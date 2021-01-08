遗言之歌——令和时代的《万叶集》（22）

令和时代的《万叶集》

日本天平时代也曾流行过一场危及国家的瘟疫，这就是天花。派往新罗国的使节团里有很多成员都被病魔击倒。当时他们留下了怎样的遗言呢？

世【よ】の中【なか】は

常【つね】かくのみと

別【わか】れぬる

君【きみ】にやもとな

我【あ】が恋【こ】ひ行【ゆ】かむ 右三首，挽歌

（作者未详，卷15之3690）

人生啊

不过如此

你留下这句遗言

便与世长辞

我将深切地怀念你

怀着对你不尽的思念

在世间生活下去……

我时常感觉《周刊POST》和《现代》的读者年龄层正在逐渐增长。到两三年前为止，杂志大力推广宣传的卖点还是“年纪大了也应该有性行为”，而如今这个话题也退潮了。现在大力推出的是有关遗产和遗言的特辑，大多是向人们传授聪明的死亡方式（我认为聪明的死亡方式是不存在的）。在性之后，居然是死亡呀。

在现代社会，谈到遗言，听起来似乎指的是财产分配，但其实应该不仅限于此。给谁、留下哪些话之后再离世，这是不是也很重要呢？

《万叶集》卷15中记载了天平八年（736年）派遣到新罗国的使者们所作的和歌。这个使节团的名誉并不佳，因为与新罗的外交关系恶化，使节团在没有完成主要出使任务的情况下就回国了。岂止是名誉不佳。适逢此时天花流行，使节团的多数成员因此丧命。真可谓祸不单行。

使节团中有一名成员叫雪连宅满。他的临终遗言被一个姓名不详的人记录下来，并写入了和歌中。他留在世间的最后一句话是：“世の中は 常かくのみ（世间常如斯）”。“かく（如斯）”的意思是“このように（像这样）”。死亡的时刻原来是这样的啊，原来竟如此简单无味啊！这句话表达了他看破红尘的心情。到头来，人生不过如此啊！

标题图片：奈良药师寺（PIXTA）

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