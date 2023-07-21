Netflix《核灾日月 THE DAYS》：震撼世界的紧迫7天

2011年3月11日，因为一场里氏9级的大地震，以及接踵而至的海啸，东京电力公司福岛第一核电站内部工作系统全面断电，导致4座核反应堆失控。这场核电站事故被判定为最严重事故等级的7级，不只日本，全世界都震撼不已。本电视剧共8集，叙述了事故发生后7天里所发生的故事。目前在Netflix独家上架。事故经过了12年，核污染处理水排入海洋的期限在即，在当地渔业和邻近各国都抱有疑虑的情况下，这部日剧也引起世界的关注。

让人想起“那一天”的恐惧

在此事先声明。倘若想起那恐怖又不安的日子，会让您倍感煎熬，那就没有必要勉强自己收看。保持心灵平静最重要。

但对于想了解那场事故的人来说，本剧将是得知事故部分真相的线索。那段紧迫的日子，由资深演员出演，很有观赏的价值。

故事有三个视角——核电站这个意外现场、电力公司，还有政府。中心人物是核电站站长吉田昌郎，扮演者是不久前在戛纳电影节获得最佳男主角的役所广司。另外还集结了许多实力派演员，例如扮演核电站员工的竹野内丰、音尾琢真、小林熏等人，小日向文世扮演总理大臣，光石研扮演电力公司副社长。值得关注的还有拍摄恐怖电影《七夜怪谈》的中田秀夫，他也加入导演团队。

本剧的节奏很慢。所有的电力因为海啸而瘫痪，情况不明朗的状态持续了很久。剧组细致地描写了这段混沌状况，气氛沉闷，时间进展十分缓慢。整整用了3集才叙述了一天，简直度日如年。到了第4集，事态之严重才逐渐明朗。接着就是一群人把另一群人送去赴死作业的故事。



Netflix《核灾日月 THE DAYS》

另一方面，理应决定行动方针的电力公司高层，却把问题全部推给了现场人员，甚至对吉田说：“不准去妨碍现场的人。”在本剧中，政府无法通过电力公司获得正确的情报，始终处在歇斯底里的状态中，总理也毫不掩饰自己心中的烦躁不安。

后来状况持续恶化。氢气爆炸的画面，让人感受到了当时在日本尤其是在东日本的人所感受到的对于核辐射这种“肉眼看不见的威胁所带来的恐惧”。

接着剧中描述了每个人“当时采取了怎样的行动”。例如，自卫队出动、使用名为“长颈鹿”的巨大混凝土泵车灌水，以及与美国谈判……但到底经过了几天、白天还是夜晚等等，直到最后，时间的流逝感始终模糊不清。

到头来，无人知晓究竟哪个对策产生了效果，不过却幸运地避免了连首都圈都必须避难的事态。最后电视剧在事态不知何时才能解决，这条荆棘之路会持续下去的基调中结束。

吉田站长的强大存在感

剧中只有主人公、核电站站长吉田是使用了真名。其他诸如电力公司的名字、政治家的名字都与现实不同。剧组的用意何在？

剧组的解释是想避免本剧成为英雄颂或美谈，但就结果而言，这是一部“东电（在剧中是东央电力公司）物语”，因为政府和东电总公司在剧中的呈现方式而格外凸显了吉田站长的存在；同时，核电站内人物的刻画，也非常细腻而充满情感。



Netflix《核灾日月 THE DAYS》

住在核电站附近的居民，还有当地消防单位，都未在剧中登场。唯一的周边人物，只有下落不明的年轻员工的家人（远藤宪一、石田百合子等）。这名员工在地震发生后，前去查看情况，结果遭遇海啸。严格来说，这并非由于核电站事故。现实中许多人因海啸丧命，但剧中都未提及，只聚焦了一位核电站员工的失踪。这更加深了观众脑海中的“东电物语”印象。



Netflix《核灾日月 THE DAYS》

不希望发生的事，就不去思考吗？

电力公司缺乏事先模拟并防备重大事故引发最坏情况的流程。补给人才、资材的概念也非常贫乏。东电总公司为什么不派遣人员前往现场？现场人员的努力确实值得赞赏，但这个组织的缺陷却一目了然。这难道不是表明他们抱有“不希望发生的事，就不要去想它”的心态吗？故事虽然留下疑问，但针对这个侧面的刻画可以说很成功。

笔者无法否定，生活在一个有许多天然灾害的国家，会让人的心态倾向于“过去的事就忘了吧”“一切都是自然现象，死心吧”。但放弃人力可以改变的事物，却是一种愚昧。

主视觉图上的“这是天灾，还是人祸？”标语，其答案已经呼之欲出。



Netflix《核灾日月 THE DAYS》

最后，笔者想举出几个令人印象深刻的场景。

当只会破口大骂的总理大臣造访福岛，与吉田见面时的表情，还有以最高负责人的身分，派遣自卫队出任务时的表情，都相当令人难忘。另外，母亲祈祷下落不明的儿子平安无事，默默折着千羽鹤的模样，以及当她看到网络上充满中伤儿子“（从核电站事故中）逃跑”的言论时，喃喃说着“逃掉就好”，这样令人揪心的慈母之心，实在令人动容。

本剧纯属虚构。虽然标榜“基于事实”，却不完全是事实，观众必须谨记这点。而且不能忘记的是，这个故事只是核电站事故的一部分，没被描写的人还很多，并且，核灾还远未结束。

标题图片：Netflix《核灾日月 THE DAYS》

《核灾日月 THE DAYS》于2023年6月1日，在Netflix全球独家上架。

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