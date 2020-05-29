长夜之宴——令和时代的《万叶集》（9）

令和时代的《万叶集》

生活在万叶时代的人们可能非常喜欢饮酒。他们酣畅淋漓地饮酒、作歌。门外雪花纷飞，他们会挽留意欲告辞的客人，宾主继续开怀畅饮。

ここに、諸人【もろひと】酒酣【たけなは】に、更深【よふ】け鶏【にはつとり】鳴く。これに因【よ】りて、主人【あろじ】藏内伊美吉【くらのいみき】縄麻呂【なはまろ】が作る歌一首

（其时诸人酒酣，更深鸡鸣。因此主人藏内伊美吉绳麻吕作歌一首）

打【う】ち羽振【はふ】き

鶏【とり】は鳴【な】くとも

かくばかり

降【ふ】り敷【し】く雪【ゆき】に

君【きみ】いまさめやも

（藏内伊美吉绳麻吕、卷19之4233）

晨鸡振羽啼鸣

报破晓天明

积雪如此之深

诸位啊

你们怎生出门回家

（让我们安下心来继续畅饮吧）

我是在九州长大的，出生在博多的商人家庭。如今回想起来，从前博多的宴会实在是不得了。首先是时间上无休无止。从中午开始，一直持续到第二天早上。提供晨浴和早餐的情况很常见。更准确地说，是主人不让客人回去。如果客人表示想早些回去，那么主人就会感觉脸上无光。总之，主人要设法让客人喝得酩酊大醉留宿一晚。这是因为，举办盛大的宴会对主人来讲是很有面子的事，如果让客人早早归去，有伤主人的体面。

晨鸡的确已经报晓。可是，在雪花纷飞中踏上归家路途未免太不明智了。我们接着饮酒吧。这是一首挽留客人的和歌。

这首歌是以“女性和歌风格”所作，似乎是与自己共寝的男子想早些回去，女子对其进行挽留。如果是宴席上的和歌，恐怕应该这样唱：

なんでばたばた羽ばたいて にわとりのやつめは鳴くのかぇ わたしたちゃこれからよいところ―― 朝は朝でもこの雪じゃあ どうしてお帰りになどなれましょう さぁさぁ おたのしみは これからよ さぁさぁ おたのしみは これからよ

（晨鸡为何已振羽啼鸣，报破晓天明？我们畅饮才渐入佳境……虽然清晨已至，但积雪如此深厚，怎生归去？来吧，来吧，让我们从现在开始开怀畅饮！来吧，来吧，让我们从现在开始开怀畅饮！）

如今每个人都很看重自己的私生活，这样的宴会已不再流行。不过要说起日本昔日乡间的宴会，那大抵都是如此光景。

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