桃田贤斗：禁赛处分、重伤事故……在坎坷中成长的羽球王者

东京奥运会，备战中的运动员们

2016年里约奥运会前夕，桃田贤斗因爆出丑闻痛失奥运参赛机会。好不容易完成自我救赎重返赛场，登上世界羽联男单排名第一宝座，却又遭遇了险些致命的交通事故。过去的五年，桃田贤斗历尽坎坷艰辛，但也实现了成长。如今，他心怀“感恩”之情，向梦寐以求的奥运金牌发起挑战。

在“第二故乡”练就的武器

羽毛球运动员桃田贤斗（所属：NTT东日本公司），从2018年9月起，连续3年稳居世界羽联男单排名第一。如今，他将以堂堂世界第一的身份冲击奥运，是大家公认最有可能夺金的日本选手。

桃田的特长是细腻的网前技术和超强的体力耐力。当你以为他要以滚网球技术搓球得分时，他却可能将球高高挑向后场，不给对手扣球的机会。他在比分胶着时的韧性是世界一流的，能够凭借出色的体能和耐力咬紧得分，这也是桃田贤斗打球风格。

不仅如此。在赛场，刚刚还扑倒在地的他，下一秒就能立马站起来，全神贯注地奔跑挥拍逐球。这一身影，不禁让人联想起过去五年来他所面对的种种事情——2016年参与非法赌博，2020年遭遇交通事故。在坎坷经历中练就不屈精神，成长为世界顶尖高手的他，对东京奥运会怀有一种特殊的感情。

桃田贤斗1994年出生于香川县，从小学一年级开始打羽毛球。上中学后，他远离父母，到福岛县滨通的富冈町寄宿学打羽毛球。他在富冈第一中学、富冈高中受到印尼教练的指导，高三时参加世界羽毛球青年锦标赛男子单打比赛，成为首位获得该项冠军的日本选手。

桃田贤斗自豪又深情地回忆自己在“第二故乡”富冈的往事时说：“印尼教练的训练方法张弛有度，该玩的时候好好玩，该认真练的时候就认真训练。我认为，富冈（出身）的选手最能在关键时刻集中注意力打比赛。”在训练中练就的高度精神集中能力也成为他的一大武器。



桃田贤斗备战奥运。身后悬挂着“富冈魂”字样的条幅（2021年7月12日，东京都调布市NTT中央研修中心，时事社）

禁赛期间坚持体能训练

桃田首次入选日本国家队，是在参加工作的第二年，即2014年。他在同年举行的汤姆斯杯（世界男子羽毛球团体锦标赛）上，为日本队夺得首个汤杯冠军作出了贡献；在2015年举行的世界羽联超级系列赛（仅次于奥运会、世锦赛的世界最高级别赛事）上，成为日本首位男单冠军。其世界最高排名，2015年为第三名，2016年为第二名。2016年4月，就在他瞄准世界排名第一冲刺时，被曝在东京都内参与非法赌博的问题。那时距离里约奥运会开幕仅剩4个月时间。

日本羽毛球协会对桃田贤斗作出了无限期禁止参加正式比赛的处分。曾被寄以夺取奥运奖牌厚望的他，就此失去了参加当年8月举行的奥运会的资格。

2017年5月禁赛处分解除，当时他的世界排名已从曾经的第二位跌落至第282位。但桃田贤斗在禁赛期间通过跑步和负重训练，练就了比以前更加强壮的身体。

这样，在原先的强项——细腻的网前技术基础上又增加了体力耐力优势，这使他在禁赛处分解除之后，形成了通过长时间拉锯战打垮对手的球风。

2018年1月重返日本国家队，之后相继与世界排名靠前的国外选手对战，慢慢找回了比赛感觉，连创佳绩。2018年8月，首次夺得世锦赛冠军，9月首次登上世界排名第一的宝座。

