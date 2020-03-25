干杯的礼法——令和时代的《万叶集》（7）

令和时代的《万叶集》

据说现在的日本人倾向于躲避忘年会和新年会。这也可以理解，因为宴会要遵守礼仪，大家会感到拘束吧。日本式的干杯是从万叶时代起延续至今的。

この神酒【みき】は

我【わ】が神酒【みき】ならず

倭【やまと】なす

大物主【おほものぬし】の

醸【か】みし神酒【みき】

幾久【いくひさ】

幾久【いくひさ】 （《日本书纪》第5卷，崇神天皇8年12月条）

此神酒

非我所酿造之神酒

乃创建倭国的大物主神

酿造的神酒

祝愿您

繁荣显赫

永世安康

任何国家或地区都有举行宴会的习俗。因此只有具备社会属性的人，才能操办宴会。总之，只有了解社会、了解组织的人，才会举行宴会。

日本在举行宴会时，最令人头疼的事就是由谁起头干杯。不应该是主办者，那么，请年长者，还是请社会地位高的人呢？很多人为此感到烦恼。

那么，日本式的干杯到底是怎样一种形式呢？我们以《日本书纪》为例，进行一番思考。不少读者可能会想：喂，你要从那么古老的书谈起吗？请各位稍安勿躁，姑且听我道来。

在以崇神天皇为中心举办宴会时，宴会是如何开始的呢？起初，由酿酒者向天皇献上美酒。也就是说，要举行一个礼节性仪式，向宴会在座的人中最受尊敬者献酒，此人饮酒后，宴会才正式开始。前面介绍的那首和歌就是当时敬酒者向天皇劝酒时吟诵的。

在座的人都知道敬酒者就是酿造美酒的人。在此前提下，歌中唱道：不，酿造这美酒的并不是我，而是大和国的大物主神哦。继而又唱道：祝您繁荣显赫，祝您永世安康。

总而言之，宴会一开始要向在座的年长者或地位高的人献上美酒。

事实上，日本的国歌《君之代》也有人认为曾是宴会开始时的一首敬酒歌。祝您身体健康，向您献上美酒，宴会正式开始。如万叶时代的和歌所唱：祝愿您繁荣显赫，永世安康。

标题图片：大神神社（PIXTA）