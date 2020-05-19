受传染病冲击的奥运史，新冠肺炎祸害下2020东京奥运会的挑战

体育记者见证的历届奥运和TOKYO2020

在来势汹汹的新冠肺炎面前，各行各业的发展都踩下了刹车。体育界也是叫苦连天，如同在一个看不见出口的隧道中痛苦挣扎。最令人担忧的是，新冠肺炎对即将举办的东京奥运会也同样造成了冲击。其实，奥运会在历史上曾经数次遭受过传染病的威胁。

无法逾越的法律“高墙”

说起传染病给奥运会造成某种影响的事例，可以想到1956年墨尔本奥运会的马术比赛。澳大利亚的检疫相关法律规定“马匹入境时，必须先在英国、爱尔兰或新西兰停留6个月以上”，结果，导致这些国家之外的其余国家纷纷抗议，情况陷入混乱。

因为畜牧业是澳大利亚的支柱产业，并且“为了保护固有动植物和环境”（澳大利亚大使馆），所以采取了这一措施。起初，出现了两种意见——是将马术比赛从奥运项目中剔除，还是在其他城市举办。虽然经过了多次磋商，但最终也未能成功地让澳大利亚的国内法为奥运会做出让步。

最终，在墨尔本奥运会开始前的6月，马术比赛在瑞典斯德哥尔摩举办，墨尔本奥运会则于秋季在墨尔本举行。当时的国际奥委会（IOC）被异地举办奥运会弄得叫苦不迭，于是后来在决定奥运会候选城市时，都会预先开展调查与调整，确认该国的国内法不会影响奥运会举办。

1964年东京奥运会也遭传染病威胁

在奥运会历史上，曾经有一次因传染病流行而使有关方面胆战心惊的奥运会。那就是56年前因霍乱而令人惶惶不安的东京奥运会。霍乱曾于十九世纪发生全球大流行，主要通过细菌感染发病。在1964年，不仅已经有了霍乱的治疗方法，同时还在推广疫苗接种。

即便如此，在奥运会举办之前，便不断有报道称霍乱正在蔓延，日本国内也出现了感染者。当时的卫生环境并不完善，人们的健康状态、医学知识及医疗水平和体制都远不如现在。虽然当时的赛事组织委员会从奥运会的两个月前便开始给1.2万名工作人员和相关行业人士接种了疫苗，但在奥运会开始后不久就在静冈县发现了感染者。虽然情况令人担忧，但在奥运会期间，厚生省（2001年，与当时的劳动省统合成现在的厚生劳动省——译注）宣布霍乱已经平息，因此那次霍乱并未给奥运会带来巨大的影响。

艾滋病

艾滋病还没有确切的治疗方法，从而会使人们陷入惶恐不安。这里要讲的一个中心人物是美国著名篮球运动员——“魔术师”约翰逊。在巴塞罗那奥运会的前一年——即1991年的秋天，约翰逊因身染艾滋而从美国职业篮球联赛（NBA）退赛。体育巨星感染艾滋的消息震惊了整个体育界。

然而，在第二年的巴塞罗那奥运会即将举办之前，约翰逊表示希望能代表美国参赛，国际奥委会（IOC）对此予以认可。然而同时，媒体开始大肆报道，称有队医以约翰逊是艾滋病患者为由，建议澳大利亚国家篮球队避免与美国队同场竞技。

此言一出，当时的美国医学会立即做出了反应，称艾滋病感染主要由性接触或共用注射针头引起，因篮球比赛而发生传染的可能性在统计学上几乎低到可以无视。后来，被称为“梦之队”的美国国家篮球队在赛场上所向披靡，夺得金牌。

东京奥运会的严峻挑战

近日，笔者想起4年前里约热内卢奥运会举办前夕引发人们议论的蚊媒传染病“寨卡热”。“在巴西，有不少孕妇感染寨卡热后，腹中胎儿也受到感染，从而导致出生的婴儿多患有小头症”（国立感染症研究所），这使寨卡热成了一个社会大问题。甚至有新闻报道称，有高尔夫选手和网球选手因寨卡热而退赛。

历史上这些围绕病原体而发生的奥运动态和此次新冠肺炎之间存在着极大的差别。比如，人们现阶段尚未找到与新冠肺炎病毒对抗的方法，只能采取对症疗法；无论国内外，人员和物品的流动都处于史上空前的快速而广泛。

最终，为了防止感染蔓延，世界各国推出禁止聚集活动的政策，从经济领域到日常生活，都受到了极大的影响。虽然减少聚集活动以防止感染蔓延这一对策意义重大，但同时也希望能努力找到一个办法，可以在最佳安全措施下重新开展各种活动。毕竟，通向奥运会的道路就是一条征服病原体的道路。

标题图片：从奥运圣火传递头棒火炬手安娜·克拉卡奇（希腊）手中接过圣火的雅典奥运会女子马拉松金牌得主野口瑞希（时事社）