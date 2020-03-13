庆贺新年——令和时代的《万叶集》（6）

令和时代的《万叶集》

日本迎来了令和时代的第一个新年。《万叶集》中有一首和歌，吟咏的是人们参拜平城京，祝福新的一年吉祥如意。那么，什么事物可以用来象征天皇呢？

三年【さんねん】春【はる】正月【しようがつ】一日【ついたち】に、因幡国【いなばのくに】の庁【ちやう】にして、饗【あへ】を国郡【こくぐん】の司【つかさ】等【ら】に賜【たま】ふ宴【えん】の歌【うた】一首

（三年春正月一日，于因幡国厅赐飨国郡司等之宴歌一首）

新【あらた】しき

年【とし】の初【はじ】めの

初春【はつはる】の

今日【けふ】降【ふ】る雪【ゆき】の

いやしけ吉事【よごと】

（大伴家持、卷20之4516）

新年伊始

初春的瑞雪

纷纷飘落

祈愿吉事

如雪花般

连绵而至

旗帜也好，山川也好，或者只是一枚小石子也好，这些“物品”往往发挥着象征作用。具有象征作用的不只是物品，也可以是人或事。德国哲学家卡西尔（1874～1945年）和法国哲学家鲍德里亚（1929～2007年）曾多次论述道：人这种生物总是会创造出一切象征，是生活在这些所谓象征的网眼乃至体系中的动物。正因为如此，学校也会有校徽和校旗。

象征的作用是使人由特定的事物联想到整体。“御门”的“御”是表示尊重语气的前缀，“门”则转而指代建筑物。也就是说，“御门”这个词表示规模宏伟的大门，或大户人家。可是平安朝以后，从居住在大门宏伟的家宅内的人、居住在大型建筑物中的人这个含义引申开来，转而用来指代天皇了。这是因为在都城内，最大的家宅是天皇居住的皇宫。

如果我们将日本看作皇室文化圈，天皇的家徽则是菊花。估计这个图案设计的初衷是象征太阳，后来被视为菊花这种植物，其本义便逐渐被人们遗忘了。

那么从7世纪到8世纪，日本以何种形式来象征天皇呢？这一时期内天皇的象征是八角形。那个时代皇室的陵墓，即天皇陵都是八角形的。今天我们见到的八角形陵墓几乎都是天皇陵。另一种说法是，天皇的象征之所以是八角形，源于“やすみしし”这个 枕词(*1)，它常用来修饰代表天皇的词语“日の御子”(*2)。如果勉强翻译的话，就是“形成八个角”。既然八角形成为皇室的象征，皇室以外的人就不会制作以八角形为装饰图案的物品了。所谓象征就是如此。

八角形代表天皇，八方代表世界，这种象征意义一直沿用至今。在2019年10月22日举行的天皇即位礼正殿之仪上，天皇站立的“高御座”也是八角形。站立在高御座正中间的行为象征着天皇即位，这一象征意义也是来源于此。

正月参拜天皇的仪式称为“朝贺”，这也是象征天皇皇权的仪式。这是因为朝贺的形式是所有臣下向天皇一人礼拜。

天平宝字3年（759年），大伴家持身处降雪的因幡国，也就是现在的鸟取县。他认为新年降雪是吉兆，为了庆贺新年，从遥远的因幡参拜平城京，举行新年宴会。这是因为新年降下的瑞雪象征吉祥。

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