日本的太空政策（1）：利用太空加强国防

21世纪的斯普特尼克危机

“21世纪的斯普特尼克危机系列连载”已经刊登了七篇关于“中国太空战略”的文章，从本期开始将连载“日本太空政策”相关文章。G7成员国中，日本在利用太空加强国防力量方面最为落后。在国际形势不确定因素日益增多的背景下，日本不得不大幅调整了太空政策。

作为非核武国家的逻辑

2018年12月内阁会议敲定的《平成31年度起防卫计划大纲》（以下简称为《现行防卫大纲》）在利用太空方面，采用了大大超越以往防卫大纲尺度的构想——“要尽快在太空等领域确立优势”。

2010年12月敲定的防卫大纲首次明确提出要将太空用于国防，但仅仅是停留在利用太空收集信息的程度。三年后，上一份防卫大纲（2013年12月敲定）和首个《国家安全保障战略》同时出炉。关于如何利用太空，大纲提出了一系列具体的防卫措施，包括加强通过多种卫星收集信息、统一指挥和信息通讯的能力，并通过光学和雷达望远镜监控太空，从而建立能够监控日本及其盟友国家卫星安全运行的太空态势感知系统（SSA），意味着在太空开发利用领域，日本的防卫目的更为突出。

现行防卫大纲则更进一步，采用了跨领域作战的思路，指出太空不仅是收集数据和信息的平台，还要将“太空、网络和电磁波等新领域”的能力融入到陆海空的传统空间防卫力量之中，力图借助乘数效应来增强整体能力。即使陆、海、空气空间、外太空、网络和电磁波中某一个领域的能力相对于潜在敌人处于劣势，也可以通过对各个领域的能力进行有机组合来取得综合优势，巩固日本国防。着重追求“尽早确保在太空、网络和电磁波等新领域的优势”，这或许可以说是日本作为非核武国家的必然逻辑。



（LuckyStep48/PIXTA）

网络和太空让日本国民的生活变得更加充实和安全。几乎在同一时期，二者也被认为是同样可用于国防的有效手段和领域。然而，早在半个多世纪以前，全球主要国家就已经出于国防目的而利用太空，并一直在思考构建怎样的国际秩序才能实现成本最低化和民用商用利益最大化。

各国都认为，对于国防来说，太空早已是传统空间，而网络是新的领域。在从安保和国防的角度利用太空这一点上，或许可以说日本是七国集团（G7）成员国中最为落后的国家。这并不是因为日本在太空活动方面起步晚，而是因为2008年以前，日本在实质上一直禁止开展出于国防目的的太空利用活动。

作为战斗领域的太空

如今，各航天大国将更进一步。他们判断并宣布太空已经成为战斗领域（warfighting domain），纷纷开始为应对太空中的武力冲突做准备。美国、中国和俄罗斯自不待言，2019年7月，法国也公布了太空战略，暗示有可能在不远的将来行使太空自卫权。

2007年，中国利用从地面发射的中程弹道导弹摧毁了本国的废弃卫星，引发人们对太空恐将成为战斗领域这一问题的担忧。冷战时期，美苏曾经开展过反卫星（ASAT）试验，但1986年以后，双方一直彼此牵制，至少避免了对卫星进行物理破坏的行为。

关于个中缘由，也有一种说法是，太空垃圾（即“空间碎片”）四散可能会导致本国军事卫星难以运行，所以各方才停止了反卫星试验。此外，美苏两国的核战略是以利用卫星为前提的，所以从相互遏制的观点来看，也不能攻击彼此的卫星——这种心照不宣的默契可能也起到了一些作用。



太空垃圾示意图（Aflo）

即使将太空用于提升地面军事活动的效率，各方也会避免实际作战，今后仍将守护这片圣域的宁静——当国际社会开始相信这一点的时候，中国实施了有意图的卫星破坏行为。

俄罗斯虽然一直没有开展物理性的破坏实验，但从2013年开始，经常有报告称其卫星在各种轨道上贴近美国卫星周围区域飞行，看起来是在以随时可能发生碰撞或予以破坏的状态进行监视。中国后来也专注于提升新的ASAT能力，比如运用卫星网络攻击和卫星跟踪技术，等等。

此外，2019年3月，印度对本国的小型卫星实施了物理性破坏实验，莫迪总理随后高度评价ASAT的成功，称印度已经成为航天大国（a space power）。尽管在发生武力冲突这种层面上，太空尚未成为真正的战斗领域，但已经很难说是一片不可侵犯的净土。我们可以将法国最近提出的太空战略理解为一种宣言，即一旦遇到此类事态，绝不会屈服于本国受到的威胁。

利用太空等领域阻止和消除攻击

那么，针对如何利用“太空、网络和电磁波”等全新领域之一的“太空”这个问题，现行防卫大纲做出了怎样的具体设想？和2013年版防卫大纲一样，现行防卫大纲也规定了自卫队具有三点职责：一，对日本的安全保障具有重要意义的信息收集工作；二，开展常态化持续监控，以避免用于通信和定位等用途的卫星遭到妨碍；三，一旦遭到妨碍，要确定损失类型，控制损失程度，并迅速恢复正常工作。

现行防卫大纲还进一步要求，“当我国遭遇攻击时，除上述措施外，还要有效利用太空、网络和电磁波领域，阻止和消除攻击”。这意味着，当日本的领域遭到武力攻击时，自卫队要利用通信、图像侦察、定位导航等卫星数据制作信息，对其进行有效运用，在地面清除敌人。也就是说，来自太空的数据首次成为了与地面防御力量一体化作战的要素。

如果用安全保障共同体的专业用语来说，就是“需要谋求太空军事化（为增强地面军事力量而利用太空）”。由于防卫大纲已经更新，加上日本开始实施太空基本计划已经过去近五年时间，所以规定民用通用太空政策的现行太空基本计划（2015年1月由太空开发战略本部制定，2016年4月内阁会议通过）也将于2020年实施修订。

在世界形势面临不确定因素、周边安保环境呈现出急剧不稳定状态的背景下，对于能够为地面带来财富和安全保障的太空，日本不得不对相关工作进行了大幅调整。

标题图片：metamorworks/PIXTA