山西利和：高学历运动员，挑战日本竞走奥运首金

誓夺奥运金牌的日本选手

2016年的里约奥运会上，荒井广宙获得了50公里竞走的铜牌。之后，日本竞走选手在国际大赛中屡创佳绩。东京奥运会上，有实力冲击奖牌的选手齐聚一堂。其中最引人瞩目的，是即将参加男子20公里竞走比赛的山西利和。他不仅背负着日本竞走界梦寐以求的奥运金牌梦，而且学历超高，在田径界实为罕见。

惊现多哈

山西利和广受关注，是在2019年的多哈田径世锦赛上。当时，参加20公里竞走比赛的山西利和有非常惊艳的表现——在7公里附近追上领先选手，然后超越并且一路保持遥遥领先。

这场比赛是在高温高湿的严酷环境下进行的，有不少选手弃权。也正因为这个原因，东京奥运会将竞走和马拉松的举办地从东京改到了札幌。尽管比赛如此严酷，但山西利和还是悠然轻松地率先到达终点，其表现堪称惊艳。

以这次赛事为契机，山西利和被视为东京奥运会金牌的有力争夺者，同时他也是一位拥有特殊学历的选手。

山西利和原先练的是田径的长跑项目，入读京都市立堀川高中之后，通过社团活动，目睹了前辈的竞走英姿并产生了极大兴趣，于是改行开始练习竞走。

学业比赛两不误

高中时期，山西利和崭露头角，在全国性比赛中不断取得佳绩，毕业后他选择升学进入了京都大学工学系。京都大学是与东京大学齐名的日本顶级名校，而且他就读的是更需要花费时间的理科，而非文科。虽然也曾担心自己能否有足够的时间保障比赛训练，但其实堀川高中原本也是公立名校，山西利和早就能够兼顾比赛和学业了。

那么，他是如何让两者兼顾成为可能的呢？第一，就是分配好时间。高中时期，他在世界青年锦标赛上获得了冠军，但因为社团顾问建议他重视学习，所以考试期间有意减少了训练比赛的时间。虽说是文武全才，但他并非一味追求完美兼顾，而是根据不同的时机来确定两者的优先顺序。

另一个因素是能够将注意力集中在优先考虑的事情上。该学习的时候好好学习，该训练的时候拼命训练，在决定要优先去做的事情上全力以赴。大学时期，山西利和获得了世界大学生运动会竞走冠军，之所以竞技成绩节节攀升，就是源于他的注意力集中能力。

志在夺金

2018年，山西利和进入爱知制钢公司工作之后，也一直努力兼顾工作与比赛。因为要工作，训练只能在清晨和傍晚进行，但这并没有成为他的绊脚石。

今天，日本体育界的不少选手一旦入选国家队，就有了能够专注于竞技比赛的环境。正因为如此，兼顾学业、工作与比赛，并登顶世界冠军的山西利和，就显得那么与众不同了。

8月5日，竞走比赛就要拉开战幕。

“我一直是瞄准金牌走到了今天，这一目标没有改变，我会全力拼搏。”

当然，与他同台竞争的对手也不少，比如中国的王凯华、蔡泽林，以及日本的池田向希等人。尽管如此，山西利和还是充满自信，准备迎接奥运大舞台的挑战。

标题图片：2020年9月18日，在埼玉县熊谷体育公园田径场举行的2020年全日本实业团对抗赛上，山西利和获得男子5公里竞走冠军，创造了18分34秒88的日本新纪录（时事社）

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