留学生和小学生都“想当声优！”

来日本当声优

“想去日本当动画声优”——有这种想法的外国人可以去上动画学校的声优养成班。他们在学校里都学些什么，怎么学的？在分校遍布东京都以及日本各地的代代木动画学院里，有一位工作了14年的老师，武田真一。他给立志要当声优的年轻学子上课，也教授留学生课程。让我们来听一听他是怎么说的。

留学生上声优班的理由

武田执教的留学生声优班上大约有15个学生。他们几乎都是日本各大高校的留学生，上的声优班是每周一次，长达半年的课程。学费包括入学金一共15万日元。全程日语授课。据说中国留学生最多。其他还有台湾、香港等亚洲国家和地区的学生，还有一名澳大利亚学生。课程内容包括腹式呼吸、角色表演、基础技巧课、配音剧本课、录音规则和技巧、动画配音等内容。

他说所有学生都是因为非常喜欢日本动画才来上课的。

“他们从小就看日本动画的母语配音版，十分熟悉和喜爱日本动画，后来就开始想看原版动画，于是就自学起了日语。然后接触到了配音版没法呈现的日本文化，于是很多学生就表示‘更想学日语了’。”

今天，武田用了有3个登场人物的小剧本来教授“演技实习”课。这是为期半年的课程最后一课前的收尾阶段。剧本的内容是“男子跟女友吵架后，来到女友上班的珠宝店买戒指。”男子、女友、珠宝店员工，共有3个角色，3个学生一边看着剧本一边表演，武田则随时对他们的发音和情绪表现做出建议。

“剧本用的是日本人上课时的同款剧本。想要成为动画声优，就必须接受情绪表达的演技训练。我的本职工作原本是演员，如今也时不时地站在舞台上表演。在这里，演员和声优就成了老师，向学生们传授必要的技巧。”



上课使用的配音间。学员要从看懂剧本等基本功开始学习。

用喜爱的动画来让你的日语更地道

剧本上有一场戏，是女朋友不说话，靠手势来告诉男子弄错了自己的戒指尺寸，正确的尺寸是“8”。但是一个学生在表现“8”的时候，竖起了拇指、食指和中指三根手指。因为在她的国家，人们都是用这个手势。于是武田当场就教给她日本人用两只手来比划“8”的方法。

“这种文化差异我们经常在上课时看到。每次我都会教学生们日本文化，同时也从他们那里学习异国的文化。”

快到下课时间了，在全体过了一遍之后，老师问还有谁愿意来最后表演一次，这时，举手自荐的人却寥寥无几。

“这点是日本学生和留学生都有的通病，很多学生很不好意思，不敢在人前表演。但是想当声优，非常重要的一点就是，能否抛却羞耻心，敢于在人前表演，能否克服面子思想，解放天性。然后声优还特别要求口齿伶俐、吐词清晰。因为你是靠声音来表现的，所以必须要让人家听清楚你到底在说什么。”

据说在还没有专门的留学生课程的时候，也有留学生去上了日本声优专业的夜间课程。那位美国女性现在没有从事声优的工作，不过她曾经签过声优事务所。之所以后来开了留学生课程，就是因为很多像她一样的在日本高校的留学生有这种需求。不过单单上这个一周一次的课程，上完所有课也没法成为声优。这个课程主要还是帮助留学生纠正日语发音，让他们更加口齿伶俐，日语发音更加地道。所以他说，对于真心想要当声优的人，还是推荐去全日制的课程进修一下。

“来上这个课的还有想在自己国家当声优的学生。例如中国就没有专门的声优，配音都是播音主持在做。于是这个学生就想，当个专业的声优或许也不错。因为在这里可以学到当声优的必备技能。”

他说，这个每周一次的留学生课程，是用学生们喜爱的动画片来教学，可以磨练他们的日语发音，所以深受好评。

经营自己也是声优的必备技能

近年来，声优除了要做幕后配音之外，还要走到台前搞活动和直播，跟偶像这个职业越来越接近了。面对声优行业如此巨大的变化，声优学校又是如何对应的呢？

“声优事务所越来越多，签约声优也在增多。以往在演出费方面，都是个人的交易，很多地方都不太规范，而现在声优有了经纪人，动画片的配音费用都越来越规范了，对于出DVD等二次使用的问题，现在也有了一套制度。此外，以往给动画片或译制片配音是声优的主要工作，而现在以‘Netflix’为代表的网络视频流媒体服务越来越多，视频的译制配音等需求也越来越大。而且有些声优也开始开展一些类似偶像的活动，有的还要出演漫画或动画改编的2.5次元舞台剧等。学院为了跟上时代的潮流，也扩充了课程内容，现在那些想当偶像声优的学生也来我们这里上课了。”

代代木动画学院在2017年，以当时人气偶像组合“HKT48”的指原莉乃为制作人，举办了一次甄选“声优偶像”成员的海选活动。入选的12名成员上了学院讲师的课程，然后组成声优偶像团体“=LOVE”，并在同一年正式出道。

“全日制声优课程中还教授如何使用个人或艺人的直播APP‘SHOWROOM’做直播。最近的艺人和偶像都会自己在网上发布视频。声优今后也必须跟上这个潮流。所以我们也为学生准备了个人直播间，教学生怎么涨粉。”



在个人直播间内学习用SHOWROOM做直播

小学生也上声优班的时代

随着偶像化的发展，声优也越发年轻化。因此想当声优的人也越来越小。

“以前，儿童角色也是成年人配音。因此，声优的世界从前是没有儿童演员的，但现在有了。现在声优也从幕后走到台前，想当声优的人也越来越多，家长们也能够理解声优这种职业了，也有很多人想让自己的孩子成为声优。因此，大概两年前我们开设了青少年班，全日制的课程要等初中毕业后才能上，每周一次的课程则是小学四年级生就能上。曾经在我们学院上过声优班的家长也有人让自己的孩子来上课。”

不过他说，即便是把全日制的课程都学完，能够当声优的也仅限少数人。想要成为这为数不多的一份子，需要具备哪些条件呢？

“很多声优都是‘金嗓子’，但与其说这是才能，不如说是个性，好的声线不一定就是加分项。更重要的是技巧、表演能力和沟通能力。就算你演技再好，如果没法跟工作人员进行良好沟通，那工作也是开展不下去的。你需要先理解别人的要求是什么，再按照要求去表演。”

对于声优工作的魅力，武田是这样说的。

“在各种各样的戏里去演绎一段人生，与各种各样的人碰撞出一丝火花，这是声优的魅力所在。这时我们会有很多意想不到的体验。最近几年的话，比如去海外的活动演出之类的，这些都是以往想都没想过的。声优的世界很残酷，即便如此也有无数人前仆后继。我希望他们能够以自己的努力和坚强的意志奋力拼搏，坚持到底。”

采访/撰文：桑原利佳、POWER NEWS编辑部

摄影：今村拓马

标题图片：讲师武田真一（中）在“演技实习”课上对留学生们进行指导