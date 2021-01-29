万叶人的时尚感——令和时代的《万叶集》（23）

令和时代的《万叶集》

爱打扮并不是现代人的专利。万叶时代的女性在穿着打扮上也是费尽心思的。当时的流行色是红色。

立【た】ちて思【おも】ひ

居【ゐ】てもそ思【おも】ふ

紅【くれなゐ】の

赤裳【あかも】裾【すそ】引【び】き

去【い】にし姿【すがた】を

（作者未详，卷11之2550）

坐也想行也想

那位姑娘的身影

始终在眼前浮现

身着红色“赤裳”

长长的裙摆摇曳着

飘然远去

“裳”，用现在的话来讲，就是围在腰部的裹身裙。女性对于“裳”有各种讲究，相互之间会竞比各自的品味。首先是穿“长裳”还是“短裳”。其次是裙褶多宽。还有就是版型，是修身型还是宽松型。诸如此类。根据当时的流行趋势、个人的喜好、穿着场合的氛围，女性开动脑筋思考穿哪一件、怎样穿得合身，相互之间要争个高低上下。这就是女性之间的穿衣较量。

当然，颜色也很重要。“赤裳”指的是颜色鲜艳的“红裳”，尤其是深红色或浅红色，这种“赤裳”在万叶时代非常受欢迎。我对学生们说，歌中如果出现“赤裳”，就可以认为是年轻的美女，无一例外。

这首歌中的女子应该是身穿较长的“赤裳”，而且拖着长长的裙摆。诸位可以想象一下婚礼上新娘穿的礼服。礼服的裙摆裁剪多长，这是极为重要的问题。

某一天，男子的内心爱情萌动。女子的身影在心中留下了深刻的印象，挥之不去。日思夜想，魂牵梦绕。红裙飘飘的身影是多么令人难忘……

标题图片：PIXTA

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