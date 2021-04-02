思念的季节——令和时代的《万叶集》（26）

令和时代的《万叶集》

又到了“秋深夜长”的季节。万叶人非常浪漫。本期介绍的这首秋之歌，如今的年轻人能否体会到其中的韵味呢？

秋【あき】の夜【よ】を

長【なが】しと言【い】へど

積【つ】もりにし

恋【こひ】を尽【つ】くせば

短【みじか】かりけり

（作者未详，卷10之2303）

人人都说

秋夜漫长

千情万绪

积压在心头

虽想诉尽衷肠

却转瞬即逝

到高纬度的欧洲去旅行，到了晚上9点有时还会感觉天很亮。日本人对此感到很困惑。日本四季分明，每个季节的温度也不相同，虽然没有欧洲的温差那么大，但是根据日落或日出时间的早晚，很多时候还是可以感觉到季节变化的。

谈到“秋深夜长”，这正是一个心有所思的季节，由于天气寒冷，就成为一个思念的季节（写到这里我心中暗想，我正在自鸣得意地撰写一篇如此老生常谈的以季节为题材的随笔。但这也是国学家写作随笔的套路，所以我还是决定继续写下去）。

秋天的夜晚固然漫长，可是男女久别重逢，如果想尽情倾诉积压在心头的思念之情，那么漫长的秋夜也会转瞬即逝。

感觉时间是漫长还是短暂，完全取决于我们的主观感受。客观的时间在我们个人的感觉中是不存在的。尤其是热恋中的时间，更是如此。

20年前在课堂上谈到这个话题，女学生们都听得两眼放光，如今却大不相同了，她们觉得很枯燥。这样的内容对于她们而言是否已经司空见惯了呢？

标题图片：PIXTA

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