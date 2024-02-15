百人一首跟风之旅：和歌因缘之地探访记

李琴峰学生时代曾玩过竞技歌牌，本身也是动漫《花牌情缘》的粉丝，本文为其造访滋贺县近江神宫、奈良县龙田川等百人一首因缘之地的游记。百人一首中，李琴峰最喜欢的是藤原义孝所作的“忆往日兮生何惜，为逢红颜命可抛，今为君故兮欲遐期”，诗中传达恋情的方式在中国古典诗词里颇为少见，可说是相当日本式的发想。

榻榻米上的格斗技

大学有段时间，我曾玩过竞技歌牌。

受惠于漫画《花牌情缘》红极一时，竞技歌牌的知名度在2010年后提升不少，但即使是今天，它仍是相当小众的一项竞技。虽然每年日本都会举办“名人战、女王战”选拔出日本第一的选手，胜利者男性会获得名人称号，女性则为女王称号；但与围棋、将棋不同，竞技歌牌选手无法透过竞技获得收入，因此即便是名人与女王，通常也会另外从事别的工作。

虽然竞技歌牌是一项无法维持生计、不存在“职业选手”的竞技，却绝不容看轻。与日本小学常会举办的那种“百人一首大会”或是新年习俗玩的“散取（散らし取り）”不同，要玩竞技歌牌，把100张牌记熟可说是基本中的基本，另外还得记住“决字”(*1)、卡片张数，并安排自己的“定位置”等等，竞技门槛极高。实战中还得在15分钟内把我方、敌方阵地50张牌的配置以及另外50张未用于比赛的“空牌”记熟，细听“读手”咏唱的发音并瞬间做出反应、挥手抢牌，且由于1场比赛往往持续1个小时以上，选手也必须长期集中注意力。如此，竞技歌牌要求选手必须具备敏锐听觉、健康膝盖，以及高度的瞬间爆发力、注意力与耐力，其被称为“榻榻米上的格斗技”绝非浪得虚名。高手对决中，抢牌的速度差极小，有时甚至是在争那0.01秒。

我玩竞技歌牌是2011年，到早稻田大学交换留学时的事。社团联展时偶然看到“早稻田大学歌牌会”的摊位被激起兴趣，参观一次后便决定入社，比赛规则以及“决字”都是入社后才学的。交换留学只有1年，那1年练习得还算努力，2012年回台湾后也一直想念着竞技歌牌。2013年考上研究所再次来到日本，为了能在自己家中练习歌牌，租房子时还特别专找有榻榻米和室的物件，可见当时有多着迷（虽然最终仍因房租考量而不得不放弃和室）。

说起“早大歌牌会”，那正是当年的名人西乡直树所属的歌牌会，社团练习时他也曾露过脸(*2)。2011年正值《花牌情缘》动画版播映，动画正片后有个名叫“CHIHAYAHOO！”的小单元专门介绍竞技歌牌，早大歌牌会便是协助单位，有次摄影时我也到场参观。当时我只是一介小留学生，能有如此有趣的体验，还真多亏了竞技歌牌。

《花牌情缘》里有个知名片段，主角之一“太一”受到竞技歌牌教练原田老师训话：“在歌牌赌上你的青春吧”，可惜的是我没有青春可以赌。进研究所后，有段时间我仍持续跑社团玩歌牌，但最后仍因体力不够、研究忙碌，以及无法适应运动性社团特有的上下关系与阶级氛围而不再参与练习，逐渐从社团淡出。时至今日，就连最基本的决字与定位置，也都记忆模煳了。

比死还痛苦的恋情

话说，小仓百人一首里我最喜欢的和歌是第50首，由藤原义孝所作的“君がため惜しからざりし命さへながくもがなと思ひけるかな（忆往日兮生何惜，为逢红颜命可抛，今为君故兮欲遐期）”。这首和歌在竞技歌牌里是6字决的“大山牌”，但我喜欢并不是因为这个理由，而是由于和歌内容。这首歌是所谓的“后朝之歌”，意即男女在共度一夜之后，由男方写给女方的情诗，和歌发想独特，意境颇为有趣，翻成白话解释，大概便是“曾经我认为自己性命毫不足惜，但在见到妳之后便觉得，若是为了妳，要我长生也无妨了”。

