竟然有如此出格的和歌——令和时代的《万叶集》（14）

令和时代的《万叶集》

与“动”相比，和歌更重视“静”，是以和谐之美为基调。不过，也有这样一首妒火中烧的女子创作的出格和歌。

さし焼【や】かむ

小屋【をや】の醜屋【しこや】に

かき棄【す】てむ

破【や】れ薦【ごも】を敷【し】きて

打【う】ち折【を】らむ

醜【しこ】の醜手【しこて】を

さし交【か】へて

寝【ぬ】らむ君故【きみゆゑ】 あかねさす

昼【ひる】はしみらに

ぬばたまの

夜【よる】はすがらに

この床【とこ】の

ひしと鳴【な】るまで

嘆【なげ】きつるかも

（作者不详，卷13之3270）

我要放火烧毁

那间狭窄简陋的小屋

我要断然扔掉

那张破旧污秽的草席

我要用力折断

（那女人）肮脏丑陋的手臂

遥想你和她

正在双臂相拥

同床共枕

白昼红光闪耀

夜晚漆黑无边

（我是多么苦闷烦恼！）

整日整夜哀叹

连地板也吱呀作响

我曾经在座谈会上说过这样的话：“家里挂一张毕加索的作品倒是蛮不错的。不过，要是挂上十张，家里就变成鬼屋了。”当然，我这么说并不是在贬低毕加索。

世界上无论东西方，前近代（近代以前的时代——译注）的艺术作品，其创作的主要目的大多是为了给鉴赏者带来内心的安宁。因此，表达极端嫉妒或愤怒主题的作品在这个阶段的艺术形式中是非常罕见的。在柿本人麻吕之后的和歌创作中，与“动”相比，更重视的是“静”，基本上是以和谐之美为基调。然而《万叶集》中却出现了这样一首不同寻常的作品。

自己的恋人和别人私通，这位女子想把小三为男子准备的草席撕破扔出去，想放火烧毁那个女人的家，想折断那个女人的手臂……她如此肆无忌惮地破口大骂。

有趣的是，她对自己爱恋的男子没有一句怨言。这大概是因为她对那个女子的嫉妒之强烈与对男子的爱是成正比的。对男子的爱恋越深，对那个女子的愤怒则越强烈。

《万叶集》中竟然有这样一首出格的和歌！

标题图片：PIXTA