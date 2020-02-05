日本偶像的真实处境（4）未来的偶像要往何处去？

日本偶像的真实处境

近年来，陆续出现地下偶像和各地特色偶像等演艺型态，许多人梦想成为偶像，实际上也如愿以偿的时代已经到来，但相应而生的诸多问题，也浮上台面。未来的偶像将会如何发展？其型态又将有何变化？本文访问作家也是偶像评论家的中森明夫，且听听他的看法。

身兼小说家、偶像评论家、专栏作家、编辑等多重身份。1960年出生于日本三重县，曾创造出目前广泛使用的“御宅族”（おたく）一词。自1980年代起，对许多偶像采访报导，持续传达偶像的魅力。主要著作有《偶像日本》、《上午32点的能年玲奈》、《寂寞的力量》和《我想成为偶像！》等书，小说有《日本的安那其》，曾入围三岛由纪夫奖

伤害偶像的事物 让人记忆犹新的是，去年12月8日发生在NGT48成员山口真帆身上的事件，当时山口隶属于以新潟为活动据点的AKB姊妹团体NGT48，她在自家门前受到两名陌生男子袭击，被捂住嘴巴推搡。虽然隔日两人便遭到逮捕，但新潟地检署于12月28日发出了不起诉处分。 今年的1月9日，山口真帆本人在线上直播网站SHOWROOM及推特上，说出自己就是此事件的被害者，向全社会公开了此事。山口在SHOWEROOM上说：“若被杀该怎么办？”“我等了1个月，公司对我完全不闻不问”。并在推特上写道：“我没有和粉丝私下接触，那我就活该被其他与粉丝私下联络的成员泄漏我的个人资料，然后还要遭受袭击吗？” 但在1月10日举行的公演上，山口身为被害者，却在粉丝面前道歉：“造成一阵骚动，真的非常抱歉。”其后，也发生营运方举行记者会时，山口即时在推特上反驳其说法的情况。在事情还没有解决的情况之下，4月21日的公演上发表了山口等3名成员即将毕业的消息。当时，山口坦承自己曾遭到所属营运事务所，株式会社AKS社长批评，说她是“攻击事务所的加害人”。

对于这一连串的骚动，中森如此评论： “NGT的事件，属于绝对无法容许发生的事情。即使发生了，也不能在内部大事化小，小事化了，而应该交由警察处理。但遭到逮捕的两人却获得不起诉处分，由于身份是一般人，因此媒体报导受到限制。再加上营运方的网站并未针对此事件迅速地做出对应，导致网路上的诸多无端臆测与流言蜚语四处散播。结果在真相未明之前，徒然造成山口和其他NGT成员受到伤害。在陷入这样的局面之前，应该可以有些作为才对。”