Perfume暂别舞台：纪录片上映，回顾组合及成员的25年历程

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今年是日本电音女子组合Perfume组建25周年。该组合于去年12月31日起暂停活动，进入“Cold Sleep（冷冻休眠）”状态。5月15日起，纪录电影《Perfume“Cold Sleep”-25 years Document-》（电音香水“冷冻休眠” 25周年纪实）在日本上映，影片记录了三人决定暂停活动的来龙去脉及25年的历程。作为Perfume音乐生涯的见证者，电影导演佐渡岳利讲述了他眼中Perfume能够吸引全球乐迷的原因。

制作人、电影导演。1990年进入NHK（日本放送协会）工作。现任NHK Enterprise执行制作人。主要从事音乐娱乐节目制作。参与的主要节目有《红白歌合战》《MUSIC JAPAN》《Schola 坂本龙一 音乐的学校》等。曾执导Perfume首部电影《WE ARE Perfume–WORLD TOUR 3rd DOCUMENT》（2015年）。此外，还曾制作关于细野晴臣的纪录片《NO SMOKING》（2019年）和《SAYONARA AMERICA》（2021年）等。2026年执导《Perfume“Cold Sleep”-25 years Document-》。

对于“冷冻休眠”，导演也很吃惊



佐渡岳利导演

佐渡岳利用镜头追踪Perfume（电音香水），始于2019年三人参加美国科切拉音乐节演出时。起初，团队的计划是，为2020年Perfume组建20周年拍摄一部全新纪录电影。

佐渡岳利回忆道 ：“为了2020年，原本已策划多个大项目，但因为新冠疫情不得不全部中止，拍摄工作也一度停摆。后来，我们决定改为制作25周年纪录片。”

而就在这期间，Perfume决定暂停活动，完全出乎意料。即便是已开始跟拍的佐渡岳利，事先也没有得到消息。

“我非常惊讶。但过了一段时间后，想法逐渐发生了变化，我认为，这是个很了不起的决定。”

视频请看Youtube（《Perfume“Cold Sleep”-25 years Document-》预告 ©︎2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.）

不变的三人

2007年前后，佐渡岳利与Perfume结识。当时，Perfume的单曲《Polyrhythm》被用于NHK与公共广告机构（现AC Japan）的联合宣传，并一炮而红。此后近20年，佐渡岳利通过自己参与制作的音乐节目等，一直关注着三人。

在佐渡岳利看来，Perfume三位成员这些年发生了怎样的变化？

佐渡岳利首先给出的回答是——“没有变化”。“她们本质的东西完全没有改变。当然，作为艺人的能力一直在提升，实力今非昔比。这不是某个阶段突然产生的飞跃，而是日复一日、脚踏实地的积累与成长。”

视频请看Youtube（官方MV） Perfume《Polyrhythm》（2007年）

对Perfume来说，《Polyrhythm》的走红无疑是音乐生涯的重要转折点。不过，在佐渡岳利看来，这一成功并非偶然。

“正因为从小不懈的努力，她们才能凭借自己的力量收获幸运。而且，她们一直很谦虚。我希望通过镜头准确地传达出三人的这种特质。”

西胁绫香（艺名：A～chan）、樫野有香（艺名：Kashiyuka）、大本彩乃(艺名：Nocchi)三位成员的性格也依旧如初。佐渡岳利如何看待三人在组合中的定位？

“三个人并没有明确的分工，而是一起去展现和表达。她们的性格彼此作用、相互影响，对Perfume来说，三个人一起做，才是最重要的。”



“Kashiyuka非常理性，看待事物总能保持冷静。她也经常帮助到我们”，佐渡岳利说。 ©︎2026 Perfume“Cold Sleep”Film Partners.

