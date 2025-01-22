《黄金少年》：冈田将生出色演绎的犯罪娱乐片，改编自中国畅销小说

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有“中国的东野圭吾”之称的悬疑作家紫金陈的热门小说在日本被改编成电影《黄金少年》。故事背景设定在冲绳，由金子修介执导，冈田将生主演，是一部亚洲气息浓郁的烧脑犯罪娱乐片。

冲绳屈指可数的一家大公司东氏控股的董事长夫妇从面海而立的悬崖上坠落身亡。现场只有陪同前来的女婿东升（冈田将生饰），没有目击者。经过调查，警方认定董事长因服用药物的副作用而产生眩晕，妻子试图搀扶他时，不慎一同跌落悬崖，属于意外身亡。

然而，三名在海边游玩的少年拍摄的影像中，却意外地记录下了董事长夫妇被陪同者推下悬崖的场景。13岁的安室朝阳（羽村仁成饰）和朋友上间浩（前出耀志饰）以及浩的妹妹夏月（星乃Anna饰）在摄影时，无意中捕捉到了坠崖的关键瞬间。

东氏控股是一家家族企业，被传曾与政界勾结，积累了巨额财富，已故董事长也因投资军用土地而获利，富甲一方。得知董事长夫妇坠落身亡的消息后，朝阳打算利用拍摄到的影像作为证据，从东升那里勒索大笔钱财。只要有了钱，无论是与母亲相依为命的朝阳，还是无家可归的浩和夏月，或许都可以迎来一个崭新的未来。



年轻演员们的精彩演绎推动着故事的发展 ©2024 GOLD BOY

中国的畅销小说，故事舞台改在了冲绳

这部电影的原作，是中国悬疑小说的领军人物紫金陈的《坏小孩》。2020年它在中国被改编成电视剧《隐秘的角落》，播出后引发现象级的火爆，在中国视频网站爱奇艺的总播放量高达20亿次（根据iQIYI JAPAN统计）。

尽管原作小说和电视剧《隐秘的角落》都围绕“少年们无意中记录了杀人事件的瞬间”这一核心设定展开，但剧情发展和角色设定则大有不同。电视剧版凭借12集的篇长优势，更加深入地挖掘了人物的心理，得到了高度评价。

而电影《黄金少年》的改编则更忠实于原作《坏小孩》，并在关键情节上加入了独自的解读。对那些听说过原作和电视剧的外国小说、影视作品迷来说，这部电影就像是小说的精髓之浓缩，因而是一个不错的入门选择。观众可以先看这部电影，然后再享受原作和电视剧的不同叙事风格，一定会收获一份有趣的故事体验。



江口洋介饰演的刑警东严，原作中名为严良，在《隐秘的角落》电视剧中，他被改编为目睹杀人现场的少年之一 ©2024 GOLD BOY

本片由在日本影坛拥有丰富导演经验的金子修介执导。继真人版《死亡笔记》——《死亡笔记 the Last name》（2006年）以来，时隔多年，金子修介再度挑战涉及反道德心理战的烧脑犯罪娱乐片。最具特色的还是本片设定中，追捕杀人犯东升的，不是警方，而是用证据视频为诱饵威胁他的少年们。

东升与朝阳们抛开社会常识和道德，不顾一切地向目标前进。虽然每个人都有不同的意图打算，剧情错综复杂，充满了悲剧性和血腥味，但冲绳的城镇和自然与原作所构建的世界观都散发着一样浓郁的亚洲气氛，加上柳岛克己的摄影，让影片呈现出某种清冷的基调，令人颇感兴趣。



被卷入悲剧之中的东升的妻子静，由松井玲奈饰演 ©2024 GOLD BOY

精彩的对话式剧情片

最为影片注入独特个性的，无疑是东升的扮演者冈田将生的精湛演技。他成功塑造了一个缺乏伦理观念的杀人犯，虽然残暴无情，但又不时被手握证据的少年们牵着鼻子走，将喜怒哀乐表现得淋漓尽致，甚至带有近乎喜剧的幽默感。这让人联想到在金子修介执导的《死亡笔记》中饰演夜神月的藤原龙也，冈田将生在片中同样展现了强烈的感染力和巨大的能量，凭一己之力将剧情带入高潮。



冈田将生的眼中冷酷无光，凶暴性暴露的瞬间令人不寒而栗 ©2024 GOLD BOY

其他演员的表现也同样出彩。饰演朝阳并与冈田将生正面交锋的羽村仁成，精准地驾驭大量台词，并在影片开头和结尾展现出截然不同的两种面貌，犹如变了一个人一般。饰演夏月的星乃Anna，也演出了少女的纯真与残酷，以及内心的挣扎，为这场往往容易变得喜剧化的头脑风暴般的剧情增添了青春电影的诗意（特别是在影片结尾，朝阳与夏月在酒店屋顶的对话场景，堪称中学生恋爱电影的经典场面）。

此外，饰演刑警东严的江口洋介和饰演朝阳父亲一平的北村一辉，也都以各自不同的人生阅历、深邃老练的演技为这部探讨人性的作品增添了成人世界的厚重感。而作为一部登场人物有着大量台词的对话式情节剧，本片的最大看点正是这些主要演员和配角们的演技对决。



相较于充满活力的主要角色，北村一辉克制而压抑的表演也令人印象深刻 ©2024 GOLD BOY

由于这是一部日本商业电影，因此有些场景未能如实再现原作内容；另外，由上下两部构成的原作要浓缩在2小时的电影里，也难免需要做出简化处理，这使得人物的多面性有所削弱。如果非要挑剔，那就是在影片的导演方面存在一些不够精细的地方。

尽管如此，这部电影能让观众体验到日本悬疑电影中少见的热度与趣味。这得益于中国的人气悬疑小说所提供的独特而充实的故事内容、与原作氛围相似却在日本本土无法见到的冲绳风光以及精心设计的演员表演等，它们均完美地融合在了一起。毫无疑问，这都是日本的演员和工作人员与国际制作团队之间通力合作的成果。这部影片本身的魅力所在，便是它创造出了一种独特的电影风格，而非单纯地将中国原作搬上日本银幕。并且，它让人们看到希望，那就是未来能有更多这样的强强合作继续在亚洲与日本之间展开。



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标题图片：电影《黄金少年》。主演冈田将生（左）和羽村仁成 ©2024 GOLD BOY

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