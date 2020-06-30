大坂直美：表情丰富会说话，深受大家喜爱的前世界女网冠军——冲击奥运金牌的选手们

誓夺奥运金牌的日本选手

女子网球选手大坂直美，表情丰富，举止可爱，也能体谅他人，是一位广受国民喜欢的运动员。她曾持有日本和美国双重国籍，但去年秋天选择了日本国籍，准备全力冲击东京奥运会金牌。

大坂直美1997年出生于大阪市，父亲是海地裔美国人。3岁时移居美国，2013年成为一名职业球手。在2018年的全美网球公开赛上，她大展威风一跃成为顶尖高手。在决赛中，她击败了美国的塞雷娜·威廉姆斯（即“小威”，曾23次夺得大满贯女单冠军），作为日本人（不论男女）首次赢得网球大满贯单打冠军的佳绩。

比赛过程非常激烈，小威不断向裁判表示抗议，接连遭到裁判警告。这位产后刚刚复出的前网球女王对这块大满贯赛事的金牌志在必得，观众们也一边倒地给予声援。20岁的大坂似乎成为了众矢之的。但是，在气氛有些尴尬的颁奖仪式上，观众们被大坂直美打动了。她谦逊地表态说：“我知道大家都在为小威加油。变成现在这个结果，实在对不起大家了。”观众们对她的嘘声消失了，转而开始称赞起这位年轻的胜利者来。

大坂直美的强劲势头一直延续。2019年1月举行的澳大利亚网球公开赛上，她蝉联了大满贯女单冠军。作为一名亚洲人，首次登顶男女网球单打综合世界排名之首。之后，由于两次更换教练，状态一度有些低迷。但这可以看作是她为了让自己变得更强而努力的一个过程。



在记者会上，大坂直美总是乐呵呵的（时事社）

她极善于表达。媒体都争相采访，希望她又爆出什么金句，粉丝们也期待着她的新语录。在全美网球公开赛时，她先讲了个老笑话“在大阪出生的人名字都叫大坂”惹人发笑后，又开心地答道，“我想吃炸猪排、猪排饭、猪排咖喱和抹茶冰激凌”。

去年澳网公开赛上，她说“我的心理状态原来是三岁，随着逐日成长，在决赛后的今天大概是五岁了吧”，发言颇有自己的风格。今年，在澳网公开赛失利后，她说“我还不具备王者的心态”，很好地表述了自己当前正处于成长过程的状态。

奥运会的网球项目，1988年被重新列入正式比赛项目，距离1924年被取消项目已经过去64年了。因为国际奥委会转变态度，决心积极吸引职业选手参加奥运会。日本选手在1920年安特卫普奥运会的网球项目上取得过不俗的成绩，那时还是业余选手之间的比赛。熊谷一弥夺得男单银牌，熊谷一弥和柏尾诚一郎的组合则斩获了男双银牌。网球恢复为奥运会正式比赛项目之后，锦织圭在2016年里约奥运会上夺得男单铜牌。人们期待大坂直美能够冲击日本首枚奥运网球金牌。



大坂直美正手击球（时事社）

标题图片：大坂直美反手猛击（时事社）