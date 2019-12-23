外国人在日本当声优：俄罗斯姑娘Jenya

来日本当声优

出生于俄罗斯新西伯利亚的姑娘Jenya来到日本，当了声优。日语不是她的母语，但她是怎么进入声优行业的呢？她花了哪些功夫，做了哪些努力呢？

靠在网上翻唱动漫歌曲走红

Jenya第一次接触日本动画是在1997年，当时她16岁。俄罗斯也播了《美少女战士》，她看了之后觉得日语发音很好听，于是开始追寻自己的声优之梦。“我也想像那样说话”——出于这个想法，Jenya开始学习日语。她也喜欢唱歌，于是便唱起了日语的动漫歌曲。

没过多久，她开始想：“我要去日本当声优，我要干一些谁都没干过的事。”为此，上大学后，她去报了日语班，继续学习日语。然后某一天，她把自己用日语和俄语演唱的日本动漫歌曲的音频上传到了自己的网站上。

“现在有许多人把自己唱歌的视频上传到网上，叫做‘唱见（业余人士翻唱歌曲——译注）’，但在当时既没有Youtube也没有niconico，外部通信环境不支持上传视频，所以当时没有‘唱见’这个东西。所以我上传的只有音频，然后很偶然地，有日本人发现了我的歌，听了之后就跑到2ch去发帖，于是2000年的某个早上，当我起床后，突然发现自己已经成了个小网红。”

宣传自己“想进声优事务所”

过了两年后，大家都知道了“俄罗斯有位唱日语动漫歌曲唱得很好的女生”，于是Jenya收到了日本CS放送频道“MONDO21（现在的MONDO TV）”的节目邀请。她在东京呆了一周，其间去了动画工作室和秋叶原，不是歌星却还录制了CD。Jenya借机拓展了人脉，大学毕业后的2005年，在他们的帮助下，她终于移居到东京。



配音中的Jenya（本人提供）

“我当时觉得想学日语，不到日本住一段时间是不行的。不过，我并没去日语学校或声优养成所，而是先去结交了一堆朋友，然后以进声优事务所为目标不断努力。大概过了两年，通过熟人，我获得了一个给动画片的俄语发音做指导和监修的工作。然后，我也抓住参与过的作品的庆功宴等机会，直接跟大家说‘我想当声优，我想进声优事务所’。”

Jenya的自我推销有了成果，有一家事务所向她伸来了橄榄枝，她也就顺势签了约。事务所有签约声优的培训制度，在那里她学习了声优的入门课程。

“费用比养成所划算很多，每周有一次学习的机会。怎么拿剧本，怎么念台词，我都是在这里学会的。然后工作上的人脉渐渐打开，终于在2009年上映的动画电影《新世纪福音战士 新剧场版 破》以声优身份出道。”

发挥外国人的优势

Jenya说：“从养成所到签约事务所，再到第一线，这种常规路线不适合外国人。”走这条路，外国人根本不可能赢过想当声优的日本人。比日语的话，外国人是如论如何都拼不过日本人的。既然如此，那不如曲线救国，发挥外国人的优势，找机会跟声优行业搭上线。对于Jenya来说，她的路线就是先当俄语监修。

“2011年开播的TV版动画《最终流放-银翼之法姆》是蒸汽朋克风的作品，故事里会出现一种虚构的语言，古拉基艾斯语。这个作品的担当正好是跟我一起做过其他作品的制片人，他决定‘既然有Jenya，那就弄成俄语吧’，于是就找我来当俄语监修，也给了我一个配音的角色。我把台词翻译成俄语，用片假名写出来，然后录了发音样本给日本人声优听。然后我还在会在现场进行指导，告诉他们用日语这么发音，听起来会更有俄语的感觉。越是老牌声优，学得就越快，而且他们想象力丰富，我说的东西，基本秒懂。”

2015年是Jenya来到日本的第10个年头，这一年，她参演了动画电影《少女与战车 剧场版》。讲的是一群玩战车的女高中生去挑战“战车道”的全国大赛。里面有个俄罗斯留学生叫克拉拉，这个角色是Jenya的代表作之一。而她拿到这个角色的过程也体现了她的个性。

