温故知新——令和时代的《万叶集》（18）

令和时代的《万叶集》

懂得旧物的价值，认识到新物的宝贵。《万叶集》为我们指明了人生在世应该采取怎样的生活态度。

物皆【ものみな】は

新【あらた】しき良【よ】し

ただしくも

人【ひと】は古【ふ】り行【ゆ】く

宜【よろ】しかるべし

（作者未详，卷10之1885）

世间的一切物品啊

都是新的好

可是

人却是越旧越好

人惟求旧啊

在京都的街道上，越来越容易遇到身穿华丽和服的年轻人了。我这么一说，也许很多人都明白过来了。那些和服几乎都是外国游客租借来穿在身上的。身穿长袖和服的女子看似来自马来西亚，头上罩着面纱，这些身影或许构成了京都一道独特的风景线。

在京都站附近的一家咖啡店喝咖啡时，有人走过来，操着连语调都非常标准的日语问我怎么去旅游景点。那是一名身穿和服的年轻男子。我按照定势思维马上想用英语回答，男子笑着说：“我是日本人，是日本人。”仔细一问才知道，大家都把他当作来自亚洲其他国家的外国人。他来自九州一所大学，是和服社团的学生。经过了解，我所在的奈良大学也有几个和服社团。

在京都和奈良这类传统城市，人们追求旧事物和民族特色。从这个角度考虑，去欧洲旅行是不是也几乎都是历史之旅呢？正因为如此，欧洲的街道非常注重历史景观。

可是，有时在巴黎入住不设电梯的宾馆，拎着沉重的行李也会感到厌烦。还是新事物好啊。懂得旧物的价值，认识到新物的宝贵，我希望自己一直是这样的人，继而成为从中感受到人生分量的人。

物品都是新的好啊！可是只有人，是不是旧的更不错？不过，只有感受到过去和未来人生分量的人，也只有认识到新物的珍贵和旧物价值的人，才能说出这样的话。

标题图片：PIXTA

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