伊藤美诚：乒坛“大魔王”降临，令乒乓王国中国生畏的20岁王牌选手

东京奥运会，备战中的运动员们

自1988年以来，奥运会乒乓球项目一直是中国队的天下。而现在，终于出现了一个威胁到其地位的劲敌——20岁的伊藤美诚。她从出生前就已注定要成为乒乓球运动员，自幼便一路轻松地完成堪称严酷的训练。这位日本王牌选手如今剑指东京奥运会上，誓要为日本乒乓球界拿到第一枚奥运金牌，她的强大实力源于何处？

能否突破中国队的铜墙铁壁

在奥运会的某些竞技项目上，一些国家拥有压倒性的强大实力。其中之一就是乒乓球。

自1988年在汉城（现称首尔）奥运会上成为正式比赛项目以来，中国代表队在男女个人及团体项目上获得了共计32枚金牌中的28枚。尤其是女子项目，中国拿下了所有个人和团体赛冠军，始终保持着不可撼动的地位。而东京奥运会，或有可能终结其霸主地位。正在跃跃欲试要打破这道铜墙铁壁的，就是20岁的日本姑娘伊藤美诚。

2014年，伊藤的名字不仅在乒乓球届，还在国内外广为人知。当年3月30日，在德国乒乓球公开赛女双决赛中，年仅13岁的她成为了世界巡回赛史上最年轻的冠军，第二周的4月6日，又在西班牙公开赛上连续夺冠，引发轰动，世界各地媒体也纷纷对此大书特书。

2016年，她出征里约奥运会团体赛。在与新加坡队争夺第三名的比赛中，她在第四局以直线球力克世界排名第四的冯天薇，为日本队夺得铜牌拿下了关键一局，以15岁零300天，成为奥运乒乓球史上最年轻的奖牌得主。



在里约奥运会上夺得乒乓球女子团体铜牌。与福原爱（左）、石川佳纯（中）一同绽放笑颜（2016年8月16日，巴西里约热内卢，时事社）

在2018年11月的国际乒联公开赛中，她击败三名中国顶尖选手，夺得冠军。随后入选了国际乒联年度最佳运动员提名名单，作为当年的世乒赛MVP获得了特别表彰。其精彩表现在中国也引发了强烈反响，甚至有媒体将之称为“大魔王”。

强悍的球风和巧妙的球拍操作运用，让她拥有多变的技术，形成了独特的个人风格。通过动作紧凑的反拉迅速反击对手的扣杀，这种打法被称作“美诚punch（重击）”。在球拍两面贴上不同性质的胶面，用反手不断打出被称作“香蕉球”的进攻性接发球和反向旋转的“反香蕉球”。发球也有各种抛起高度、长度、旋转方向和路径，组合丰富多变。

现在，中国已将伊藤明确视为威胁。中国国家队采取的对策是把接近伊藤球风的球员设定为“假想敌”开展对抗性训练。

即便是在临近东京奥运会的这段时间，伊藤依然在不断进步，屡次击败中国的实力选手夺得冠军，在2020年4月国际乒联公布的男女单打世界排名中，一跃升至第二位，成为排名最高的日本选手。她具有可以刷新世界乒乓史的实力和潜力，即将迎来真正的决战。

天生注定要走乒乓球运动员之路

就像福原爱和石川佳纯那样，作为国家队球员活跃在乒乓球界的选手往往都起步于幼年时代，经过长期艰苦训练后崭露头角。伊藤也不例外。她从两岁开始打乒乓球，并且从某种意义上，她可谓是从出生以前就已经具备了发展乒乓球才能的环境。

伊藤的母亲美乃里女士也是一位有过不俗战绩的乒乓球运动员，高中时代曾经参加过校际比赛。在怀着伊藤的时候，她曾做了一个“试验”。电视上播放乒乓球比赛的时候，她就给腹中的宝宝讲解实况转播的情景。“因为宝宝在肚子里看不到图像，所以我就做了一个简易的长筒，一头对着肚子，一头放在嘴边，给她讲解实况。”据说，当时她并没有要把孩子培养成运动员的打算。只是一心想要告诉孩子自己热爱并且曾经全身心地投入过这项运动。

