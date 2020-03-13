被定格的时间——令和时代的《万叶集》（5）

令和时代的《万叶集》

《万叶集》中收录了许多以爱情为主题的和歌，反映出与现代人别无二致的心情。

あからひく

肌も触れずて

寝たれども

心を異【け】には

我が思はなくに

（未标注作者、卷11之2399）

热血沸腾

却无肌肤之亲

一夜安眠……

请你不要误会

我并非移情别恋

去年夏天我去逛卢浮宫，看了很多幅肖像画。一边欣赏这些画，一边想像着画中的人物到底是怎样的人。真想和他们见上一面呢。可是，画中的人物也好，画这幅画的人也好，如今都不在了，只剩下眼前的肖像画。总之，物是人非。

写诗歌或文章，也是一个将思考物化的过程。是一种将转瞬即逝的事物有形化的行为，哪怕是赋予其二次元的形式。头脑中想到的东西如果不写下来，是不会留存下去的。

闲话休提。男女共处一室，相互吸引，男子却没碰女子一根手指。可是，却不知道这究竟是为何。早上分别后男子想，我什么也没做，她会不会怀疑我移情别恋呢？那么，我应该赶紧告诉她，自己并没有二心。否则，她可能会对我心生猜疑。于是，男子急忙做了这首和歌赠送给女子。宛如青春剧的一个场景。

相互间有好感的男女二人，何时、以何种形式发生性关系？这是做出人生中重大决定的时刻（对这句话有异议的读者，请回忆一下当初“某一天”的情况，而不是现在的自己）。以和歌的形式通过文字将其物化，生活在8世纪的这位男子的心情才得以留存至今。而我现在正是以这位男子郁闷的心情为素材写作这篇随笔，与此同时，也在思考这首和歌中“被定格的时间”。

标题图片：PIXTA