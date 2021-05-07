与良友的邂逅——令和时代的《万叶集》（终结篇）

令和时代的《万叶集》

本连载的终结篇，上野教授为各位读者选择的是雄略天皇创作的关于“鹿”的和歌。鹿据说是一种向我们预告心心相许的朋友即将到来的动物。希望大家充分领略其中的含意。

泊瀬朝倉宮【はつせのあさくらのみや】に天【あめ】の下治めたまひし大泊瀬幼武【おほはつせわかたける】天皇の御製歌【おほみうた】一首

（泊濑朝仓宫治天下大泊濑幼武天皇御制歌一首）

夕【ゆふ】されば

小倉【をぐら】の山に

伏す鹿し

今夜【こよひ】は鳴かず

寝【い】ねにけらしも

右、或本に云【い】はく、岡本天皇の御製といふ。正指【せいし】を審【つばひ】らかにせず、因【よ】りて累【かさ】ね載せたり。

（右或本云，冈本天皇御制。不审正指，因以累载。）

（雄略天皇，卷9之1664）

傍晚时分

鹿儿来到小仓山中

今夜悄然静卧

不闻鹿鸣之声

似已安然入眠

这个专栏已经连载一年了。一年时间转瞬即逝，我们的连载到今天也要划上句号了。《万叶集》中有很多首道别的和歌，当然可以从中选择一首作为终结篇，但是这样的话就没有意思了，或者说，这不符合我的风格。

不知为何，我很想用这首以鹿为主题的和歌结束这个连载。在中国，人们认为鹿鸣是良友相遇的前兆。总之，鹿是一种向我们预告心心相许的朋友即将到来的动物。1883年竣工的鹿鸣馆（明治维新后，日本外务卿井上馨为推行欧化政策而建的洋楼会馆——译注），其名称就出自鹿的这一寓意。以修改条约为目的的明治政府连日举办西装舞会，企图宣扬日本的西欧化。鹿鸣馆这个名称包含着邂逅良友之所的寓意。

这是我第一次执笔撰写网络连载，有趣之处在于可以收到读者实时反馈的感想。这也是与网友的一种邂逅。现在，这个连载已至尾声。虽然不再能听到鹿鸣之声了，但出于只为邂逅良友的初衷，我还是选择了这首和歌。当然有些依依不舍，但惜别之情也不失为人生的妙趣之一。

正因为每日聆听鹿鸣之声，所以在鹿儿悄然无声的日子里，反倒会首先察觉。鹿是在相互寻找交配对象时才鸣叫的，雄略天皇心中怀念的是鹿儿成双的情景吧。总而言之，这首代代相传的和歌，表达了天皇对鹿的慈爱之情。



而卷八的“秋杂歌”开篇也收录了一首与此大同小异的和歌。这首和歌是由舒明天皇创作的。卷九的编纂者读了对作者有不同传闻的其他资料，在正文左侧加了如下注解。

不闻鹿鸣之声，这不是也很好吗？天皇吟咏的是，因为鹿儿已经成双成对，所以才不再鸣叫。

当然，鹿儿不再鸣叫，对此天皇或许深感遗憾和寂寞——今后是否不会再遇良友了呢？

标题图片：PIXTA

（敬告读者：“令和时代的《万叶集》”自2019年10月起连载，到本期就结束了。感谢各位读者的阅读。我们将随时邀请上野诚先生继续为本网站撰写随笔文章。）

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