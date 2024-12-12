2024年年度汉字——金

新词、流行语和年度汉字

2024年元旦开始，能登地区发生了震度7的强震，令整个日本陷入悲叹之中。虽然这一年也有令人振奋开心的话题，诸如发行新钞、巴黎奥运会和大谷翔平的优异战绩等，但政治派阀的“黑金”问题、“非法兼职”等，也令人感到愤懑和不满。反映了今年日本社会面貌的年度汉字是“金”。

12月12日，日本汉字能力检定协会公布，“金”字当选为最能反映2024年日本社会面貌的“年度汉字”。世界文化遗产清水寺（京都市东山区）住持森清范在长1.5米、宽1.3米的和纸上挥毫写下了“金”字。

2024年排名前十的年度汉字

第一位 金 12148票

第二位 灾 9772票

第三位 翔 7487票

第四位 震 7427票

第五位 新 6545票

第六位 选 6071票

第七位 变 6027票

第八位 暑 5674票

第九位 乐 4562票

第十位 米 4335票

得票最多的“金”字，在221971张投票中，得到12148票。选择的理由大致有2点。

其一是“闪闪发光”的“金”。在巴黎奥运会和残奥会上，日本选手赢得了多枚金牌；棒球选手大谷翔平创出美国职棒大联盟历史上首个单赛季50发本垒打、50次偷垒的“50+50”战绩，并第三次荣获最有价值球员（MVP），正可谓是“值千金”的卓越表现；“佐渡金山”入选世界遗产名录，成为日本第26处世界遗产。这些都在人们的脑海里留下了金光闪闪的印象。

其二是“黑金”。它让人想起自民党曝出的派阀“黑金”问题、骗取钱财的“非法兼职”行凶盗窃事件以及飞涨的物价给家庭生活带来的冲击等，负面话题也不少。

位居第二的是“灾”字。元日发生了能登半島地震，第二天羽田机场又发生了飞机相撞事故、南海海槽地震风险“临时信息”警报的发布、能登震灾后有遭遇破纪录的暴雨等，这一系列的灾难，都是人们投票的原因。

第三位是“翔”字。人们对大谷翔平选手的关注度之高由此可见一斑。想必很多人在每天早间新闻中看到“大谷桑”活跃于赛场的身影后，都受到了激励和鼓舞。顺带一提，去年大谷翔平决定加盟道奇队时，“翔”字排名第11位，得到2286票。今年战绩斐然，排名也因此而大幅上升。

“金”字已经是继2000年、2012年、2016年、2021年后，第五次当选年度汉字。这些年份都是奥运之年，是当年的政治、经济、社会及文化等社会面貌的写照。

日本汉字能力检定协会自1995年起每年公开征集“年度汉字”，并将得票最多的汉字定为当年的年度汉字，今年是第30次。

1995年到2024年的“年度汉字”

标题图片：清水寺住持森清范挥毫写下2024年的年度汉字“金”字（2024年12月12日，京都市东山区，时事社）

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