“我当时发了一篇推文，说‘《少女与战车》里有很多俄罗斯人，唯独没有我，真不甘心。’然后就有人回帖反驳我，‘凭啥你是俄罗斯人，动画里的俄罗斯人就该你来配？’之类的。一来二去就被骂出了点热度。不过，大概也有一半的人表示支持我，然后这个推文也被作品制作方看到了，然后就真的给了我一个角色。这部作品的导演是水岛努，大概10年前在俄罗斯动画杂志采访的时候见过一次，他说我当时跟他说过‘我想当声优’。其实我自己都记不清了，但后来导演跟我说他一直记着呢。”

像声优这类尤其靠人气吃饭的行当，“让人记住你是很重要的。”Jenya说。

“当时刚来日本，做派和思维都还很外国人，所以敢抓住机会就宣传自己。现在可能思维越来越像日本人了，反而比较矜持，都不太会宣传自己了（笑）。但是你想做什么，还是说出来比较好。你说了，可能就会有人记住，以后就有可能会想起你：‘这么说起来，我倒认识一个人想做这个。’从这个意义来说，外国人容易给人留下记忆点，可能还是比较有利的。”

除了要宣传自己，还需要做什么呢？

“老牌声优都很有自己的想法，脑子很好使。很礼貌，感觉光是跟他们共处一室，似乎就能提高水平。毕竟都是大浪淘沙后剩下来的金子。想要变成他们那样，首先声线得有识别度，还能配各种不同的声线，这些基本功就不用说了，然后你还得有特色，还需要有沟通能力。”

市场喜欢年轻声优

Jenya说，如今的声优界跟她初来日本时已经很不一样了。

“以前声优这个职业还不是很火的时候，动画第一线活跃的都是老人，现在多了很多新人。像拥有众多‘LoveLiver’粉丝的人气动画《LoveLive!》那样，将角色和声优视为同一个人的作品越来越多，粉丝会都同时应援二次元和三次元偶像。这时候就要求声优得是容易吸粉的年轻人了。此外，行业渴求年轻血液还有其他原因。在声优行业，前3年叫做‘Junior Rank’，报酬是很低的。所以为了压缩制作费，市场也更青睐年轻人。又年轻又有实力的人越来越多，行业竞争相当残酷。”

Jenya现在除了给动画和译制电影做俄语监修和声优之外，还在动漫歌曲演唱会上献唱，以及担任NHK教育电视台的俄语节目《俄语斯基》的旁白等工作。

“今年在三得利音乐厅举办5周年公演的‘GAME SYMPHONY JAPAN’是游戏音乐的交响乐音乐会，我从第一次举办的时候起就一直参与其中。除了做主持人和歌手，我还做了俄罗斯公演的协调人。这个音乐会也是指挥兼制作人的朋友在推特上邀请我参加的。推特真的很重要呢（笑）。俄罗斯公演也场场座无虚席，都会受到听众起立致敬。”



在“GAME SYMPHONY JAPAN”上一展歌喉的Jenya（德米特里·佩特洛夫拍摄）

对于今后想当声优的外国人，Jenya建议：“最好在十几岁的时候就把日语学好。”

“我16岁才开始学日语，有些晚了。除了我之外，国外出生长大的外国人，还在日本当声优的，现在大概也就中国的刘婧荦了吧。她日语也比我好，脑子很灵，最近也在画漫画。首先中国人看得懂汉字，然后她比我们更小的时候就开始接触日语，所以更有优势。”

“我来日本之后也没感觉到过太大的落差，也有幸参与了各种各样的工作，我感觉自己还是很顺的。如果自己都觉得‘我做不到’的话，那就肯定什么都干不了。真要是哪天干不动了，到时再想出路呗。声优的世界竞争非常残酷，就连日本人也很难轻易获得成功，不过如果你真的想当声优的话，倒也不用害怕，尽管来闯就是了。”

采访、撰文：桑原 利佳、POWER NEW编辑部

拍摄：今村拓马

标题图片：活跃在日本声优第一线的俄罗斯姑娘Jenya