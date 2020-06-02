聚焦于儿童贫困原因的“成人食堂”

日益严重的日本式“孤独”

儿童贫困问题备受关注，地方NPO组织在全国定期开办的“儿童食堂”已经超过3700处。在这一背景下，主要在仙台地区开展活动的个人加盟型工会组织“仙台榉木联合会”于2019年5月创办了“成人食堂”。我们采访了该组织负责人森进生。

和别人一起吃饭比自己吃香多了

第八次成人食堂活动在仙台市福利大厦9层大厅举行。援助对象是18岁到65岁的工人、失业者及其家属。在这里吃饭和咨询法律问题都是免费的。宣传单上写着“也欢迎希望倾诉职场和生活烦恼的人士”。到活动开始的下午6点时，已经有十多人排队等候。参加者依次就坐，总共大约有30人，多数是男性，只有四名女性。八张餐桌每张配有一到两名工作人员，负责招呼用餐者。没过一会儿就开始上菜了。今天的晚餐是那不勒斯意大利面和山药浓汤。现场不时能听到同桌用餐的人们边吃边聊的声音。





有一位打零工的女士从第一次起几乎每次都参加。她说，一开始是受到工作人员热情的邀请，稀里糊涂地就参加了，后来和一名20多岁的工作人员聊得很投机，很开心，“因为和别人一起吃饭比自己一个人吃香多了”，所以后来就每次都参加。

另一桌一位50多岁的大叔是失业后从山形县来到仙台的。上次来成人食堂还是无业状态，去年9月末，他已经作为派遣员工开始了护理工作。他用第一笔工资买了一套1万日元的西服，而身上穿的这件大衣是朋友便宜卖给他的。之前生活拮据，平时就只有三条牛仔裤换着穿。虽然有了一份工作，但下个月排班较少，大概只有7万日元的薪水。因此，他自嘲为“穿着西装的流浪汉”。他说：“这里充满了人情味，大家可以互相交流，而且看到年轻人，自己也觉得精神焕发。”





希望打造上班族的聚会场所

关于创办成人食堂的初衷，森先生说了这样一番话。

“仙台的流浪人员援助团体'仙台巡夜小组'推出了餐食救济活动，帮助那些被解雇或者因为身体原因丢掉工作的人。但他们想要成家自立还是非常困难的。我们希望从贫困人群尚未失业的阶段开始帮助他们，但他们觉得自己'还有家，暂时没关系'，所以并不会来找我们咨询。于是，我们考虑打造一个和过去的助困方式不同、让上班族可以聚会的平台，最终创办了这个成人食堂。”

据说第一次有三人参加。后来每个月举办一次活动，第二次来了13人，之后平均每次10人，上一次也就是第七次时，共有25人参加。人数突然增多，是因为来了一群街头流浪者。

“这样一来，就会有人心里有些抵触。针对这种意见，我们打算寻找更宽敞的场地，避免大家觉得满场都是街头流浪人员。但我认为也有必要告诉大家，有工作的人和街头流浪人员之间并不存在隔阂。并不是只有某些特殊的人才会成为流浪者。厚生劳动省2019年1月实施的调查显示，全国约有5000名经过核实的流浪人员，但我觉得实际应该有数万名。而现在有工作的人，也不知道何时可能就会变成流浪汉。所以，不应该嫌弃他们，而必须针对这个问题本身采取措施。”

实际上，这第八次成人食堂也迎来了一群街头流浪人员。

“他们的言行看似有些粗鲁，可能会让人觉得缺乏教养。但他们变成这样，完全是因为受到了迫害。他们之中，有人在睡觉时受到袭击，被人用液体灌入耳朵，导致失聪。因此，他们变得对歧视和迫害特别敏感。如果给他们供餐比别人慢了，他们就会觉得受到了'歧视'。但这并不是他们的错。所以我们绝对不会排斥这样的人。”

也有工资低、拿不到奖金和工龄工资的正式员工





还有其他各色各样的人员也会来到成人食堂。据说除了非正式员工、无业人员外，也会有少数正式员工。这些人是森先生他们口中的“边缘性正式员工”“黑心企业正式员工”，虽然名义上是正式员工，但工资很低，也拿不到奖金和工龄工资。

“有一位女士专程过来咨询生活问题，她患有精神疾病，没有收入，养不起孩子。本以为是个单身妈妈，仔细一问，原来还有丈夫同住。据说那人是一家有名的一对一辅导机构的负责人，照理说不至于陷入穷困潦倒的境地。但他其实是加盟店的店长，一个月25万日元左右的收入扣除给总部的加盟费、教室租金和水电费，拿到手只有7万日元。这样的事例还有很多。如果不消除成年人的贫困问题，儿童贫困问题就得不到解决。”

“店长”“个体经营户”听着好听，但实际上是被公司合同拴住的“打工仔”，这种情况我们称之为“徒有虚名的个体户”。

受制于“自我责任论”魔咒

森先生说：“和来到成人食堂的人们聊天会发现，有的人显然很担心'派遣合同马上就要到期了'。”但据说每次只有一两人会咨询劳动待遇问题。为什么这么少呢？

“我觉得可能有三个原因。第一是据说不少人之前已经找过很多地方咨询。劳动基准监督署等部门往往会告诫他们：'这样一来公司会知道你的名字，你可就待不下去了哦。'工会则答复他们说'比较难办'。所以他们觉得即使咨询了也没什么办法。第二点很遗憾，日本的工资水平还比较低，社会保障也不到位，许多人觉得即使生活艰苦，也只能忍耐，直到山穷水尽。他们完全受制于必须自己想办法的'自我责任论'魔咒。第三是如果寻求贫困援助或生活保护，会被人诟病为'依赖'。还有很多工会成员遭人攻击，被说成是'利用工会骗钱'。”

从受助者变成助人者



成人食堂内还提供可以带走的大米和手捏饭团

接受援助的人是否真的只是一味地“依赖”呢？也有一些事例可以证明“并非如此”。有一些来食堂参加活动的人后来变成了助人者。

森先生说：“前面提到的那位40多岁的女士，她说有一次手头就只剩1200日元，甚至想过'一死了之'。但她在这里咨询后，领到了生活保护补助金，于是感到'活着挺好'。所以，她总想着有一天自己也能回报大家，之后就来我们这里当志愿服务者了。”

还有此前来过的一名40多岁的男性，这天第一次以工作人员身份参与了活动。虽然看起来还很不熟练，但他一直在努力地运送饮料，热情地询问大家“喝茶可以吗？”。据说他之前看过精神科医生，干不了活儿，只能整天待在家里，但他渴望与人接触，所以在网上看到成人食堂的信息后，9月第一次过来参与了活动。

他腼腆地笑着说：“起初在食堂门口犹豫了好半天要不要进来。但进来一看，还有大学生志愿者在帮忙，感觉很开心。于是我开始期待参加活动，也想着自己能不能做点什么贡献。今天是我第一次帮忙，不太清楚作为工作人员应该做点什么好，也不知道自己是不是帮上了一点忙。”

森先生表示，运营“成人食堂”这个项目，最重要的是信任关系。

“彼此分享，互相帮助，而不是单方面地给予援助。这种信任关系将会成为一种援助，成为一种权利的行使，为受助者提供一个立足之地，在人与人之间建立起情感联系。自己并非孤立无援，遇到什么事情也可以依赖别人——我觉得这样的想法可以成为克服自我责任论魔咒的契机。”

采访/撰文：桑原利佳、POWER NEWS编辑部

图片：今村拓马

标题图片：来参加“成人食堂”活动的一位女士和一名研究生志愿者聊天