日本偶像的真实处境（3）　认真的中小型营运方式没有赚头？：偶像经济

日本偶像的真实处境

近来，偶像所属的事务所也被称为“营运方”，演艺事务所如何思考这门生意？又是如何如字面所示地进行“营运”呢？本文访问曾担任大型演艺事务所经纪人，也曾负责地下偶像实际营运的“前营运人员”，请教他们目前偶像业界的真实状况。

高风险的偶像经济 偶像――许多年轻人义无反顾地投身演艺圈，追逐梦想。有人一夜爆红，也有人黯然退出。那些偶像圈的枯荣盛衰，正映照出种种时代氛围。某位40多岁的男性经纪人A先生，曾在各大演艺事务所任职，因此得以站在最前线，近距离观察偶像的一动一静，他如此说道： “偶像经济表面上非常光鲜亮丽，但却是相当高风险的商业投资，并非简简单单就能出手的领域。”

佐藤江梨子，摄于2005年8月（时事） 2000年初期，A先生在大型演艺事务所就职时，松田圣子等“个人偶像的活跃期”早已结束。当时席卷偶像业界的是，野田义治麾下Yellow Cab的巨乳写真偶像。“以写真偶像为跳板，再成为演员”的模式是一条踏入演艺圈的捷径。 A先生给予评价：“对于培育偶像来说不可或缺的初期投资，野田义治知道如何以最少的资源，将旗下艺人培养成演员，手法相当高明。”他接着如此说明： “首先，在杂志写真和电视节目上曝光，增加知名度，并让艺人去上表演课；媒体曝光率增加，财源自然滚滚而来。” Yellow Cab让曾是写真偶像的佐藤江梨子、雏形明子、小池荣子等人成功地转型为演员，在世人面前亮相。但A先生就职没多久，就察觉到业界趋势正在改变。他一直关注着商业动向和电视节目的构成，然后发现比起写真偶像，找时尚杂志的模特上节目或上戏的情况越来越多。 “我感觉到，比起裸露到接近极限的巨乳偶像，观众想看更清纯点的了。”

稍纵即逝的模特黃金時期 他的预感非常准。没过多久，“可爱女孩”想进入演艺圈的第一个目标，就变成了模特。最具代表性的应该就是女性流行时尚月刊杂志《CanCam》（小学馆）。以山田优、蛯原友里、押切萌3大顶尖模特为首，发行数量节节上升，并且在2007年创刊了姊妹杂志《AneCan》。曾参与当时模特所属事务所营运事务的B称： “模特最注重自己的商业属性，以及皮肤体重等外在状况，因此不必我们唠叨禁止在外饮酒到深夜等等，她们自己就会节制私生活。因此在私生活管理这一方面，非常轻松。” 但时代潮流非常无情，当人手一部智能手机，在YouTube上也能看到PV（广告影片）后，大家就越来越能够识别电视上的名人到底有无实力和魅力，以及作品的好坏了。眼见模特参与电视演出的状况增加，A先生再度预测“模特没演技，迟早过气。”结果就如大家所见，仅有少数人能够顺利从模特晋身为演员，大多数都止步于当职业棒球选手、职业足球员和成功企业家等名人的太太了。

AKB48的List Marketing 在1998年出道的“早安少女组”热潮稍微开始减退的時期，诞生了AKB48。2005年出道时并没有一炮打响，不过后来终于靠2009年发售的第14张单曲《RIVER》拿下了自己的首个日本音乐榜Oricon榜首。当时A先生就觉得：“偶像行业终于正式开启List Marketing的时代了。”所谓List Marketing，指的是一种利用已有顾客名单，拓展业务范围的手法。

这种营销手法的老玩家首推J家（杰尼斯事务所）。早在个人女子偶像的全盛时期，J家就已经在操作这种营销方式了，具体是推出由不同个性的队员组成的男团，并成立粉丝会（Fan club）开展活动。AKB48也由大约50名女艺人（现已超百人）组成的团体，并在固定的剧场举办演唱会和握手会，全面打造“可以去见面的偶像”路线。正因为身处YouTube时代，在YouTube上无法感受到的“真是的用户体验”才有卖点。 CD销量可以事前预测，参加演唱会的人数也可以计算，A先生说：“在演艺事业里，‘数字就是正义’。”对于销量停滞不前的杂志来说，有望助长销量的AKB就是“正义”。于是杂志在写真页面上，争相启用AKB女星来吸引眼球。 A先生说：“要想玩List Marketing营销，首先就要挖掘大量艺人，组成团体；并且，为了得到高口味观众的青睐，就得让艺人去上课，培训唱跳基本功；而细致的营运方式，也需要许多幕后的工作人员。这门生意很花钱的，只有大演艺事务所才敢做。”

小成本的偶像经济 偶像生意这块大蛋糕，并没有“因为这行被大型演艺事务垄断了，就没人敢来分一杯羹”。于是，人才挖掘成本低的、中小演艺事务所也能插手的偶像生意“地下偶像”便应运而生。 曾在大型事务所任职的C先生，数年前离职创业，成立了一家地下偶像的事务所。他通过熟识的“星探”公司，办了小型选秀，选出了7名女性，签到自己旗下。合约为期2年，明确规定“禁止恋爱”“若寄宿朋友家中须事先报备”“若无特别许可，禁止转移至其他事务所”“支付演出收入的五成”“支付周边商品销售额的三成”等条款，约满后经过双方协商，合约每年更新1次。 然而，在不满1年之内，就有4人离团，理由有“已经不想当偶像了”“住得太远，通勤太辛苦”“宿疾恶化导致无法跳舞”……。C先生觉得：“虽然合约为期2年，但已经没有干劲的人，即使强留下来，我也不觉得偶像团体会成功，而且考虑到她们今后的人生，想要退出的话，还是早退为妙。”毕竟“强扭的瓜不甜”，于是就同意了。然后他紧急进行补选，增补了2名女性，组成5人女团。 他彻底发挥在大型演艺事务所时所累积的人脉，成功将自家团体送上了“TOKYO IDOL FESTIVAL”等大型活动的舞台，宣传手法堪称完美。1个月大约有20场左右的现场演出。但当问及“获利多少”时，C先生笑道：“工作人员全都用爱发电，不拿工资的，但第1年还是亏了300万日元。”

地下偶像经济的收支决算 收支决算如是这样的。支出包含歌曲的委托制作费和置装费、歌唱和舞蹈的课程费用，以及T恤等周边商品制作费。歌曲原本由熟识的词曲创作人制作，1首歌大概50万日元，C先生说：“但是因为收入提不上去，最后的委托费用降为1首10万日元。”即使如此，全年支出也高达800万日元。 收入则仅有媒体演出费和周边商品的销售额。每個月大约会有1次专场演出，剩下大概20场的演出都是跟其他团体联合演出的“拼盘”。而媒体演出费，则因为登上主流媒体非常不容易，所以几乎为零。 而另一大收入支柱的周边贩卖费，则由于T恤根本卖不动，所以几乎都是拍立得的收入。偶像和粉丝在现场聊天10分钟之后，再拍下2人合照，就可以将成本70日元的照片卖到1000日元。合同上约定将3成的周边收入支付给偶像当做酬劳。所以到最后C先生手头就只剩500万日元了。而偶像的收入也只有拍立得照片的所得。所以结果就很凄惨：即使有人气的女孩，每个月也只有6～7万日元的收入，更别说没人气的女孩每月收入仅有2万日元。但这已经是没有剥削偶像，并且认真经营的结果了。