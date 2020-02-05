日本偶像的真实处境（4）未来的偶像要往何处去？文化
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
偶像的工作是“受人喜爱”
2017年有一本偶像入门书上市，那就是中森明夫的著作《我想成为偶像！》（ちくまプリマー新书）。此书以立志成为偶像的10多岁年轻读者为对象，以浅显易懂的文字，解说偶像的历史和日常工作等。中森明夫写作此书的动机为何？
“大约从2010年开始，有一股偶像风潮成形，出现许多想成为偶像的孩子，以及想让自己孩子成为偶像的父母。但是，被称为‘第一位国产偶像'的南沙织，在1971年出道，不过是48年前的事。或许因为偶像历史尚浅，很容易就沦为不被重视的演艺型态，至今找不到相关的入门书籍，因此，我才萌生书写一本入门书的念头。事实上，‘连偶像是什么？'这个最初步的问题，也没有人可以给出明确答案。于是我在这本书里，将偶像的工作定义为‘受人喜爱'。”
在此书中，也谈到偶像若不慎重选择事务所，日后很容易成为纠纷的导火线等状况，以及签订合约的重要性。
“现在偶像热潮最大的问题在于，偶像过于泛滥。光是AKB48集团就有数百人，虽然没有人真正统计过，但全国各地的特色偶像和地下偶像，总计应该超过万人了吧？不只是偶像人数太多，而且也出现了许多业余经纪人，在这样的大比例之下，不可避免会产生许多问题。”
伤害偶像的事物
让人记忆犹新的是，去年12月8日发生在NGT48成员山口真帆身上的事件，当时山口隶属于以新潟为活动据点的AKB姊妹团体NGT48，她在自家门前受到两名陌生男子袭击，被捂住嘴巴推搡。虽然隔日两人便遭到逮捕，但新潟地检署于12月28日发出了不起诉处分。
今年的1月9日，山口真帆本人在线上直播网站SHOWROOM及推特上，说出自己就是此事件的被害者，向全社会公开了此事。山口在SHOWEROOM上说：“若被杀该怎么办？”“我等了1个月，公司对我完全不闻不问”。并在推特上写道：“我没有和粉丝私下接触，那我就活该被其他与粉丝私下联络的成员泄漏我的个人资料，然后还要遭受袭击吗？”
但在1月10日举行的公演上，山口身为被害者，却在粉丝面前道歉：“造成一阵骚动，真的非常抱歉。”其后，也发生营运方举行记者会时，山口即时在推特上反驳其说法的情况。在事情还没有解决的情况之下，4月21日的公演上发表了山口等3名成员即将毕业的消息。当时，山口坦承自己曾遭到所属营运事务所，株式会社AKS社长批评，说她是“攻击事务所的加害人”。
对于这一连串的骚动，中森如此评论：
“NGT的事件，属于绝对无法容许发生的事情。即使发生了，也不能在内部大事化小，小事化了，而应该交由警察处理。但遭到逮捕的两人却获得不起诉处分，由于身份是一般人，因此媒体报导受到限制。再加上营运方的网站并未针对此事件迅速地做出对应，导致网路上的诸多无端臆测与流言蜚语四处散播。结果在真相未明之前，徒然造成山口和其他NGT成员受到伤害。在陷入这样的局面之前，应该可以有些作为才对。”
免于压榨的“偶像社团”提案
若这些风波持续延烧，也许会让偶像的负面形象挥之不去。这让人不禁产生疑问，还要维持目前的体制吗？中森在前面提及的著作之中，提倡在学校的社团活动里设立“偶像社团”，这个方法可以使偶像这个领域能够长久存续，也能避免年轻偶像在大人们从事的商业营运中受到压榨的风险，得以安全地发展。
