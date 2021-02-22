在宴会上还要说教的人最差劲！——令和时代的《万叶集》（25）

令和时代的《万叶集》

日本人自古以来非常喜欢喝酒和举办宴会。从万叶时代开始，日本社会就对喝得酩酊大醉抱宽容态度。我们应该从下面介绍的这首和歌学习怎样才叫喝酒。

賢【さか】しみと

物言【ものい】ふよりは

酒飲【さけの】みて

酔【ゑ】ひ泣【な】きするし

優【まさ】りたるらし

（大伴旅人，卷3之341）

高高在上

讲大道理的人

还不如

酒醉后哭泣的人

我以《万叶集》为题材撰写了一些宴会文化论方面的文章（《万叶人的宴会》，讲谈社，2014年），所以有人以为我是个酒鬼，可事实并非如此。我的体内没有分解酒精的酶，不能饮酒。可是，我却非常喜欢宴会。因为我认为宴会是人与人之间建立和睦关系的一种非常好的方式。

来日本传教的路易斯·弗洛伊斯认为，日本人对于喝得酩酊大醉态度非常宽容，他在书中写道：

“对于我们而言，如果有人喝得酩酊大醉，那是很大的耻辱，有损体面，而在日本却是引以为自豪之事。问到‘主公怎么样了’，（家臣们）回答说：‘酒醉后嬉闹’。”（根据耶稣会神父路易斯·弗洛伊斯1584年6月14日的《日本备忘录》，松田毅一/恩格尔贝特·约里森著《弗洛伊斯的日本备忘录-日本与欧洲风俗的差异-》，中央公论社，1983年）

即便从我贫乏的国际经验来看，我也感觉日本社会对于喝得烂醉如泥是十分宽容的。

上面那首大伴旅人的《赞酒歌》是在赞颂酒德，如果用现代语言应该这样说吧：

最糟糕的贪杯者啊，那就是在酒席上高高在上对别人进行说教的人。没有比酒席上教训别人的人更令人讨厌的了。跟这样的人比起来，喝醉了哭泣的人要好得多。

标题图片：PIXTA

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