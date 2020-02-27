“日本”这个国家——令和时代的《万叶集》（3）

令和时代的《万叶集》

《万叶集》中收录了一首和歌，是远渡中国的遣唐使山上忆良的怀乡之作。通过这首和歌，我们来看看“日本”这个国号的由来。

山上忆良身居大唐时的怀乡之作 いざ子ども

早く日本【やまと】へ

大伴の

三津【みつ】の浜松

待ち恋ひぬらむ

（山上臣憶良、巻一の六三）

回去吧，各位

早日回到日本吾乡

大伴的三津岸边

青松正守望得心焦

我想谈一个有些复杂的话题。现在说到“日本”，大家想到的应该就是位于东亚、有大约1亿人口的那个国家。“日本”这个国号，是从7世纪后半期开始作为国名使用的，得到了唐朝的女皇帝武则天的认可。如果当时没有唐朝的认可，“日本”这个国号就不会在国际社会上使用了。

那么，“日本”这个词在此之前就不存在吗？并非如此。“日本”原本只是一个普通名词，指的是相对于“华夏”而言的东方。简单地说，可以理解为“日出之处”。也就是说，现在的日本和朝鲜半岛这一大片地域皆为“日本”。因此，有史料将“百济”称为“日本”。有关这方面的内容，河上麻由子在《古代日中关系史：从倭国五王到遣唐使之后》（中央公论新社，2019年版）一书中有详细论述，想详细了解的读者请参阅其著作。

日本国争取到武则天认可的国号“日本”之后采取的做法是，字形上写作“日本”，字音却读作“YAMATO（大和）”。“大和”本来指的是夹在山间的一小片区域，相当于现在的奈良县天理市的部分地区。统治这一地区的是大和政权，随着其势力范围扩大到全国，这个词后来便泛指大和政权统治的所有地区。“日本”与“大和”就是这样联系在一起的。

获得武则天认可的国号“日本”后，远渡唐朝的遣唐使山上忆良（660-733年）欢欣鼓舞，希望早日将这一喜讯带回日本。

他在歌中吟咏道：喂，船员们，早日回到“日本”（YAMATO）啊，大伴三津（难波港）岸边的松树恐怕也在焦急地等待着我们呢！

接下来要谈的内容就更加微妙了。“东海”这个汉语词，从华夏的角度来看只有一个意思，就是东边的大海。它不是专有名词，只不过是一个普通名词而已。从现在日本的地理位置看过去，那就是西边的海。韩国主张将“日本海”改名为“东海”，其关键在于“东”是相对于哪里而言的。

我在韩国的学会谈及这方面的内容时苦笑着说，从日本的角度来看，它应该是在西边……

标题图片：山上忆良的歌碑（PIXTA）