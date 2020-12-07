治愈身心的温泉文化——令和时代的《万叶集》（20）

令和时代的《万叶集》

受新冠疫情影响而自主控制远行的限制解除了，可能现在有不少人在想，终于可以出去旅行了。先去泡泡日本国内的温泉如何？这一治愈系文化是从万叶时代起流传至今的。

帥【そち】大伴卿【おほともきやう】、次田【すきた】の温泉【ゆ】に宿【やど】り、鶴【たづ】が音【ね】を聞きて作る歌一首

（帅大伴卿宿于次田温泉，听闻鹤音作歌一首） 湯【ゆ】の原【はら】に

鳴【な】く葦鶴【あしたづ】は

我【あ】がごとく

妹【いも】に恋【こ】ふれや

時【とき】わかず鳴【な】く

（大伴旅人、卷6之961）

温泉之乡

鸣叫的苇田鹤

是不是和我一样

在怀念自己的妻子

无时无刻不在引颈悲鸣

说到“汤治（温泉疗养）”和“汤治场（温泉疗养地）”，如今的年轻人恐怕已经不明其意了。为了治病长期在温泉地逗留的人少之又少。现在，社会生活的节奏越来越快，人们无论如何也说不出“到温泉去疗养两三个月”这样的话吧。

拧开水龙头就会流出热水，这是近50年的事。我小时候是用木柴和煤炭去烧洗澡水的。“烧洗澡水”这个说法如今已经成为历史词语。以前的温泉所具有的社会功能比现在要重要得多。因此当时的当权者亲自管理温泉，赐予臣下洗温泉的权利。唐朝的都城长安的华清池就是国家管辖的温泉之一，“赐浴”是君王的一种恩赏。

九州的大宰府也有一处温泉名为次田温泉，即现在的二日市温泉。这处温泉位于大宰府南部，想必昔日官员们都在这里泡温泉消除疲劳吧。

大伴旅人失去了挚爱的妻子，在这里的温泉疗愈内心的伤痛时创作了这首和歌。疗愈身心的温泉文化的历史出人意料地源远流长。

标题图片：PIXTA

（版权声明：本网站的文字内容及图表图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）