第二年即2019年，在之前练就的防守能力之上，他成功提升了攻击速度。由于一场比赛所需时间变短，使他能在保存体力的情况下从淘汰赛中胜出，最终成功卫冕世锦赛冠军。他在该年度夺得的国际大赛冠军次数达到11次，创下世界羽毛球史新纪录。这一年，他一共打了73场比赛，取得了67胜6负的成绩，胜率超过了九成。

遭遇危及生命的交通事故

但好运并非总能常伴左右。2020年初，他在马来西亚公开赛夺冠，算是开了个好头。但就在夺冠的第二天早上，从酒店赶往机场的途中，遭遇了意外事故。桃田贤斗所乘坐的面包车与前方的卡车追尾，开面包车的当地司机在事故中丧生。

桃田贤斗自己不仅下巴、眉间、嘴唇有撕裂创伤，全身软组织也重度瘀伤，一度曾担心是否还能作为运动员东山再起。好不容易身体恢复了，重新开始轻度训练，却又在2月查出右眼眶底部骨折，接着做了手术。期间有段时间还有“看东西重影”等症状。但在这段时间里，桃田贤斗一点儿也没有灰心。

2020年3月，受新冠肺炎疫情影响，东京奥运会确定延期一年举办。当时，国内外赛事或是延期或是取消。在这种情况下，他抱着“要在东京奥运会的舞台上报答一直以来支持我的人们”的想法，重新调整锻炼身体，迎来了2021奥运年。



在事故发生后举办的首次记者会上，桃田贤斗笑着说：“很多人用言语支持鼓励我，我要在东京奥运会上夺取金牌”（2020年3月6日，东京都新宿区，时事社）

如今终于迎来了东京奥运会，桃田贤斗这样说道：“多亏有那么多人付出的努力，我才能够参加奥运会比赛。我现在的感受，就是终于我能参加奥运会了。毕竟里约奥运会的时候，由于自己的轻率举动导致无缘参赛。我想回报那些在那种情况下都还支持着我的人们，带着这种心情去打比赛，心无旁骛地、毫不保留地在比赛中表现自己。”

怀着感恩的心情站上球场，就一定能打好比赛。这就是桃田贤斗现在的信念。



在2020年12月的全日本综合羽毛球锦标赛男子单打比赛中，桃田贤斗连续3年成功卫冕，夺得了第4个男单冠军。这是他时隔11个月的复出之战（时事社）

自信源于感恩

今年6月，在东京奥运会日本羽毛球选手悉数出席的记者会上，日本羽毛球国家队主教练朴柱奉表示，桃田贤斗是里约奥运会后五年来成长进步最大的选手。

朴柱奉20世纪80年代至90年代中期曾作为韩国羽毛球国家队选手活跃在国际大赛上，2001年入选国际羽联（现为世界羽联）名人堂。

“很高兴我所尊敬的朴先生给予我的评价。很庆幸自己一直努力挺了过来。”桃田贤斗的脸上露出了笑容。“我觉得自己在精神层面获得了成长。（2016年）禁赛期间，我认真地面对自己，脚踏实地地训练。恢复参加比赛后，我也没有逃避诸多艰辛坎坷，一直刻苦努力到今天。我想我能够自信地去打奥运比赛。”桃田贤斗现在踌躇满志，“以2016年之前的那种精神状态，我还不敢说要在奥运会上夺取金牌。但现在，我有信心说出这句话了”。

桃田贤斗与所属的NTT东日本公司于今年4月签订了职业球员合同。以前，他在公司还要参与处理公司的业务，现在则有了可以集中精力打羽毛球的环境。他主动要求在东京奥运会比赛中使用的球拍和球鞋上刻上“感谢”两字。他已经做好了充分的准备。

在东京奥运会上报恩，向支持自己的人们表达感谢之意。羽毛球男子单打决赛将于8月2日举行。桃田从小就憧憬着的奥运大舞台，终于就要展现在他的眼前了。

标题图片：桃田贤斗在达成三连冠的全日本综合羽毛球锦标赛男单决赛上（2020年12月27日，东京町田市综合体育馆，时事社）

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