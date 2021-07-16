羽毛球女双组合，永原和可那/松本麻佑：利用身高优势猛攻，力图登顶

誓夺奥运金牌的日本选手

在2012年的伦敦奥运会上，藤井瑞希/垣岩令佳这对女双组合勇夺银牌，使日本羽毛球首次获得了梦寐以求的奥运奖牌。以此为开端，日本军团在国际大赛上越战越勇，预计在东京奥运会的男女所有项目上都有望竞争奖牌。其中，最有望得金的，应该是永原和可那和松本麻佑这对女双组合。她们将携2018、2019年世锦赛两连冠的胜绩，奋力冲击奥运冠军。

奋起直追的灰姑娘

永原和可那和松本麻佑都是北海道人，从小就开始练羽毛球。永原今年24岁，松本25岁。但由于永原生日大，两人是同级生。2014年高中毕业后，两人入职秋田县北都银行。在那里，她们成了队友。

进入公司后，她们开始搭档女双组合，通过参加比赛，成绩稳步提高。2017年在全日本羽毛球综合锦标赛上获得第三名，次年入选日本国家队。虽然已经成为国家队顶级球员，但还有里约奥运会金牌得主高桥礼华/松友美佐纪等高手居于她们之上，只能奋起直追。

“灰姑娘”的故事就此开始。

2018年的羽毛球世锦赛，永原和可那和松本麻佑原本没有参赛资格，但因为出现其他国家女双选手弃赛的情况，她们顺次获得参赛资格，作为日本参赛的第四对双打选手出战。首次征战世锦赛，她们经过两轮比赛反败为胜，并在第三轮比赛中以2：0的比分，干脆利落地战胜了队友高桥/松友组合。

最大的竞争对手是队友

她们的势头勇不可挡，先后在八强赛和半决赛中胜出，决赛中与她们对阵的是福岛由纪/广田彩花组合。福岛由纪/广田彩花这对组合是上届世锦赛的银牌得主，而且永原/松本与她们此前交手6次，无一胜绩。但她们毫不畏惧，最终以2：1的比分夺冠。这是日本队在羽毛球世锦赛女双项目上时隔41年再次获得金牌。

她们的夺冠之路并未就此止步。

次年的世锦赛上，她们蝉联冠军，2021年3月的全英羽毛球公开赛上也顺利夺冠。她们在这些传统悠久、世界顶级选手们都很看重的大赛中获胜，价值和意义都举足轻重。

世界级潜力终于开花结果

如今，她们已是无可撼动的世界顶级女双组合。回顾两人飞跃进步的表现，会发现这一切绝非偶然。

之所以让永原和松本组合打女双，是由于当时的教练敏锐地感受到了她俩“身高”的潜在优势。永原身高170厘米，松本身高177厘米。如果将她俩组合双打，就将产生一个日本女子羽毛球界从未出现过的高大型组合。而这有可能带来机会。

他的判断没错。后来她俩凭借身高优势形成扣杀进攻风格，并以此为武器活跃在世界羽坛上，就证明了这一点。

组队之后，除了身体优势之外，她们也发现其他积极因素起着作用。永原小心谨慎一些，松本则更果断。这种互补性格在比赛中产生加乘效应，成为这一组合的制胜法宝。

东京奥运会上，她们要面对很多强大的对手，比如中国队和韩国队，但最强大的对手莫过于队友福岛/广田组合。尽管如此，她们仍将怀着在奥运会上夺金的梦想踏上赛场。

标题图片：2021年3月21日，在英国伯明翰举行的全英羽毛球公开赛上，她们击败福岛/广田组合夺冠（时事社）

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