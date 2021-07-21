回顾失败的时刻，“悉尼的教训”艰难的采访人

体育记者见证的历届奥运和TOKYO2020

在转播比赛的时候，针对运动员和教练的采访总是和实况搭配出现。要想引导运动员说出心声，采访自然往往会被放在比赛之后，但这对于采访人来说，却是非常棘手的事情。

选手不一定总是好心情

赛后采访面临许多复杂因素，要顺利完成节目播出相当艰巨。最关键的问题是，不一定总能在决出胜负后立刻开始工作。运动员忙于和队友、项目官员沟通交流，不能及时来到摄像机面前的情况并不少见。如果是团体赛，那么不一定事先决定了由谁来接受采访。

应该提哪些问题，基本上都是采访人当场决定的。而被采访人不一定每次都有好心情。有时候他们不愿意回答某些问题。采访时间通常也会被限制在很短的范围内。所有条件都和摄影棚内的访谈节目迥然不同。

像奥运会这样的大型体育赛事，运动员都是代表国家参赛，无论结果如何，总会高频度地加入很多赛后采访，这是奥运会特有的现象。如果是本来没抱希望，最后却拿到了奖牌，或者第一次参赛就拿了奖，那么采访时大多都会显得神采奕奕，但如果比赛中出现了一些失误，没有取得预期的成绩，情况就大不一样了。

让人大跌眼镜的接力棒脱手

2000年的悉尼奥运会期间，距离大会闭幕还剩下三天时间。傍晚以后，我提前进入奥运会主体育馆准备采访定于当日举行的田径比赛。我的任务是在男子接力半决赛后对选手进行采访。

最先开始的是晚上9点前的男子4×100米接力半决赛。由川畑伸吾、伊东浩司、未续慎吾和朝原宣治四人组成日本代表队，创造了新的亚洲记录，以第二组第三名的成绩挺进了决赛。几位选手心情都不错，接受采访的人也是一副眉开眼笑的样子。

接下来的工作是采访男子4×400米接力半决赛。日本队派出了由苅部俊二、小坂田淳、田端健儿、山村贵彦组成的预选赛阵容。在上午举行的四组预选赛中，日本获得了第一名，顺利进入半决赛，大家都对他们抱以厚望。由于日本在四年前的亚特兰大奥运会上获得了第五名，所以4×400米接力也被视为田径比赛中有望夺牌的项目。

4×100米接力赛中，所有选手都是分道跑，但在4×400米接力赛中，第二棒选手跑完第一个弯道进入直线后可以抢道。虽然观众很容易把握整体的顺序，但比赛选手却需要绷紧神经。因为进入抢道区的同时，很容易和竞争对手发生身体碰撞。

紧盯着日本队选手一路追赶的我，看到第二棒小坂田顺利进入了内侧赛道，心中不禁暗喜。随后却发生了意外。就在进入第二个弯道的时候，几名运动员挤在一起的瞬间，其中一人突然停了下来。就在其他选手看起来像是在快进的情况下，那个人竟然在慌慌张张地往回跑。白底红条的运动服。“难道小坂田把接力棒弄丢了？”这么一想，我的眼睛就再也跟不上比赛节奏了。后来发生了什么，我已经几乎不记得了。

“真要这么做吗？”

最终日本排名垫底。日本队的选手们围在垂头丧气的小坂田周围，久久不愿离去。到底还要不要采访？我急忙通过站在旁边的工作人员询问了转播负责人。“按计划行动”——对方的回答干脆利落。

总算有个人走了过来，他是跑第一棒的苅部俊二。在伸出话筒之前，我心里泛起了嘀咕——“真要这么做吗？”。苅部的表情有点凶神恶煞，看起来像是刚发过飙。形势极其凶险。要采访的对象既不是当事人，他也没有在近处目睹到发生碰撞的瞬间。苅部本人非常理解体育迷们热切的期待。但他也做不出责骂小坂田这样的事情。结果，他抛给我的就只有那么三言两语。

同样的事情是否会在这次东京奥运再次发生？一旦真的发生，又该如何面对？我想，我们应该想到“运动员至上”的原则。也就是应该关怀、体谅那些已经尽力的运动员，而不能一味看重胜负结果。在眼前遭遇挫败的，既是为了自己而战的运动员，同时也是为了我们拼尽全力的运动员。我们能否对他们的痛楚感同身受？赛场上的采访人也需要具有这样的觉悟。

标题图片：田径男子1600米接力赛，日本队止步于半决赛（时事社）

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