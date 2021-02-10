创设“皇女”制度演变为一场涉及宪法的新论战：爱子20岁、真子30岁，2021年的皇室

2021年，皇室的两位内亲王（天皇的女儿、孙女，即公主）将迎来人生的节点之年。天皇家的长女爱子年满20岁，成为成年皇族，秋筱宫家的长女真子将迎来30岁。2020年秋，在真子的结婚问题闹得沸沸扬扬的背景下，政府明确表示，为了给皇族人数减少的皇室减轻公务负担，正在研究创设“皇女”制度，让已结婚的女性皇族继续开展皇室活动。据说，婚后的真子被预计为这项制度的首个适用对象。

为了在将来辅佐悠仁

听到“皇女”这个词，或许有的人会想起幕府末期，为实现公武合体（天皇与幕府权力合一——译注）而嫁给江户幕府第14代将军德川家茂的“皇女和宫”。她是仁孝天皇的第八皇女，也是明治天皇的姑姑。所谓皇女，就是天皇的女儿，这样一个具有历史感的称呼突然在令和时代登场，自然引起了民众的关注。

皇室目前面临两大课题。具体来说，一是促成平成时代明仁天皇（现在的上皇）生前退位的《皇室典范特例法》通过时的附带决议指出的“稳定的皇位继承”，二是创设女性宫家制度，皇室已经要求政府展开研究。



天皇一家（摘自宫内厅网站）

“女性宫家”制度，指的是女性皇族结婚后继续保留皇籍，并开展公务活动，提出这种设想是为了减轻皇室公务负担。同时也包含着未雨绸缪的想法：在皇族人数因为衰老离世或年轻女性皇族结婚而减少的背景下，到秋筱宫家长子悠仁将来按照现行制度继承皇位时，希望其长姐真子等人可以辅佐悠仁。

关于女性宫家，有许多值得探讨的问题，比如是否要给予作为宫家户主的配偶（丈夫）及其子女以皇族身份等。政府和自民党一直很重视延续了历代天皇血脉的“父系男子”继承皇位，许多人认为要警惕女性宫家的子嗣将来成为天皇的可能性，因此导致国会审议几乎毫无进展。

结婚问题是创设女性宫家的一道坎

同时，真子和小室圭的结婚问题也变成了阻碍创设女性宫家的一道坎。尽管笔者希望国会认真推进关于创设女性宫家的讨论，但广大国民显然在感情上比较排斥女性宫家的配偶和将来生育的孩子。

2020年11月，皇室举行了向国内外宣示秋筱宫成为皇位第一顺位继承人的“立皇嗣之礼”，不久后，在55岁生日前夕举行的记者会上，秋筱宫表示“同意（真子和小室圭）结婚”。但许多民众不满小室家对债务纠纷的处理方式，甚至纷纷给宫内厅打去抗议电话。

事态之严重，就连宫内厅相关人士都担忧地表示，“受新冠疫情的影响，今年取消了新年的一般参贺活动。这些活动如果照常举行，或许会闹出大麻烦。恐怕有些人会对已经完成了立皇嗣之礼，本应受到祝福的皇储秋筱宫做出失礼的行为”。

作为女性宫家替代方案提出的“皇女”制度

“女性宫家”的方案陷入僵局，政府内部便有人提出了创设“皇女”制度作为替代方案。具体内容是让婚后的皇族女性以国家公务员身份担任特别职务，继续开展公务活动，由政府向其支付公务员补贴。设想的对象是爱子、真子、秋筱宫家次女佳子，预计真子结婚后会成为第一个适用对象。



秋筱宫一家（摘自宫内厅网站）

由于“皇女”制度的对象被限定为婚后脱离皇籍的原皇族女性本人，和皇位继承问题没有关联，所以执着于“父系男子”方能继承皇位的保守集团应该也不会那么抵触。2012年的旧民主党政权时期也曾讨论过与此次“皇女”制度类似的方案，当时被评价为“值得研究”。

关于此次提出的“皇女”制度方案，官房长官加藤胜信表示：“女性皇族结婚等因素造成皇族人数减少，再考虑到皇族成员的年龄，这已经是一个不能拖延的重要课题。要获得民众的认同，必须经过充分的研究和慎重的程序。”此外，自民党干事长二阶俊博称：“作为日本国民的一员，我愿意用善意的目光看待此事。”

而在野党立宪民主党党首枝野幸男则表示“尚未听闻任何关于如何确保皇位稳定继承的具体讨论。希望能将此作为首要课题，展开深入讨论”，认为相较于旨在减轻皇族公务负担的“皇女”制度，还有更应该优先处理的问题。

国民民主党党首玉木雄一郎也认为“皇女”制度无助于皇位的稳定继承，质疑称“皇女是特指天皇女儿的一个词。难道可以随便适用于其他女性皇族吗？”

“皇女”制度是否会涉及违宪？

女性宫家与“皇女”制度的一大区别，在于作为当事人的皇族女子的身份。女性宫家结婚后仍旧是皇族，而“皇女”却变成了普通国民，成为宪法全面适用的对象。

作为职业选择的自由（宪法第22条），当事人也可以辞去“皇女”职务。关于这一点，国民民主党的玉木党首认为“既然成为普通国民，那么辞职的自由当然也应该得到保障”，不能是强制任务。比如，结婚时领取了超过一亿日元的“礼金”，然后作为担任特别职务的国家公务员又能获得补贴，可能会有人对此感到于心不安，主动提出辞职。

同时也有人指出，“皇女”制度是否违反了宪法第14条关于法律面前人人平等的规定。“全体国民在法律面前一律平等。在政治、经济以及社会关系中，都不得以人种、信仰、性别、社会身份以及门第的差异而对任何人加以歧视。华族及其他贵族制度，一概不予承认”——读到这样的条文，不禁也会觉得有些难以言喻的感觉。

宫内厅表示“未曾听说”

据说，宫内厅一名官员在记者会上，就“皇女”制度方案回应记者提问称“宫内厅方面未曾听说”。这并不是说宫内厅的这名官员不知情，而是意味着天皇和皇族成员都不知道。换言之，似乎“皇女”制度方案的当事人及其家人并不知道此事。

到底是因为政府内部的讨论尚在研究阶段，所以才未向宫内厅汇报，还是判断没有汇报必要呢？答案不得而知。自平成时代即将结束的时候以来，政府已经多次表态称“在完成一系列皇位继承仪式后，将围绕皇位稳定继承的理想方式及时展开讨论”。后来或许是受到新冠疫情的影响而有所耽搁，但既然一系列仪式已经结束，恐怕就应该摆正态度，及时启动关于解决皇室课题的讨论。

对即将成为成年皇族的爱子寄予期待



爱子（摘自宫内厅网站）

升入学习院大学文学系日本语日本文学科的爱子，将于12月1日迎来20岁生日，进而成为一名成年皇族，这是皇室新一年（2021）中的喜庆话题。参照前例，她将首次独立举行记者会。

之后，每逢宫中主要活动，爱子都将随同在天皇和皇后身边。想必两位陛下也会更加愉快。有人说，国民与皇室之间的隔阂正在日益加深，正因为如此，广大国民纷纷期待爱子能够给皇室带来新气象。

标题图片：德仁天皇与皇后的长女爱子（左）和秋筱宫家长女真子（时事社）

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