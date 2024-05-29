三省堂辞典编纂者评选出2023年度新词，“全球沸腾”位列榜首

新词、流行语和年度汉字

日本三省堂辞典的编纂者们经过激烈讨论，最终评选出2023年度的新词：全球沸腾。评选者认为这个新词不只是一个流行词，它或将流传后世。而这一评选结果本身也反映出一种危机感——这个词流传后世的前提条件是地球的存续。

2023年11月30日，“三省堂辞典编纂者评选2023年度新词”评审会在东京召开。表达全球变暖已严重到不容忽视地步的“地球沸騰化”（全球沸腾）一词获得大奖。

辞典编纂者希望这个词流传后世

日本每年年末都会评选出当年的新词和流行词。多家机构根据各自独特的视角公布排行榜，而三省堂的特点在于选择“适合收录于辞典并流传后世的词语”，而不是以热度或人气为单一标准进行评选。

2020年位列榜首的是“ぴえん”（表示哭泣的网络词语），2021年是“チルい”（悠然放松的状态），2022年是“タイパ”（高效利用时间），这些新词都是在社交媒体等互联网平台上自然出现并不断传播的。然而，2023年获得大奖的新词“全球沸腾”却是一个出处十分明确的词语，它来源于联合国秘书长古特雷斯2023年7月27日在新闻发布会上的发言：“全球变暖的时代已经结束，全球沸腾的时代（the era of global boiling）到来了。”

去年夏天，在连日酷暑之外，日本多地还发生了史上最强降雨引发的洪涝灾害。在国外，大规模洪水以及干旱、森林火灾等自然灾害也威胁着人们的生活。

联合国秘书长古特雷斯采用的“全球沸腾”这一表述，是对地球陷入危机发出的明确警告。这是一个具有划时代意义的重要关键词，因此我们认定，今年的大奖非此词莫属。 在学术方面，我们认为今后依然会沿用“全球变暖”“气候变化”等表达方式。但如果人们的危机意识足够强烈，那么“全球沸腾”一词应该也会经常被引用。衷心地希望这个词不会在短暂的危机意识的高潮过后消逝在时间的洪流中，人们依然能够回忆起联合国秘书长曾经的表述。

上述评语体现出辞典编纂者的自信，他们希望这个词“不要风靡一时后便销声匿迹”“应当成为一直被沿用的词语”，出于这一目的，这个词也应当收录到辞典中。

三省堂辞典编纂者选出的2023年度新词榜

1 地球沸騰化（全球沸腾） “global boiling”的译词，来源于2023年7月联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯的发言。表达了对地球气候变化的认识和危机感——地球正面临着比“全球变暖”更为严重的气候危机。 2 ハルシネーション（hallucination/人工智能幻觉） 指人工智能（AI）生成与事实不符的信息。本义为“幻觉”。2023年为生成式人工智能突破之年。对话型AI可以生成流畅且看似合理的人类语言，但我们需要意识到，其中的信息真伪混杂。 3 かわちい（卡哇其） “卡哇伊（可爱）”的音变，如“かわちいコーデ”（可爱的搭配）、“自分がかわちい”（自己好可爱）。起源于TikTok（国际版抖音）。本为儿童用语，将词尾的“伊”发音为“其”，具有增强语气的作用。 4 性加害•性被害（性加害/性被害） 指实施性侵害和遭受性侵害。这是将“性骚扰”“色狼”“性暴力”等行为归纳起来给出的一个明确定义，与性有关的各种加害和受害现象由此可一概而论之。 5 ○○ウオッシュ（XXwash/XX粉饰） 从“whitewash（粉饰）”一词衍生而来，指企业等为了避免遭受批评而采取的粉饰、伪装行为。例如“greenwash”，指企业生产活动明明正在造成环境污染，却假装积极参与环保事业的行为。 6 アクスタ（acsta/人形立牌） “acrylic stand”的简称。将偶像或动漫人物印制在亚克力板上欣赏或拍照，作为粉丝支持自己偶像的活动之一而成为潮流。 7 トーンポリシング(tone policing/语气警察) 指讨论过程中不针对内容，而是将重点从论点转移到指责表达者的态度和语气上。“ポリシング”意为“警察的警备和限制”。在原杰尼斯事务所举行的新闻发布会上，面对步步紧逼的媒体，发言人表示“请大家冷静”，这一方式被部分网友视为“语气警察”。 8 リポスト（repost/转发） 2023年7月，推特突然更名为“X”。过去在推特上转发其他用户推送的消息称为“retweet”（转推），更名后这一操作也随之变为“repost”。 9 人道回廊（人道主义走廊） 指发生武装冲突时，为保障平民避难转移和人道支援物资运输而临时设置的停火安全通道。俄乌冲突、巴以冲突爆发后，该词频繁出现在大众视野中。 10 闇バイト（黑兼职） 指通过社交软件招聘兼职人员，诱导其代为实施特殊诈骗、抢劫等犯罪行为。犯罪组织借此避免直接实施犯罪，同时也诱使许多年轻人失足，可谓双重意义上的“黑”。

表中释义来源：三省堂

小学馆《大辞泉》编辑部评选的2023年度新词榜

大奖：生成AI（生成式人工智能）

基于预先学习的数据，生成图像、文章、音乐、设计等内容的人工智能的总称。例如，利用扩散模型、GAN（生成对抗网络）等机器学习方法，正在研发根据文章生成插图的图像生成式人工智能，以及使用极为自然的措辞输出文章的对话型人工智能，等等。

第二名：黑兼职

指招聘兼职人员，诱导他们代为实施欺诈、抢劫等犯罪行为。

第三名：蛙化现象

心理学用语，指喜欢的对象对自己也表现出好感时，反而对对方产生了厌恶之情。一般认为，这可能是由于担心被讨厌而形成的自我防御机制。

标题图片：2023年11月30日，三省堂“2023年度新词”大奖发布现场

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