万叶人的体育运动——令和时代的《万叶集》（19）

令和时代的《万叶集》

东京奥运会本该在这个月开幕，想来颇感遗憾。日本人对体育运动的热爱并非始于现代。早在万叶时代，就有一项体育比赛由于人们过于热衷而致使宫廷颁布禁令。

梅柳【うめやなぎ】

過【す】ぐらく惜【を】しみ

佐保【さほ】の内【うち】に

遊【あそ】びしことを

宮【みや】もとどろに

（作者未详，卷6之949）

梅柳已过盛期

惋惜之余

到佐保内欢游

宫廷内

亦如电闪雷鸣般

掀起轩然大波

——（真伤脑筋！）

由于规模过于庞大，现代奥林匹克运动如今面临着方方面面的困难。竞争源于人的本性，所以奥运会是不会销声匿迹的。不过，以现代资本主义为根基的奥林匹克运动也许正在成为夕阳产业。

奥运会是智力和体力的竞争。竞争在任何时代都会让人们着迷。那么，生活在八世纪的万叶人热衷于什么运动呢？



他们热衷的是曲棍球。曲棍球起源于波斯，在欧洲发展为马球，而在中国发展为“打毬”，是一种击球的游戏。汉语中的“打毬”在日语中读作“mariuchi”。这项运动让当时的人们非常着迷。人们在平城京郊外的春日野玩耍时，忽然雷声大作，但大家仍沉浸在“mariuchi”的欢乐之中。或许正如歌中所咏——我们怀着郊游赏花的心情，去郊外玩儿“mariuchi”吧！

可是，关键在于后面发生的事。这次郊游活动引发了轩然大波。因为当时有规定，只要听到雷声，官员就要放下手里的事情，到宫中集合。这在平安时代称作“雷鸣之阵”。当时人们正着迷于“mariuchi”，没有到宫中集合。《万叶集》中在这首歌正文的左侧加了注解，我将其翻译如下。

右侧这首歌的创作背景如下。神龟四年（727年）正月，诸多皇族和大臣的子弟聚集在春日野，以“mariuchi”运动作乐。正当此时，空中骤然间乌云密布，天降大雨，雷鸣电闪。此时宫中既没有侍从，也没有天皇的护卫——被称作“舍人”的官员。因此圣武天皇下令对这些人进行处罚，将其全部软禁在“授刀寮”，不得擅自外出。作者在心情郁闷之中创作了这首歌，但究竟为何人所做，却未见记载。（卷6之949文左注释之拙译）

总之，这些人受到了惩罚，被软禁起来了。本文开篇的这首和歌就是作者在软禁中创作的。体育运动无论在任何时代都会让人着迷，继而扰乱人生的节奏。呵呵，是不是有点遗憾呢。

标题图片：PIXTA

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