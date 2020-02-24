声优行业变迁的见证者——创刊25年的《声优Grand Prix》杂志

来日本当声优

《声优Grand Prix》（主妇之友Infos）创刊于1994年，是通过图片和采访文本介绍声优信息的月刊杂志。近些年见证了唱跳声优日益活跃于第一线等业界巨变。让我们来听一听2012年4月起担任总编的广岛顺二是怎么描述声优行业的过去和未来的。

声优专业杂志是如何创刊的

《声优Grand Prix》（以下简称《声优》）1994年作为季刊创刊。1997年起改为双月刊，然后又从2000年起改为月刊，每月10日发行。大约发行2万本。虽然纸媒有天生短板，无法表现声优最具魅力的“声音”，但该杂志还是以内容丰富的采访和图片等弥补了这一短板，也成就了其最大的特点。这个杂志是怎么创刊的呢？

“以往声优相关资讯主要是靠德间书店的《Animage》、KADOKAWA的《NEW TYPE》等老牌月刊漫画杂志。有时会登载一些声优采访的文章，喜欢漫画的核心人群里就开始有人追起了声优。筹备创刊之初，总编的孩子是小学生，说自己班上40个人里大概有两个人对声优感兴趣，于是我们就推测那全日本可能有10万人以上的受众，就创办了这本杂志。我们的杂志展现了声优以往不为人知的一面，引发了不小反响，于是一直做到了现在。”

据说读者是比较硬核的动漫粉，下至十多岁上到五十多岁，年龄层分布很广。主要集中在大学生、刚入社会一两年的人群，大概年龄分布在15岁到25岁。如今杂志封面的年轻声优大都在中学时代起就是这本杂志的读者了。



封面和卷头特辑是伊藤美来的《声优Grand Prix》2019年10月刊

“创刊至今，广泛报道男女声优工作的这个理念一直没变，不过90年代还是以男性动漫粉为主的时代，所以登载的女声优会多一些。之后，男女声优都有过几次群封，不过男声优单人封还是创刊13年后才有的。大概是从3年前开始，一年12期里面，大概有六七期是男声优封面。男声优封面的杂志，女性读者占七八成，反过来则读者几乎都是男性。之所以女性读者也越来越多，我想还是因为如今动漫和游戏已经普及，粉丝已经敢公开宣布‘喜欢动画和声优’了吧。”

说起来，《声优》在声优档案中从来不标注出生年份。这是为什么呢？

“据说这是为了避免观众出戏。以往中小学生角色背后的声优大多是三十岁以上的人，所以不标注出生年份，希望观众可以避免因为年龄差距而对角色产生违和感，也不想破坏角色形象。”



总编广岛顺二（拍摄：今村拓马）

网络时代的到来让声优行业发生巨变

但是现在，很多人把声优和动漫角色划等号，越来越多动画会寻找与角色年龄相近的声优来配音了。时代在变，声优的工作也发生了巨大变化。

“以往深夜动画都是先在电视台播3个月，然后销售DVD，以此增加销售额。然而现在，在网络视频的普及和粉丝偏好变化的影响下，这种商业模式已经开始渐渐失效，现在主要靠声优唱主题歌，销售CD，声优举办动画现场演唱会和其他活动来赚钱了。因此，大概是2010年之后，声优搞唱跳和演唱会就越来越成为主流模式了。同时，由于手游井喷等原因，声优的市场需求越来越高，声优业务领域也扩宽了。本来声优配动画片的报酬就很低，新人一次是1.5万日元，常规角色一周4次，总共6万日元左右。因此必须做兼职打零工才能维持生活，不过现在有其他工作可干，就不受这个限制了。”

现在声优不是只干配音工作了。因此对声优的要求也比过去增加很多。流量声优是怎么炼成的呢？

“一边上大学，一边干声优的人也越来越多了。在采访中过程中感受到的，就是流量声优必须能够吃透并描述自己所出演的作品的世界观。然后要有人格魅力、有深度，幽默风趣。此外，这些人大多是靠谱的人，靠谱的社会人。因为在动画制作现场需要跟很多人打交道，你得让人家下次有工作还能想到找你。这很重要。然后还有个最基本的，那就是要有号召力，你的活动得有人来捧场。”

声优必备的素质还有一个就是“自我营销力”。

“不同于娱乐圈，基本上声优行业很少靠事务所上门推销而获得工作，每部作品都需要去试镜争取。我们每年都会制作《声优名鉴》作为杂志的附录，大概从2001年开始，最初登载人数是300人左右，而2019年版则增加到了1430人。还有就是相对于声优的井喷，经纪人缺口却很大，因此很多情况下都是声优自己一个人去现场。而且还需要自己思考如何营销自己。如今这个时代有了互联网，人人都可以通过发布视频或SNS发出信息，所以需要声优自己准确把握粉丝需求，自己做自己的制作人。因此有些人也没去过声优养成所或专业学校，反而是靠自己发帖吸引大量粉丝，然后打进声优行业的。”

声优行业与娱乐圈还是有不同的。

“声优的活动离不开自己配过的角色。所以不管本人颜值有多高，唱功有多好，如果没有爆过作品和角色，那这个声优的人气也无从谈起。所以很多人即便在配音之外也多才多艺，流量还很大，他们也都把重心放在声优事业上的。不同于靠‘个人’魅力拼杀的娱乐圈，声优的魅力不在于‘个人’。他们的魅力会因为粉丝的‘角色滤镜’而不断被放大。”

声优的需求更进一步扩大？

最近，流量声优也开始去海外开演唱会，参加一些活动表演。今后，会有更多的声优出海吗？市场需求有多大？

“我们把声优的连载文章集结成册，举办了发售纪念活动，来参加的200人里就有大概10个外国人。申请人数是到场人数的10~20倍左右，所以我感觉外国粉丝应该更多。大概两年前，我们去了趟上海和新加坡，做了声优市场调查，发现在亚洲国家，很多人是从小看着日本动画片长大的，所以有非常多的日本动画粉。只不过在语言上还是有壁障的，然后个人声优的人气还有待提高。大概是这么个印象。”

不过据说现在关注《声优》脸书账号的，大概有七成是外国人。

“我个人觉得声优的需求今后肯定会越来越大。比如，智能音箱之类的家电再普及一些的话，很有可能就会有人想要个性化服务，希望能下载自己喜欢的声优的语音包。这种需求越来越多的话，声优的业务范围就会进一步扩大了。此外，国外那些看着日本动画长大的动漫粉里，今后会有人走到动画制作第一线。如此这般需求会不断扩大，我想海外的人和资本更多地流入动画市场之后，这个行业又会迎来新的变化吧。”

采访/撰文：桑原利佳、POWER NEW编辑部

标题图片：迎来创刊25周年的《声优Grand Prix》（主妇之友Infos）