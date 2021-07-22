濑户大也：摆脱丑闻影响，埋头苦练，领衔日本泳军冲击三项金牌

东京奥运会，备战中的运动员们

在上届里约热内卢奥运会上，濑户大也输给了他的对手萩野公介。为了在东京奥运会上洗雪当年败北之耻，他刻苦训练，正当他全力备战时，却因外遇丑闻而受到了禁赛处罚。然而，促使他从失意落魄中重获新生的，正是他对竞技游泳的永不满足的热情。

洗雪里约败北之耻，在东京重振雄风

谈到日本泳军中备受瞩目、有望冲刺奖牌的选手，就无法不提濑户大也了。27岁的他将参加三个项目的比赛，其中除了曾在2019年世锦赛上赢得了金牌的400米和200米个人混合泳之外，还有200米蝶泳。

特别是将于7月25日，即游泳比赛的第二天举行的400米个人混合泳，预计将引发一场金牌争夺战。濑户摩拳擦掌、跃跃欲试，他期待自己“能够首战告捷”。

濑户于1994年出生于埼玉县，在与他同龄的萩野公介的相互切磋竞争中成长起来。虽然萩野亮相奥运会的时间比他早，在2012年就参加了伦敦奥运会，但他后来居上，早于萩野获得了世界冠军，并在2013年世锦赛上夺得400米个人混合泳的金牌，又在2015年再次称霸该项目。



在里约奥运会男子400米个人混合泳中，获得金牌的萩野公介（右）和铜牌的濑户大也（2016年8月6日，巴西里约热内卢，时事社）

然而，在2016年的里约热内卢奥运会上，有望夺得金牌的他与金牌失之交臂，使他经历了挫折、留下了遗憾。他与萩野一起参加了400米个人混合泳，但比赛结束，萩野拿着金牌站在了领奖台中央，而获得铜牌的濑户虽然面带微笑，但内心却很是沮丧。站在领奖台上的他早早地就发誓 “一定要在东京奥运会上夺取金牌”。

征战世界赛场，选择强化训练措施

从巴西回国后，他立即恢复了训练。为了打造强悍的身心，他在9月底就离开日本，自费参加了在北京、迪拜和多哈举行的世锦赛。在之后的一个多月里，他不停地游啊游，并没有参加10月7日在东京银座举行的，专门为里约热内卢奥运会和残奥会奖牌获得者举办的凯旋游行。

他带着满腔的热情参加世锦赛，并赢得了多场比赛。当他从一场比赛转到下一场时，疲劳也达到了顶峰，有时也因此输掉比赛，但他坚持不懈地鞭策自己说：“如果我因为累了而放弃的话，那和其他运动员就不会有什么区别了。”

从2017年起，他制定了一个四年计划，并严格按照计划训练。他还挑战自己，在不改变重点参加个人混合泳比赛的同时，努力提高自己擅长的蝶泳技术。

在强化训练过程中，他坚信“在单项比赛中的磨练是提高自己的一种方式，也能对个人混合泳有所帮助”，并在2017年和2019年的世锦赛上分别获得了200米蝶泳的铜牌和银牌，进而在2020年1月，创造了1分52秒53的日本新记录。

他还专注于加强打腿训练，这一直是他的薄弱环节。他说：“在400米个人混合泳的最后一环，也就是自由泳的冲刺时，我需要更强的腿部力量。”他为此持续进行了自行车训练。为了认清自己腿部力量的不足，甚至还参加了铁人三项的比赛。



濑户在日本国家游泳队训练营参加集训（2021年6月22日，长野县/GMO运动员公园汤之丸, 时事社）

获得奥运参赛资格后，受到日本泳联的处分

就这样濑户迎来了第2019年的世锦赛。他在200米和400米个人混合泳上夺得两冠后大放异彩，并获得了东京奥运会这两个项目的参赛资格。此时的他一帆风顺，之后需要做的，只剩下面向奥运会开幕，进行万无一失的调整。

然而， 2020年9月，一桩震惊世人的外遇丑闻曝光，不仅令泳迷和奥运粉丝失望，也让他跌入了谷底。所属公司与他终止了合同，赞助商也离他而去，日本泳联则对他做出了禁赛至2020年底的处分。

2020年3月，东京奥运会被决定推迟一年举行，这更使濑户的积极性明显下降，以至于在被禁赛之前，他也无法全身心地投入训练。虽然他的奥运参赛资格没有被取消，但实力能否恢复到冲击金牌的水平，则不得而知。

然而，失去了很多的濑户在沮丧失意之时，拯救了他的还是游泳。新年过后的2021年2月，迎来了日本公开赛。这是他禁赛处罚结束后首次参加的赛事，他表情凝重地说：“我为去年自己轻率的行为，给许多人带来的麻烦感到抱歉，现在还能继续游泳，让我心怀感激。”

重出“江湖”的他以4分12秒57的成绩赢得了400米个人混合泳的冠军。考虑到这刚刚是2月初，而且是他复出后的首场赛事，可以说这个成绩是非常不错的了。从他的身影里，可以看出他在被禁赛期间转战一个又一个泳池，全身心投入训练的样子。



濑户在日本公开赛400米个人混合泳决赛中表现出色（2021年2月4日，东京水上运动中心，时事社）

恢复参赛后，濑户的成绩一步一步提高。4月，日本锦标赛的首战在东京奥运会的举办地——东京水上运动中心举行。濑户毫无悬念地赢得了400米个人混合泳的冠军，而且游出了在日本锦标赛上的历史最佳成绩：4分9秒02，比他之前在2019年日本锦标赛上的4分9秒98的最佳成绩快了近一秒。

“相较于从年初到2月的日本公开赛这一期间，从日本公开赛到4月的日本锦标赛这段时间，不管是成绩的提升幅度，还是在体能和技术方面，我都能感觉到自己的状态在不断恢复。”

当“钻石”再次闪耀

濑户逐渐开始表达自己对参加东京奥运会的信心，在日本锦标赛结束后，他再次谈及了自己的心境：“是游泳让我能够表达自己，也是游泳让我成名。当然，之前发生的丑闻，是我得意忘形而造成的后果。但从某种意义上说，或许也是因为刻苦的游泳训练我才多少得到了拯救。我想我现在能做的就是在游泳训练中继续埋头努力。”

濑户自我分析道：“我觉得我的优势，在于当我专心致力于一件事的时候，如入无人之境，没有谁可以阻挡。”

“我只希望集中精力完美地完成我理想中的比赛，如果我做到了这一点，我相信梦寐以求的金牌必会随之而来。”

濑户的父母从小就培养他积极思考，所以给他取名“大也”，寓意是“越打磨才能越闪耀”。东京奥运会将会成为让他的名字再次闪耀的舞台。

标题图片：濑户在日本游泳锦标赛上获得男子200米个人混合泳冠军，面露灿烂的笑容（2021年4月8日，东京水上运动中心，AFP/时事社）

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