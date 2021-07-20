内村航平：追求 “完美表现”，第四次挑战奥运会的体操“王者”

东京奥运会，备战中的运动员们

内村航平19岁第一次参加奥运会，之后作为“全能”高手在三届奥运会中一共获得了7枚奖牌。此前一直希望称霸体操成为王者的内村航平，此次将专注于单杠项目，第四次挑战奥运会。里约奥运会之后的5年里，内村在其竞技生涯首次受挫以及重新振作的契机又是什么呢……

只参加单杠单项比赛

内村航平的第四个火热奥运之夏即将到来！

三枚奥运金牌得主、体操界“王者”内村航平(所属：Joycal公司)，将第四次挑战奥运大舞台——东京奥运会。目标当然是夺取金牌。但与过去三次不同，这次他既不参加个人全能赛，也不参加团体全能赛，只参加个人单杠项目的比赛。他表示，“届时我在场上表演单杠的时间不到一分钟，我要把我的一切都凝缩到这一分钟里去表现出来”，平静的语气中难掩昂扬的斗志。

内村的奥运战绩非常亮眼。19岁首次参加奥运比赛，那是2008年的北京奥运会，夺得了男子团体全能赛和男子个人全能赛的两枚银牌。以此为开端，在2012年的伦敦奥运会上，夺得了男子个人全能冠军；在2016年的里约奥运会上，荣获男子团体全能赛和男子个人全能赛两块金牌。他一共夺得了7枚奥运奖牌（其中3金4银），是日本现役运动员中获奥运奖牌最多的一位。



在全日本体操单项锦标赛单杠项目上内村航平表现出色，获得东京奥运会参赛资格（2021年6月6日，群马县高崎竞技场，时事社）

此次参赛将使他追平日本选手参加奥运会的次数纪录，成为继小野乔之后57年来第二位连续四届参加奥运会的日本体操选手。小野乔在1964年东京奥运会上担任日本代表团团长，在日本有“鬼舞金棒，小野耍单杠”之说。

内村自己也强烈意识到了这一点，他点头道：“我俩应该说很相像，年龄和所处的状况都差不多”。小野乔参加1964年东京奥运会时是33岁，而内村今年32岁，可以说他们都是各自所处时代的体育界代表性人物，擅长单杠也是他们的共同点。

内村说，他们最大的共同点，就是对体操的热爱。“能参加四届奥运会，我只能说真不容易，自己都觉得自己确实做得不错。这不仅仅是一种执着，只有打心底里喜欢体操的人才能最终到达这个境界。”

内村讲述了2016年里约奥运会之前参加国内集训时的故事，当时参加过1964年东京奥运会的老队员们一起来到集训所在地东京，为大家加油打气。他感慨 “终于有机会和小野先生说上了话。”

获得里约奥运会双冠王之后的荆棘之路

从过去的奥运战绩来看，内村可谓风光无限。但在里约奥运会上获得团体全能和个人全能双料冠军之后，前行之路便布满了荆棘。

2016年末，他成为体操界首位职业选手，朝着东京奥运会的目标重新出发。那时可谓一帆风顺。但第二年，即2017年，在世界体操锦标赛的跳马比赛中，他落马时左脚踝受伤，只得中途弃赛。世锦赛个人全能连冠的霸业，最终止步于六连冠。

2018年，在参加世锦赛前的国内集训中，他再次受伤。都是在练习跳马时受的伤，只不过，与上年相反，这次受伤的是右脚踝。他用绷带把脚踝裹好勉强参加了世锦赛。但由于自由体操和跳马对脚踝形成负担，因而无法参加比赛，只能放弃个人全能项目，把精力集中在单杠等单项比赛上。

最痛苦的莫过于2019年。由于积劳成疾，他的身体出现了状况。在全日本个人全能锦标赛上，因双肩疼痛的影响，他在预赛中就被淘汰了。这是他自2008年参加北京奥运会以来，首次无缘日本国家队。当时身体状况非常糟糕，虽然最严重的是两个肩膀，但“脖子以下全身都很痛”（内村语）。

不单单是伤病的问题。内村说：“在里约奥运会上获得了两枚金牌，让我觉得自己还能再进一步。但现实并不那么顺利。有年龄的因素，也有好成绩带来更大压力的原因吧。”



内村航平在里约奥运会的体操个人全能赛中成功卫冕冠军，振臂示意胜利（2016年8月10日，巴西里约热内卢，时事社）

苦涩的抉择

内村在精神上也跌入了低谷。2019年夏，本是东京奥运会的前一年，他一度表示“东京奥运会对我来说就是痴人说梦”。但是，一个决定打破了这种困境。

2020年2月，内村决定以东京奥运会为目标，放弃六项个人全能项目，只专注于单杠单项。

对于一直热爱个人全能项目的内村来说，这可谓是苦涩的抉择，但却有奇效。“不可思议的是，练习单杠肩膀就不会痛”，笑容重新回到了他的脸上。

当然，并非专注于单一项目就更容易获得奥运参赛资格。实际上，日本体操界围绕仅有一个的“个人名额”，竞争非常激烈。但最后运气站到了他这边。在今年6月举行的全日本体操单项锦标赛暨东京奥运会最终选拔赛上，内村在最后关头击败了跳马高手米仓英信(所属：德州会集团)，以0.001分的极微弱优势入选国家队。

目标是“完美表现”

在确定获得东京奥运会参赛资格的三个星期后，内村这样说道：“里约奥运会之后的5年,对我来说是第一次饱尝挫折的5年。而从2008年到那之前，自己一直是引领日本体操国家队前行的人物。从北京奥运会到里约奥运会，一切都顺心遂意,无论是训练还是比赛，都有不错的结果。但里约奥运会之后就完全不行了。而现在，我又战胜了挫折。”



在5月举行的NHK杯体操大赛上，内村接连成功做出了H组难度的“布雷特施耐德（直体720旋越杠抓杠）”和G组难度的“卡西纳动作（直体后越杠空翻2周转体360）”等空翻动作。（2021年5月16日，长野大帽子体育中心，时事社）

强撑着日渐衰退的身体坚持体操训练，无非是因为2020年奥运会要在东京举办。对于已收获无数荣誉的内村来说，在祖国举办的本届奥运会有着特殊意义。

现在，内村正在调整状态准备第四次挑战奥运会比赛，他所关注的已不仅仅是奖牌了。“在训练中苦练能让自己满意的技术动作，到奥运会上如实展现就好。我最大的目标是完美表现技术动作。因为，无论受到怎样的打击，我都是发自内心纯粹为了追求理想，才走到了今天这一步。”

或许，在不懈挑战的前方等待内村的，是连他自己都未曾见过的光景。全世界的目光都将聚焦赛场，欣赏他将浑身本领凝缩为一分钟单杠表演的王者风范，这一天正在到来。

标题图片：2021年5月16日，内村航平在NHK杯体操大赛单杠项目上完成了令人信服的表演，脸上露出了笑容，时事社）

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