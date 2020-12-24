表达无常观的诗歌——令和时代的《万叶集》（21）

令和时代的《万叶集》

因新冠疫情自觉限制外出期间，估计有不少人对自己的生活方式重新进行了一番思考。日本人的人生观带有浓郁的佛教思想，即“无常”。

沙弥【さみ】満誓【まんぜい】の歌一首

（沙弥满誓歌一首）

世【よ】の中【なか】を

何【なに】に喩【たと】へむ

朝開【あさびら】き

漕【こ】ぎ去【い】にし船【ふね】の

跡【あと】なきごとし

（沙弥满誓、卷3之351）

人世何以为喻

喻为朝发之舟

匆匆摇橹而去

不留一丝痕迹

虽然统称为佛教，但是佛教经典浩如烟海，其中包括用梵文和巴利文撰写的诸多典籍，还有汉译佛经，而且佛教信仰的形态因信仰的地域和时代不同而千差万别，所以我们很难了解佛教的整体面貌。

如果给日本的佛教做一个界定的话，那么可以说它是东亚的佛教，是学习汉译佛经的佛教。简单地说，就是通过汉字和汉文而传授的佛教。佛经的翻译是在不同宗教文化中移植异域思想的行为，这是毋庸置疑的。因此也可以说，新的宗教是通过翻译这种行为而诞生的。

总之我们可以认为，在汉译佛经被翻译成日语时，诞生了一种与中国的佛教不同的宗教（写到这里，我出了一身冷汗。我正在论述一个超出自己能力的话题）。

那么，日本人在浩如烟海的佛经中是围绕着怎样的核心来学习的呢？大概还是“无常观”吧。这是随着时间的推移而企图重新思考人类生活方式的“哲学”。汉译佛经进一步翻译成大和民族的语言，“日本佛教”由此诞生。大胆地说，日本佛教是用日语阐述汉译佛经思想的佛教。所以或许也可以说，是用日语重新组合而成的佛教。正因为如此，日本佛教的祖师们生怕背离中国佛教和印度佛教的教义，他们渴望从日本向西、再向西去留学，一心追求佛经和教义的真谛。

如果我向这首和歌的作者满誓问及何为“无常”，他大概会这样回答我。

假定这里有一艘船。清晨，船驶离港口。于是这里就没有船了。水面上留下的只有小船驶过的波纹。这波纹也很快就消失。船在今天早上驶离港口这件事只有亲眼所见的人才知道，而目睹者最终会死去。我们知道的，只是世间万物终将消失。总之，“无常”就是“没有常久”之意啊。

满誓用和歌告诉我们，一切事物终将消失，认识到这一点就是“无常观”。

标题图片：PIXTA

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