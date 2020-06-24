诗歌中的性骚扰——令和时代的《万叶集》（10）

令和时代的《万叶集》

实现“男女共同参与的社会”如今已成为日本社会应达成的目标。让我们从万叶时代思考一下男女劳动的理想形式。

麻苧【あさを】らを

麻笥【をけ】にふすさに

績【う】まずとも

明日【あす】着【き】せさめや

いざせ小床【をどこ】に

（作者不详，卷14之3484）

纺好的麻线

已装满麻桶

明天恐怕还穿不到身上

那么，让我们一同就寝吧

今天谈一个稍微宏观些的话题。

历史不变则已，一变则瞬间天翻地覆。回顾人类的劳动史，在很长一段时期内，劳动是有性别分工的。也就是说，历史上一直是，男人从事男人的工作，女人从事女人的工作。狩猎和战斗是男性的任务，而汲水和缝制衣服则由女性负责。

这种男女分工虽然内容与时推移，但即便历经了工业革命，也仍然长久地保留了下来。简而言之，男性外出工作、女性守护家庭这种形式始终未曾改变，而且至今我们依然没有彻底脱离这种模式。

不过近20年间，日本社会一直在强烈呼吁打破男女分工的壁垒。实现“男女共同参与的社会”如今成为了日本社会应达成的目标。

身为万叶学者，我并不认为万叶时代的一切都是好的。我同时还是实现“男女共同参与的社会”的推动者。因此我认为，我们应当认识到打破延续数千年的男女性别分工的壁垒是一项宏伟的计划，也是一次挑战。如果没有这种认识，“男女共同参与的社会”恐怕很难实现。

纺线在万叶时代当然是女性的任务。这首作品中，男子用猥亵的和歌挑逗埋头纺线的女子。你们在那儿一个劲儿地纺线，明天也缝制不成衣服。那么，还是来和我们同床共寝吧。

按照今天的标准，这无疑属于性骚扰行为。当然也有人认为，不应当用今天的标准去解释古典作品，但我们也要认识到，这在当今社会是不被容忍的言行。

我在课堂上教授这首和歌时，是从这类诗歌所反映出的性别分工的历史背景开始谈起的。万叶人是古人，但万叶的学习者却是现代人。

图片：PIXTA