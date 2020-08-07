日本水稻种植历史悠久——令和时代的《万叶集》（13）

令和时代的《万叶集》

日本在两千年间将稻米种植的界限不断向北推进。从这首和歌中我们可以看到，万叶时代的稻米种植已经颇具技巧了。

紀女郎【きのいらつめ】が家持【やかもち】に報【こた】へ贈【おく】る歌一首

言出【こちで】しは

誰【た】が言【こと】なるか

小山田【をやまだ】の

苗代水【なはしろみづ】の

中淀【なかよど】にして

（纪女郎，卷4之776）

最早提出交往的

到底是谁呢

如通向山间小小稻田

淤塞住的秧苗水

如今二人的关系陷入停滞

已多日不通音信

稻米滞销，因此日本全国的农民争相种植美味的稻米。其结果是稻米的品牌化。实际上日本的气候过于寒冷，根本不适合种植稻米。日本在两千年间，将种植稻米的最北界限逐渐向北推进。

总之，日本的稻米种植就是与严寒对抗、不断向北推进的过程。因此，针对寒冷地带的各项水稻培育技术非常先进。育苗时利用山间的水灌溉是不会发芽的，因此有一项技术是延长水渠，让水温在流动的过程中上升后再注入秧床。这是因为山间的水是冷水。这样一来，山间秧田的水就比平原秧田的水流动得缓慢，所以有的地方还会淤塞。

大伴家持有一位比自己年长15岁的恋人，这就是纪女郎。纪女郎向近期关系疏远的家持吐露了自己的心声。

最早提出交往的到底是谁呢？家持，是你啊！最近，你一直不到我家来，我们的关系就像通往秧田的长长的水渠一般，水渠太长了，中间就会淤塞，陷入停滞。你再不来，我要生气了！

8世纪的女子以这样一种比喻责问杳无音信的男子。由此可见，对于那个时代的人来讲，山间稻田的引水渠流经很长的线路是常识。日本果然是种植稻米的国度！

标题图片：PIXTA