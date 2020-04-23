宫廷社会的生存之道——令和时代的《万叶集》（8）

令和时代的《万叶集》

政治界可谓“前途莫测”，权力斗争在万叶时代也是无处不在。额田王就是一位在宫廷社会中巧妙周旋的人物。她的处世之道是什么呢？

天皇、内大臣藤原朝臣【ふぢはらのあそみ】に詔【みことのり】して、春山万花【しゆんざんばんくわ】の艶【えん】と秋山千葉【しうさんせんえふ】の彩【いろ】とを競【きほ】ひ憐【あは】れびしめたまふ時に、額田王【ぬかたのおほきみ】、歌を以【もち】て判【ことわ】る歌



（天皇诏内大臣藤原朝臣竞怜春山万花之艳及秋山千叶之彩时，额田王以歌判之之歌）

冬【ふゆ】ごもり

春【はる】さり来【く】れば

鳴【な】かざりし

鳥【とり】も来【き】鳴【な】きぬ

咲【さ】かざりし

花【はな】も咲【さ】けれど

山【やま】をしみ

入【い】りても取【と】らず

草深【くさぶか】み

取【と】りても見【み】ず

秋山【あきやま】の

木【こ】の葉【は】を見【み】ては

黄葉【もみち】をば

取【と】りてそしのふ

青【あを】きをば

置【お】きてそ嘆【なげ】く

そこし恨【うら】めし

秋山【あきやま】そ我【あれ】は

（额田王，卷1之16）

寒冬已逝

暖春归来

冬日蛰伏的鸟儿

飞来鸣唱

冬日沉睡的花儿

也绽放笑颜

然而山深林密

进山采花难如愿

草木幽深

撷取细观亦难求

观秋山之叶

信手拈来红叶赏玩

可这青青绿叶

无法采撷近观

唯有对景空叹

仅此心生遗憾

相形之下秋山更佳

诚唯我所爱

无论是韩国的历史剧，还是欧洲的宫廷，在充满权谋术数的宫廷社会，人们是如何生存下去的呢？答案很简单，只有两条出路。一是依附当权者，二是不要得罪人。虽说是权力斗争，但是在近代人权思想确立之前的社会，等待失败者的只有死路一条，流放还算是好的结局。

活跃在天智天皇时代（626～672年）的额田王就是一位在宫廷社会幸存下来的女子。她集天智天皇和天武天皇兄弟的宠爱于一身，巧妙地周旋在宫廷社会之中。据我推断，她应该是一位兼备人格魅力和处世之道的人物。

有一次，内臣藤原镰足命令她用和歌的形式回答，春山的繁花和秋山的红叶哪个更美。估计藤原对在场的男性大臣也下达了同样的命令，只不过他们要用汉诗来作答。

在座的各位官员肯定会有春山派和秋山派两种意见。那么，额田王是怎么回答的呢？她既要表明自己的意见，又顾及到了反对派的立场。

因此，她特意在这首和歌的开头提到了春山。首先要赢得春山派的欢心。可是，接下来她的巧妙措辞：春山有令人遗憾之处，我还是认为秋山略胜一筹。春山也不错，真的很好，非常漂亮。不过，我的结论是秋山更佳。

我们从中可以看到这位在宫廷社会中保有一席之地的女子的处世之道。

图片：额田王的歌碑（PIXTA）