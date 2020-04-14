“令我兴奋无比的奥运前夜庆典”，1988年汉城奥运会印象深刻

体育记者见证的历届奥运和TOKYO2020

在莫斯科和洛杉矶这两届奥运会连续遭受抵制之后，1988年的汉城奥运会，成为当时东西两大阵营时隔多年再次同台竞技的舞台。这是一场在体育大国相互碰撞和体育职业化浪潮下的大激战。对我而言，因为是第一次现场参与夏季奥运会的报道工作，干劲十足。

初次采访奥运会干劲足

我第一次采访奥运会的时候已经35岁，从职业生涯来说，当时已经做了13年主播工作，已经基本了解电视报道是怎么一回事。翻看当时的护照发现，虽然开幕式是9月17日，但我8月25日就已经从成田机场出发飞往汉城。那时，NHK卫星第1频道（BS1）虽属实验性播出阶段，但内容已经完全自主制作，在NHK电视台各频道中较早地安排了奥运节目。我一到韩国，就立刻参与到下午6点开始播出的BS1每日播报节目的制作中去了。

奥运会正式开幕之前举办前夜庆典很正常。NHK也制作了汉城奥运会前夜庆典的特别节目。只是现场实在人手不足，原本负责采访和新闻报道的我，也被安排出镜报道活动现场。

傍晚时分，我赶到位于流经汉城中心城区的汉江边上的音乐会场。河滩的市民公园让十来万名观众挤得满满的，那里搭建了一个用简易栏杆围起来的收费临时看台。晚上7点半就要现场直播，因此我们从傍晚开始就在现场反复排练。当感觉天色有些不对的时候，雨就滴滴答答地下起来了。

电视节目按既定计划开始。随着信号提示，镜头已经切换到汉城的直播现场，我先简单问候，然后开始描述现场的气氛。又过了一会儿，我从满地铺设得乱七八糟的烟花装置线缆中见缝插针地穿过，走向坐满付费观众的临时看台。

当天的主打节目，是日韩两国歌星同台演出。日方来的是西城秀树。在那之前，韩国禁止在公开场合演唱日本歌词，而这次终于能在公开舞台上演唱了，在当地引起轰动。他演唱的歌曲是《伤心的罗拉》。韩方则由赵容弼演唱《回到釜山港》。这首歌在日本也相当流行，大概有不少读者也还记得。

意外状况频出

音乐会即将开演之前，我开始行动，问现场民众对即将开幕的奥运会有何感想。但是，当我一边采访一边往前走的过程中，感觉拿话筒的那只手开始发麻。我以为大概是昨晚没睡好的缘故。我来到了观众席前，准备重新对着镜头出镜报道的时候，终于忍受不了那种发麻的感觉了。就换了抑制手拿话筒，可这次换过来的左手又开始发麻了。这样一来，搞得我说话有点语无伦次了。

我感觉话筒线似乎被什么东西给绊住了，便整个握住话筒线的连接头用力一拉。那一瞬间，突然感到两手有触电般的疼痛感。负责拍摄的技术人员从镜头里发现了我的异样，飞快地跑过来大喝一声“放开话筒”。我不假思索地扔下了话筒。原来，用于延长话筒线的连接头金属部分，接触到了烟花表演点火装置的裸露电线，导致漏电传到手中的话筒上。我只好要来干毛巾包着话筒，继续完成采访。

然后，我在临时看台旁边听了会儿演奏，音乐会就结束了。当我还在回味现场气氛时，临时看台上准备离座起身的人们，像雪崩般往我这个方向倒下来。原来，那些没有票站在临时看台后边蹭听歌手演唱的人们，以一股巨大的力量把临时看台给挤倒了。

雨越下越大，人们的怒吼声和惨叫声交织在一起，现场一片混乱，无法收拾。也许是担心观众会暴徒化，当地警察开始大举驱散观众了。举眼望去，黑暗中乱成一片，宛如一场大搜捕。明天就是最重要的奥运会开幕式了。我们挪动着被大雨淋湿的身体，狼狈不堪地离开了会场。

标题图片：男子游泳选手铃木大地举拳欢呼胜利（时事社）