象征2019年的词语是增税和橄榄球：或收入三省堂和小学馆词典的词语

新词、流行语和年度汉字

今年的新语是……。

每年12月，各出版社、各团体都按照惯例公布“年度新语”“年度热搜词”和“年度汉字”。各家的评选标准各不相同，小学馆和三省堂的词典编辑部和主要由编辑人员组成的评选委员会在评选时，不是单纯挑选流行语，而是注重考虑是否适宜收入词典。

因消费税上调而迅速普及的“～Pay”

如今，使用智能手机的非现金支付服务正在迅速普及。以2014年面世的LINEPay为开端，Amazon Pay、Origami Pay、乐天Pay、Apple Pay、Google Pay等纷纷加入此项服务。2018年末，PayPay推出了高返点的回馈活动，在日本社会引发轰动。

从几年前就开始流行的这个词，之所以被选为2019年的新语，是因为它和去年10月上调消费税有关。三省堂《新明解国语辞典》编辑部对“～Pay”的解释颇为辛辣。

使用智能手机上安装的APP应用程序，采用非现金方式进行支付的服务。借助经济产业省大力推行非现金支付的东风，各种支付方式应运而生。被用作一种能从返现活动和积分返点、轻减税率等政策中获得利益的方法。也可以认为，推广这种机制的目的在于，消费税上调至10%之际，只要不使用现金，就能略微减轻增税带来的实际感受。

从国际上看，“～pay”的叫法始于Alipay（中国，2004年）、Amazon Pay（2007年）。“～pay”原本只是固有名词的一部分，而越来越多的企业效仿先行者推出各种“～pay”之后，这个词就具有了新的功能，成为了一种表达“智能支付服务”含义的要素——三省堂的词典是把这种构词要素称作“造词成分（造词要素）”。

小学馆大奖“堂食逃税”

去年10月上调消费税率时，针对食品采用了“轻减税率”，保持原来的8%税率不变。但“堂食（eat-in）”，也就是在店里吃，因为包含了店家提供座位的服务，不适用于这项轻减税率的措施，需按10%的新税率付税。如果在便利店购买便当带走，税率为8%，但如果在便利店内的用餐区食用，则视为“堂食”，税率按10%计算。明明是同样的商品，在同一个收银台结账，税额却会出现差异，不免让人感到一头雾水。当然，也会有人钻空子，先告诉店员自己要带走吃，以8%的税率结账，却又拿着食品趁店员不注意时去用餐区吃，相当于省下了2%的消费税。为此“堂食逃税”获得了年度大奖，这个词被定义为“按照8%的外带税率结账后在店内食用”。

“骤变橄榄球粉”受欢迎

三省堂选出的第二名是“骤变”，小学馆选的是“骤变粉”。“骤变”本来的意思是“突然变成什么样子”，“骤变粉”即“突然变成粉丝的人”，多少有点蔑称的味道。

之所以在2019年的年度新语榜上排名靠前，是因为出版社观察到它常常用在不带轻蔑意味的词组中。橄榄球世界杯期间，日本队在小组赛中表现优秀，引得“骤变橄榄球粉”激增。当事人一般会说“骤变粉，真是不好意思啦”，用来表示自谦，而一些老球迷们则用“骤变”这个词来表示对于新粉丝的欢迎。

出版社三省堂的词典编辑甄选的“2019年新词”

1 ～pay 2 骤变 3 挑衅驾驶 4 反社 5 订阅 6 电凸 7 顾客骚扰 8 垂直避难 9 放置式投递 10 ASMR 三省堂辞典编辑部的评语和词解（日语） 小学馆国语词典《大辞泉》“2019年新词”大奖

大奖 堂食逃税 第二名 骤变粉 第二名 私自走穴 小学馆辞典编辑部的评语和词解（日语）

标题图片 : 三省堂《2019年新词》颁奖仪式场景