“如果是社团活动的话，学校老师也能够参与监督和管理。然后在某种程度的安全环境之下，可以自主营运。目前已经有演剧部、轻音部和舞蹈部等社团，实际上，大阪府立登美丘高校舞蹈部就以『Bubbly Dance』（译注——原文为バブリーダンス。Bubbly这个词语原本用于形容泡沫经济期的豪奢气氛及生活样貌，此处意指充满活力、动作夸张的舞蹈。）成为热门话题，该社团的前队长顺利进入演艺圈。之所以过去没有出现偶像社团，我认为就是因为在传统观念中偶像领域一直不受重视之故。但是，这一点必须要改变。社团里有人唱歌跳舞，也有人制作歌曲和服装，有人作词，有人编舞，也有人参与制作活动。我觉得若出现这样的偶像社团，应该很会棒。”
过去之所以没有出现偶像社团，除了不受重视以外，中森还特别提到：“因为偶像的世界非常保守。”
“所谓偶像是建立在‘看见某个人之后，心中觉得好想变成那样的人'这种心态之上的，因此很容易流于模仿，创造元素变得很低。目前的偶像类型，早在1970年代的粉红淑女（ピンクレディー）和糖果合唱团（キャンディーズ）的时期就已完成定型，AKB48也因人数众多而采用了宝冢式的体系，但舞台演出风格依然是从1970年代发展过来的。”
另一方面，偶像的类型或许也逐渐在转变，例如早安少女组的成员佐藤优树，在2月16日参加明石家秋刀鱼的广播节目“YOUNGTOWN星期六”（ヤングタウン土曜日）时，对于穿着泳装这件事，说道：“我明白那是工作，如果是工作的话，那我想要1亿8千万日元的酬劳，全裸的话就6百亿”，明白表示绝不轻易接受泳装等提案，成为热议话题。
“我觉得她很令人佩服。如果是在不久以前，可能还会被事务所要胁：‘不想脱就别当偶像。'但她说出了自己的意见，事务所也接受了。我觉得就是现在这个时刻，才会出现这样的偶像。”
无需投入巨资，偶像也可以迈向全国飞往世界
中森还提到其他的变化：
“大约从10年前开始，一直有人说进入了‘偶像的战国时代'，但《Babyraids Japan》（ベイビーレイズJAPAN）和《PASSPO☆》等中坚偶像团体陆续在2018年解散，偶像活动作为商业模式或许遇到了一些困难，不过，我认为并不会进入以前那种‘偶像寒冬的时代'。”
不同之处何在？
“因为有现场演出和网路，所以不必依赖电视媒体。例如PIKO太郎将《PPAP》的歌舞表演上传到网路上，获得了全世界的注目。此外，电影《一尸到底》（カメラを止めるな！）仅花费3百万的制作费用，一开始也没有在商业戏院公开放映的打算，却因口碑甚佳而热卖。这些都证明了无需巨资，亦能产出世界级的热门作品。我认为这也适用于偶像身上。”
未来到底会出现怎样的偶像呢？
“因为实际上还没出现，现在我也无法得知。所谓偶像，是从自己本身和粉丝间的关系中产生，所以纵使演艺圈的专业人士再怎么努力规划，再怎么投下高额预算，仍然无法保证必定大受欢迎。这正是偶像的有趣之处。”
检视NGT48的事件，粉丝如今甚至对营运产生影响。
“2010年代的‘可以去见面的偶像'，并非以内容取胜，而是以握手会等等交流形式作为商业卖点。对此也产生了许多批判的声音。姑且不论握手是否算是交流的一种形式，但我认为趋势并未改变。如同高中有棒球队，今后将会成立偶像社团；像是高中棒球的明星球员一样，偶像社团里也会出现明星；就像棒球的人气从起初东京的巨人队独领风骚，后来扩展到全国队伍一般，偶像也会从与粉丝的交流出发，迈向全国，然后飞往广阔的世界。我认为，这样的现象正在发生。”
采访、撰文：桑原利佳（POWER NEWS编辑部）
标题图片：大阪府2019年统一地方选举宣传动画中，登美丘高校舞蹈部的学生们激情演出，照片由大阪府提供（时事社）