震撼盟军的“谍报之神”小野寺信（1）：靠诚信人品建立起的“情感”纽带

小野寺信，震撼盟军的“谍报之神”

情报大国英国曾评价日本驻斯德哥尔摩陆军武官小野寺信少将为“杰出的情报官”。他曾看穿纳粹德国进攻苏联的图谋，掌握到苏联参加对日作战的“雅尔塔密约”，开展过终战工作，本专题将以连载形式追寻他的足迹。

达到“世界标准”的情报官

“日本驻斯德哥尔摩使馆的一名陆军武官获取了‘苏联参加对日作战’的情报，意识到日本必将战败，便恳请瑞典王室介入日本和同盟国之间展开斡旋”——第二次世界大战结束三个月前的1945年5月，英国政府向英联邦主要国家（当时是自治领）加拿大、澳大利亚、新西兰及南非共和国电告了这一最高机密情报。而开展了这项终战工作的人，正是小野寺信。

在波兰和波罗的海三国的帮助下，小野寺相继获取了同盟国的许多机密情报，被称作“轴心国谍报网的指挥官”，令人生畏。他以波兰为中心，在欧洲各国建立起情报网络，其中甚至有梵蒂冈教廷的参与，曾经签发“救命签证”拯救了6000名犹太人性命的外交官杉原千亩也在其中一条线上。盟友德国也提到了他们，德国保安警察（SIPO）1941年7月制作的报告分析称，“日本的‘东’部门对苏谍报的头目是斯德哥尔摩的小野寺，他的助手是科尼斯堡（现在的俄罗斯加里宁格勒）的领事官杉原千亩”。



曾是日本陆军武官室驻地的斯德哥尔摩利涅街的某公寓。5层左侧飘窗内的房间就是武官办公室，笔者摄影

小野寺之所以能取得成功，是因为他与波兰、爱沙尼亚、芬兰、匈牙利等小国的情报官建立了良好的私交。这些小国都曾遭到苏联侵略，梦想着复兴祖国，所以他们将小野寺奉为“谍报之神”，与日本建立了紧密的关系。

在日本，提到情报官，人们往往会联想到阴谋和破坏活动，觉得他们就是发掘民众秘密，从内心怀有负罪感的人那里骗取情报的人。然而，小野寺截然相反，他在回忆录中说道，“开展情报工作，最重要的一个要素就是靠诚信人际关系来结交伙伴和协助者”。帮助他与别国情报官建立信任关系的诚信人品，结出了世所罕见的成果。

对报纸等公开情报进行分析的开源情报分析（open source intelligence）自不待言，在通过构建人际信任关系从协助者身上获取情报的人际情报分析（human intelligence）方面，他也获得了成功。可以说，他在里加（波罗的海三国之一拉脱维亚的首都）、上海、斯德哥尔摩等地，跨越“人种、国籍、年龄、思想、信条”的界限，和许多人建立了真诚的“情感”纽带。



小野寺夫妇捐赠的军服、军刀和百合子夫人的和服腰带（为隐藏密码表，外出时随身携带），现收藏于瑞典军事博物馆，笔者摄影

获取苏联参加对日作战的密约

在驻欧洲陆军武官中，只有他一个人认为德国将进攻苏联，而不是英国本土，并第一时间判断出德国对苏作战的劣势。最有价值的情报当属1945年2月，苏联领导人斯大林在克里米亚雅尔塔与美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔商定的对日作战密约。被日本视为最后一根救命稻草的苏联背信弃义，这份密约对日本的战败具有决定性的意义，是构成北方领土问题源头的最高机密。会谈刚结束，小野寺就从流亡伦敦的波兰政府陆军情报部获取了雅尔塔密约，立刻电告日本参谋本部，但这份宝贵的情报并未得到有效利用。因为日本的高层只顾忙于恳求苏联斡旋和解，不愿相信小野寺传回的情报。

相反，英国国家安全局（军情五处，MI5）副局长盖・里奇的日记却提到了小野寺，称他为震撼英美的情报官。里奇日记现收藏在伦敦的英国国家档案馆。在1945年7月2日的日记里，里奇副局长这样写道。

