大和国，缄默之国——令和时代的《万叶集》（17）

令和时代的《万叶集》

诗歌首先要表达简洁。本期介绍一首表现日本人特征的诗歌。

柿本朝臣人麻呂【かきのもとのあそみひとまろ】が歌集の歌に曰【いは】く

（柿本朝臣人麻吕歌集歌曰）

葦原【あしはら】の

瑞穂【みづほ】の国【くに】は

神【かむ】ながら

言挙【ことあ】げせぬ国【くに】

然【しか】れども

言挙【ことあ】げぞ我【あ】がする

言幸【ことさき】く

ま幸【さき】くませと

つつみなく

幸【さき】くいまさば

荒磯波【ありそなみ】

ありても見【み】むと

百重波【ももへなみ】

千重波【ちへなみ】にしき

言挙【ことあ】げす我【あれ】は

〔言挙【ことあ】げす我【あれ】は〕

（作者未详，卷13之3253）

苇原的瑞穗国

是依从神意的

缄默之国

然而

我还是要大声呼喊

愿你如我所言

万事平安

倘若一路顺风

平安无事

我依然能见到你

健康无恙地归来

如不断涌向海滨的

百重浪

千重浪

我不停地呼喊

（我不停地呼喊）

厨师野崎洋光生性温厚诚实，但同时也是个“毒舌家”。他对日本料理的现状不留情面地进行了批评。比如他吐槽，现在的厨师总是强调，高汤有多么多么重要，可是高汤这玩意儿无非就是给主料提味的，归根结底还是配料。他又吐槽，如今的厨师连料理的主料是什么都搞不清楚。如果把松茸当作主料，那么其余的食材就都是配料，下一步就应该设法让顾客享受松茸的香味，就不能再加龙虾什么的了。这又不是全明星赛……诸如此类，他吐槽起来没完。

日本诗歌首先就是要简洁地表达心声。因此，进入八世纪后，长歌就不多见了，日本诗歌进入五七五七七的短歌时代。进而又出现了更加简洁的五七五俳谐﹑俳句。正如野崎所说，确定了主旨部分，接下来则简单至上。

大和是一个缄默、不声张的国家。“声张”是指依靠语言的力量大声说出自己的主张，或再三说明。如果相互之间有信任关系，就不必大声说话，也无需多说。这里说的是大和是一个语言简洁的国家。

大概作者想表达的是：这一点我非常清楚，可是我还是想祝愿你旅途平安无事，我还是想反复地大声呼喊“祝你平安，祝你平安”，这就是我现在的心情。

虽然菜肴讲究用料简单，诗歌讲究语言精炼，可有时候还是想……这首诗歌表达的正是这种心情。我想，这是日本文化的共同点吧。

标题图片：甘樫丘与田园风光（PIXTA）