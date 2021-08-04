阿部诗：与哥哥阿部一二三同日夺冠

誓夺奥运金牌的日本选手

柔道是发祥于日本的体育项目，日本人对于在柔道赛事上夺冠总是抱有期待。有这么一位年轻的柔道运动员，常年保持着压倒性胜率，人们认为冠军非她莫属。她就是柔道女子52公斤级的阿部诗（日本体育大学）。7月25日，21岁的她，与哥哥、男子66公斤级选手阿部一二三，一起登上奥运柔道赛场，并成为历史上第一对在同一个奥运竞技项目上同日夺冠的兄妹。

16岁称霸世界

阿部诗出生于日本兵库县神户市，受到哥哥阿部一二三的影响，从幼儿园就开始了柔道练习。

上小学的时候，阿部诗就发挥天赋，参加了全国性柔道大赛，但并没有留下特别亮眼的成绩。进入中学后，她全身心地投入到曾经厌烦的训练之中，并有幸遇到了可以称之为恩师的教练，在全国中学生柔道大赛中获得冠军，飞速地成长起来。此后更是势不可挡。高一时，她在国际柔联世界柔道巡回赛杜塞尔多夫大奖赛上夺冠，成为该巡回赛史上最年轻的冠军。2018年，她以一名高三学生的身份参加世界柔道锦标赛，获得了冠军，并且在第二年成功卫冕，毫无争议地成为柔道界的女王。

外国选手更容易投摔

特别令人关注的是，她在面对外国选手时的强大实力。从中学时期首次在国际大赛上与外国选手交手算起，到东京奥运会召开之前，她对外国选手的总战绩为59胜1负。阿部诗在各种大赛上的夺冠次数，毫无疑问地成为她被视为夺冠大热门的最有力依据。“与其说外国选手更容易被我投摔，不如说是更容易对付吧。”阿部淡淡地说道。

阿部诗之所以强大，是因为她的投技极其高效。而且，只要抓住了对方的柔道服，就不会轻易松开。这些突出特点让她多次“一本”获胜，这也是她柔道的魅力之所在。

惯于主动出击是她柔道的风格，阿部诗的言语中也充满积极主动、不服输的劲头。比如，高二时参加东京大满贯赛事夺冠后，她说：“我让对手知道了这一级别是我阿部诗的。”“我要把阿部诗时代保持到东京奥运会。”

那之后三年半多的历程也证明了此非虚言。今年她在两场国际大赛中均获得冠军，再次展现出了强大实力。

目标是“组建幸福的家庭”

对于翘首以盼的东京奥运会，她的目标是和从小就很尊敬的哥哥一起夺冠。“我要实现和哥哥一起夺冠的目标。”

从年龄上看，阿部诗很有可能在今后的奥运会上蝉联冠军。所以，在各种媒体的采访中，她都会被人问到“将来的目标”。大家期待的回答大概是“我要蝉联冠军”吧。不过，阿部诗的回答却出乎意料之外。

“我要组建一个幸福的家庭。”阿部诗是带着腼腆的笑容说出这番话的，和在柔道赛场上的表现完全不一样。这位柔道顶尖高手展露出来的真性情，也是她吸粉无数的原因。

标题图片：阿部诗在2019年世界柔道锦标赛上实现两连冠。2019年8月26日，她在东京的日本武道馆举行的半决赛中，击败了里约奥运会金牌得主凯尔门迪（左）（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。