“曾在斯德哥尔摩暗中活动的德国人卡尔·海因茨·克莱默（在德国投降两个月后）承认，曾与日本陆军武官小野寺做交易，以交换秘密情报。小野寺的情报主要是英军部署、法国陆军和空军部署、英国飞机工业、远东英美空军敢死队的部署、苏联的密码表、在美国的原材料所在地等相关战略和战术的情报。德方认为小野寺的情报比克莱默的情报更有价值，支付报酬总是出手阔绰。”

克莱默是一位拥有法学博士学位的情报官、英美情报专家，小野寺在战后曾对家人回忆称其为“德国顶尖情报专家”。MI5曾对威胁英国安全的危险人物展开调查，汇总成专门档案（KV2），克莱默的档案多达14本。不过，里奇副局长评价称，小野寺的情报比克莱默的更加“有价值”。

里奇日记中提到过的日本陆军武官只有小野寺一人。而且，虽然档案馆内收藏着小野寺的档案（KV2/243），却没有当时作为对苏谍报第一人、在大战初期的柏林暗中活跃过的陆军中野学校首任校长秋草俊，以及在瑞士参与了终战工作的冈本清福中将等其他日本武官的档案。英国国家档案馆收藏的档案表明，英国这个情报大国按照“国际标准”将小野寺认定为第一等级的情报官，并特别加以全面监视。

英国与自治领分享终战工作情报

收集情报并非全部。在终战工作方面，小野寺无法通过公开外交活动来解决，只能通过“秘密渠道（back channel）”参与其中。结束拉脱维亚的工作后，他只身奔赴上海，尝试与蒋介石直接交涉，以求结束日中战争。

大战时期，德国无条件投降两个月前的1945年3月，他被德国外长里宾特洛甫请到柏林，接受了在斯德哥尔摩举行德苏和谈的斡旋请求。德国投降前夕，受帝国保安部（SD）国外谍报局的谢伦伯格局长委托，他又通过瑞典王室试探了与同盟国军媾和的可能性。

德国投降后的同年5月，他在斯德哥尔摩试探了瑞典王室是否愿意介入同盟国与日本之间进行斡旋。英国国家档案馆收藏的英国外交电报显示，旧金山会议（决定设立联合国的同盟国会议）期间收到美国国务院联络后，英国驻美大使哈利法克斯于当月19日向英国外交部紧急电告了小野寺开展终战工作的相关情况。英国政府判断，这意味着“日本首次表现出了投降的意思”。

而正如开头提到的，小野寺在斯德哥尔摩获取了苏联将在德国战败三个月后参加对日作战的“雅尔塔密约”，展开了找人斡旋求和的工作——英国将此视为了“最高机密”，并与当时属于英联邦自治领的加拿大和澳大利亚等方面分享了情报。当时，哈利法克斯大使采用了一次性的密码电告英国外交部称，“获得授权的陆军武官是天皇的‘代表’，（瑞典）国王古斯塔夫五世对此表现出兴趣，做了一些安排”。



英国自治领部发给加拿大等地的电文，内容是关于小野寺开展终战工作的最高机密情报，1945年5月25日

英国国家档案馆收藏的秘密文件显示，英国方面之所以对小野寺的活动做出特别评价，背景在于1945年2月，三巨头在雅尔塔签署的“远东密约”后，英国制作了15份副本，乔治国王和战时内阁阁僚等高层才掌握相关情报。而在美国，罗斯福总统将密约文件锁入了白宫的保险库，就连后任总统杜鲁门也是直到同年7月出发参加波茨坦会议之前才知道相关文件的存在。



雅尔塔会议结束后的1945年2月25日，英国外交部发送给丘吉尔首相秘书约翰・马丁的函件（英国国家档案馆收藏，笔者摄影）



密约副本分发对象名单。副本上写有1到15的编号，并依次写有乔治国王等发放对象的名字（英国国家档案馆收藏，笔者摄影）

由于参谋本部作战处抹杀了小野寺的电报，所以日本当时还对斡旋求和抱有一丝幻想，政府只得向苏联方面靠拢。对此，小野寺依据在北欧中立国瑞典获得的关键情报，积极向美英而非苏联寻求和平，所以英国将之评价为闪亮的轴心国情报官。为了粉碎斯大林的野心，丘吉尔与美国等盎格鲁萨克逊国家合作，出手阻止苏联控制远东地区。

标题图片：陆军武官小野寺信（中央）在位于斯德哥尔摩的日本大使馆与德国中将欢谈，小野寺家提供