与MIKIKO、中田康贵携手，呈现美妙的视听世界

对Perfume而言，长期负责编舞与舞台指导的MIKIKO是不可或缺的关键人物。早在三人还是小学生、在广岛演员学校上学时，就与MIKIKO相识。三人一直称她为“MIKIKO老师”。

谈到四个人的关系，佐渡岳利这样说，“四个人都属于不妥协、不放弃的性格，总是竭尽全力呈现最好的表演。现在她们已超越了师生关系，是亲密的伙伴，同时又相互激励、携手前进。三人非常尊敬MIKIKO老师，始终跟随她；而MIKIKO也和Perfume一起挑战了许多未曾经历的事情。她们彼此尊重、共同成长至今。”

另一位关键人物，则是中田康贵。自2003年Perfume发行单曲《Sweet Donuts》以来，他一直担任Perfume的音乐制作人。

“三人完全信任中田康贵。无需过多言语，中田康贵总能通过音乐，表达她们当下的所思所想，以及对未来的展望。那是一种超越语言、富有创造性的交流方式。”



“A～chan是很有趣的人，她总能带动大家不断前进”，佐渡岳利说。 ©︎2026 Perfume“Cold Sleep”Film Partners.

独一无二的艺人

Perfume用相当于四分之一世纪的时间，创造了一个属于自己的时代。除了日本，Perfume在海外也有着超高人气。究其原因，佐渡岳利认为这源于组合的特殊性。

“早期，Perfume作为偶像的同时，也呈现出由MIKIKO操刀的高水准编舞与舞台表现，还有中田康贵创作的让乐迷狂热的音乐作品。后来，Rhizomatiks(*1)加入进来，将科技融入舞台表演。集如此多元素于一身的艺人组合，在全世界都少有。”

电影不仅记录了舞台上的Perfume，也收录了她们讨论“冷冻休眠”的场景。三人在镜头前毫无保留地诉说各自的心声，包括对团队工作人员的生活与未来的关心、对暂停活动的不安等等。



“Nocchi的心态很好，她能从容地面对一切，不会把事情想得过于复杂”， 佐渡岳利说。 ©︎2026 Perfume“Cold Sleep”Film Partners.

以Perfume这一身份走过25年，意义不凡。观看这部电影时，能感受到她们一路走来身上背负的责任。

“对喜欢的事情、相信的事情，三人一直全力以赴。借用MIKIKO的话说，她们‘从未忘记自己喜欢上表演时的喜悦’。她们每个人一定也有过许多担忧与烦恼。但即便如此，对于‘自己是Perfume’这件事，她们从未迷惘过。”

视频请看Youtube（高光集锦《Perfume 10th Tour ZOZ5 “Nebula Romance” Episode 1》（选自《Perfume ZO/Z5 Anniversary“Nebula Romance”完全版》，2026年5月27日发售））

暂停，是为了更好地重新出发

2025年12月31日，Perfume暂停活动，进入“冷冻休眠”模式。

暂停活动约3个月前的9月21日，三人在留言中写道,这是为了“铭记那些让我们感到‘自己在闪耀’的自豪的瞬间”，也是为“成为更棒更酷的Perfume、再次迈向新的挑战”而做出的选择。

Perfume是如何做出这一决定的？三人当时是怎么想的，她们聊了些什么？这是本片的看点之一。

见证Perfume一路成长的佐渡岳利，将组合的“冷冻休眠”视为“新的挑战”。

“迄今为止，Perfume已完成各种挑战。推出热门歌曲、登上红白歌合战、在东京巨蛋开演唱会、走向海外……这是她们第一次真正停下脚步、重新审视自己。对她们来说，这是一项巨大的挑战。”

正因如此，佐渡岳利希望在这部电影中“融入对未来的Perfume和对‘冷冻休眠’的期待”。

“我不知道她们下一次会以怎样的方式出现，也不会去思考她们‘应该变成什么样’。但我相信，当完成‘冷冻休眠’这一挑战后，她们一定会奔赴下一段新的征程。到那时，我也希望能再次走近她们。”

采访/撰文：稻垣贵俊



©︎2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.

影片信息

出演：Perfume（A-chan、Kashiyuka、Nocchi）

导演：佐渡岳利

音乐：中田康贵（CAPSULE）

主题曲：Perfume《Cold Sleep》（UNIVERSAL MUSIC LLC）

出品：Amuse/日活/Universal Music/NHK Enterprise/Lawson／KDDI

策划/统筹：Amuse/日活

制片：NHK Enterprise

发行：日活

制作年份：2026年

制作国家：日本

片长：117分钟

官方网站： perfume-movie

perfume-movie 2026年5月15日起在日本上映

标题图片：电影《Perfume“Cold Sleep”-25 years Document-》©︎2026 Perfume“Cold Sleep” Film Partners.

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