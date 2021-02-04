神的守护范围——令和时代的《万叶集》（24）

令和时代的《万叶集》

受新冠病毒的影响，我们正面临着方方面面的困难，最终我们是否只能求神佛保佑呢？万叶时代乘船旅行随时都会有生命危险，这时，人们也曾经向神佛祈祷。

ちはやぶる

金【かね】の岬【みさき】を

過【す】ぎぬとも

我【われ】は忘【わす】れじ

志賀【しか】の皇神【すめかみ】

（作者未详，卷7之1230）

航船已驶过

令人胆战的海角——金岬

可是

我却不会忘记

志贺的海神

有位朋友说，多神教是一种很麻烦的信仰，因为这个神那个神，搞得神无处不在。朋友的说法确实有一定的道理。不过我认为，日本的多神教是神不断诞生的一种文化结构（《对日本人而言何为神圣》，中央公论新社，2015年）。物也好，人也好，有时甚至是某种行为，都会成为神。

当然，每一片土地都有掌管那片土地的神。这就是古典作品中所谓的“国神”。这里的“国”，可以理解为一小片地区吧。总之，每个地区都有自己的神。这也就意味着，旅人来到某一片土地上，当然要向掌管那片土地的神致敬，适当地献上供品。进入另一片土地时，也要遵循同样的礼法。

航船驶离博多湾向东航行，首先要围着志贺岛绕一个大圈。航线几乎弯成一个90度直角，然后船驶入岛屿另一侧的海面。这在古代航海中需要极高超的技巧，是一条非常难走的航线。掌管这条海路的是志贺的皇神。这座岛屿就是现在福冈市东区的志贺岛。

然而，接下来的航程依然十分艰难。等在前方的是有名的响滩。这里的海潮流速快，海角与岛屿之间的海面狭窄，触礁的危险性极大。这首歌中提到的“金岬”，指的是现在福冈县宗像市的钟崎。为了安全通过金岬，需要借助金岬之神的威力。这里是志贺的皇神“管辖之外”的地方。

那么，这首歌表达的主题是什么呢？我们终于顺利通过了“金岬”这段险途，可是，正因为如此，我们不要忘记志贺皇神的保佑之恩啊！即便已经远离此地，依然不能忘记。这首和歌想表达的正是这一主题。这是一首表明自己信仰的和歌。

标题图片：志贺海神社拜殿本殿（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。