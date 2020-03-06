公众的历史，个人的心情——令和时代的《万叶集》（4）

令和时代的《万叶集》

《万叶集》表达的是生活在那个时代的人们的个人感情，与他们在历史上是否有名无关。这一点与史书不同。

下面这首和歌是志贵皇子从明日香宫迁居到藤原宫后创作的。

采女【うねめ】の

袖吹き返す

明日香風

京【みやこ】を遠【とほ】み

いたづらに吹く

（志贵皇子、卷1之51）

明日香风

曾舞动采女的衣袖

如今都城已远

空留风儿徒然吹拂

8世纪中叶成书的《万叶集》收录了4516首和歌。8世纪前半期成书的《古事记》和《日本书纪》可以归入史书的范畴。历史是公众的，而和歌表达的是个人感情。因此，日本人在历史上以和歌的形式来表达恋情和内心的烦恼等个人感情。

据《日本书纪》记载，公历694年，日本的都城从飞鸟（奈良县明日香村）迁至藤原（奈良县橿原市）。这是公众的历史。志贵皇子（出生年月不详，卒于715年前后）感叹的是，宫廷的女官——采女们已经迁居藤原。回想定都飞鸟的时代，这里曾有很多女官，每当清风拂过，她们的衣袖都会翻飞飘舞，可如今却只有风儿徒然吹过。这首和歌表达的是个人对于迁都的感慨，是不折不扣的个人感情。

历史是公众的，而心情却是个体的。即便是对于奥运会，也是一百个人有一百种情愫。只有伟人传，并不能构成历史。每个人心中都有对奥运会不同的解读。《万叶集》是反映8世纪的人们丰富的个人感情的宝贵资料。

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