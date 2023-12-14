2023年年度汉字——税

新词、流行语和年度汉字

2023年，新冠疫情已经平息，生活逐渐恢复正常。世界棒球经典赛、橄榄球世界杯、阪神老虎队夺得全国冠军等体育话题都引发了人们的热议。而另一方面，在物价飙升的背景下，关于上调消费税率以增加防卫费的讨论甚嚣尘上，老百姓们不免对生活前景感到不安。合规发票制度的实施，还令不少个体商户和企业财会人员变得不知所措。人们为这样的年度选出了一个概括性的汉字——税。

12月12日，日本汉字能力检定协会发布消息称，“税”字当选最能代表2023年日本社会情绪的“年度汉字”。世界文化遗产清水寺（京都市东山区）住持森清范在长1.5米、宽1.3米的和纸上挥毫写下“税”字。

2023年排名前十位的年度汉字

第一位 税 5976票

第二位 暑 5571票

第三位 战 5011票

第四位 虎 4674票

第五位 胜 4653票

第六位 球 3485票

第七位 高 3468票

第八位 变 2055票

第九位 增 2711票

第十位 乐 2472票

位列第一的“税”字，在总共147878票中拿下了5976票。一方面，日本国内掀起了关于提高法人税、烟草税、所得税等税种税率以增加防卫费的讨论；另一方面，政府提出了实施定额减税的方针，以将过去两年增加的税收回馈民众。此外，合规发票制度的出台、故乡纳税等各种涉及税的话题也几乎贯穿了全年。

今年夏季的平均气温创下有统计以来的历史新高，加上联合国秘书长古特雷斯曾表示“全球变暖已经结束，全球沸腾时代来临”，这些因素将“暑”字推上了第二位。

排在第三位的是“战”。俄乌冲突旷日持久，巴以冲突不断升级，给刚刚走出新冠疫情的世界又蒙上了一层阴影。

“虎”“胜”“球”等关于体育的汉字也排名靠前。已正式决定加入美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队的大谷翔平的“翔”字获得2286票，排在第11位。

日本汉字能力检定协会自1995年起每年公开征集“年度汉字”，并将得票最多的汉字定为当年的年度汉字，今年是第29次征集。

1995年到2023年的“年度汉字”

标题图片：清水寺住持森清范挥毫写下2023年的年度汉字“税”字（2023年12月12日，京都市东山区，时事社）

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