开始接触乒乓球以后，伊藤在母亲的指导下，从幼儿园到小学低年级的几年间一直坚持着练习。平日至少三四个小时，休息日更是长达六小时以上。在以前的某次采访中，伊藤回忆起当年的生活，说“最长的一天练习了八小时左右。有时就算第二天早上必须去上幼儿园或者上小学，也会练习到半夜两点左右。”



10岁零两个月时参加全日本乒乓球锦标赛，首次获得冠军，刷新了福原爱创造的史上最年少冠军纪录（2011年1月19日，东京体育馆，时事社）

如此长时间的训练，或许会让人联想到“斯巴达”和“精英教育”。另外，从近年来人们普遍推崇的——小时候的训练要让孩子感到快乐，要让他们喜欢上体育运动这种观点来看，或许会有些格格不入之感。

针对伊藤小时候的这种经历，有人批评“太过严酷”“超出了常规”。因为人们一直在反思，强迫孩子接受严酷的训练，容易导致他们身心疲惫，变得厌恶、疏远体育比赛，甚至被“压垮”。

意志力支撑着成长

不过，伊藤本人的言语，却给人一种和前面那些担心、想象全然不同的印象。当被问及如何理解长时间训练这个问题时，她笑着回答道：“那时候起床很艰难。不过，几乎没有觉得心累，完全顶得住。包括上学在内。为什么顶得住？可能是因为我什么都不想吧（笑）。”

不仅是乒乓球，其他项目的运动员吐槽自己小时候训练艰苦，表示“当时很累”“甚至想过放弃”的事例并不鲜见，在这样一种环境中，伊藤明显属于异类。或许她也有过痛苦。但为何没有变得厌恶乒乓球，也没有垮掉呢？值得注意的是，两岁开始打乒乓球这件事，完全出于她自己的意愿。“当时觉得过家家已经玩腻了，在寻找新游戏的时候突然说想打乒乓球。从两岁开始，我就能记得很多事儿了。”

或许她是受到了环境的影响。但归根到底，自己的主观选择成为一种动力，帮助她克服了客观上让人感觉太过严酷的训练难关。她现在之所以能够成为令中国队生畏的运动员，恐怕原因就在于此。

据说，上了初中以后，她曾这样想过。“比赛过程中需要自己思考，所以训练时也必须自己动脑筋，而且我一直认为，绝对是自己最清楚自己需要什么。但并不是说不要听教练的话。我觉得听取教练的意见也很重要。”这也体现了伊藤的独立自主性。



在2021年举行的国际大赛中连续夺下两个冠军（2021年3月6日，WTT挑战赛，卡塔尔多哈，AFP/时事社）

受到新冠疫情的影响，最近一年许多大赛不得不对日程做出大幅调整，但即便是在这种情况下，伊藤依然专注于训练，不断努力提升自身的实力。

今年以来，她参加了两场国际大赛。虽说中国选手没有参赛，但两场大赛伊藤均夺得了冠军。目前依然保持着世界第二的排名。除了她以外，第一到第七名都是清一色的中国选手，所以她的名字更是格外显眼。

东京奥运会申办成功那一年，伊藤还在上初一，据说当时她就立下了“个人和团体赛都要夺冠”的目标。奥运期间，她将参加个人、团体以及与水谷隼组成搭档的混双三个项目。这位日本姑娘凭借坚韧的意志力不断磨砺自己，已经成为中国运动员的劲敌，为了实现自己的目标，她的眼中只有领奖台中间那个位置。

标题图片：在全日本乒乓球锦标赛女子单打决赛中准备发球的伊藤美诚（2021年1月17日，大阪丸善 INTEC ARENA，时事社）

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