中国古典诗词里不乏吟咏恋爱的情诗，其中书写“若为了你我宁可赴死”或“我想和你在一起直到天荒地老”这类型情感的诗也并不少见，前者如北宋柳永“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，后者如乐府诗“山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝”都相当脍炙人口。这些诗词自然都很美，但像藤原义孝的和歌那样，把“自己性命毫不足惜”当作前提，并以“若是为了妳，要我长生也无妨”的方式来表达爱情的诗歌，就我阅读的范围而言，中国古典诗词里还未曾见过。也就是说，这样的发想或许是相当日本式的。

在中国式的世界观里，“死”往往被认为是人类所能面临的最为终极的状态，因此借用“死”的概念来诉说恋情，便极具震撼力。类似的发想在日本短歌里当然也颇为常见，但藤原义孝的歌却反其道而行，他压根不把“死”当作什么“终极状态”，反而把“希求死亡”的念头视为预设情感，并提出“长生”这个某种意义上比“死亡”更为痛苦的状态，藉这个状态来抒发恋情。作为一个日常怀有模煳求死念头，而又倖存未死之人，这首歌对我而言非常具有共鸣，在恋爱和歌中堪称是最高级。

圣地 近江神宫

大概是因为玩过竞技歌牌的缘故，尽管我对和歌并没什么深入教养与知识，唯独却对小仓百人一首颇为喜爱。百人一首里出现过的地名（如小仓山、天桥立、天香久山、淡路岛、宇治川等）都让我想亲临其境，旅途中偶然发现与百人一首有关的景点，也会颇为兴奋。说起来，这大概也算是一种跟风吧。

在我去过的百人一首相关景点中，印象最深的还属2014年造访的，位于滋贺县的近江神宫。



竞技歌牌的圣地，滋贺县近江神宫

那是3月中旬，吹着初春寒风，樱花也尚未绽放，我在JR大津京站下车，转乘京坂大津线。那时大津线除《花牌情缘》外，与动画《中二病也想谈恋爱！》合作的装饰列车（所谓“痛电车”）也刚开始行驶，这两部作品我都极为喜欢，因此买了1日自由乘车券不断上车下车，兴奋个没完。当时几乎没有观光客，不论电车内或月台上都空荡荡，这点也颇为幸运。



2014年大津线《中二病也想谈恋爱！》装饰列车

近江神宫前站下车，在静谧的住宅区漫步一阵后，木制的大鸟居便映入眼帘。走过鸟居后继续前进，那在《花牌情缘》中多次登场的朱红楼门，就肃穆庄严地镇座在石阶的顶端。

近江神宫创于1940年，算是比较新的神社，主祭神为实施大化改新的天智天皇；而由于天智天皇也是百人一首中第1首歌“秋の田の仮庵の庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ（秋稻收兮宿茅庵，茅顶疏兮夜半凉，冷露侵染兮衣袖霑）”的作者，因此近江神宫也就成为与百人一首和竞技歌牌因缘匪浅之地，前文提到的名人战与女王战，乃至许多各级竞技歌牌比赛都在此举办。正如甲子园之于棒球，近江神宫之于竞技歌牌正是圣地般的存在。当然，近江神宫多次成为《花牌情缘》的舞台，因此对《花牌情缘》的粉丝而言，这又是另一层意义上的圣地。

此地不愧是百人一首的圣地，神社内散见许多歌碑与句碑，还有间展示百人一首纸笺的房间。御神籤有2种版本，除一般和歌外，还有使用百人一首的《花牌情缘》版本，另有贩售绣有天智天皇的绘画与和歌的“技艺上达御守”（保佑技艺精进的护身符）。



近江神宫内展示的百人一首纸笺（图为藤原义孝所作歌）

竞技歌牌的比赛会在神社内的“近江劝学馆”举办，3月中旬并非比赛季节，此时馆内空无一人，休息室与比赛用的和室都沉在一片静寂之中。想到比赛举办时，此地会充斥着选手们的紧张与热气，便感到有些不可思议。我对棒球足球橄榄球一概都毫无兴趣，唯独竞技歌牌，我还真想到现场观战一次。



近江劝学馆

谈起《花牌情缘》，最有名的和歌当然是日文原文标题《ちはやふる》所用的典故，由在原业平所作的“千早ぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは（神代事兮未曾闻，龙田川中流水深，飘摇枫落兮染唐红）”，但我实际造访龙田川，却是迟至近江神宫的6年之后，2020年秋天的事了。当时正值红叶季节，正如日本一句古话所说：“吉野的樱花，龙田川的红叶”，位于奈良县的龙田川自古便是知名红叶胜地，我因而想亲眼见识。



同一时期的奈良公园，这边比较符合“飘摇枫落兮染唐红”的景色

事前调查过后，得知龙田川畔有座名为龙田公园的县立公园，红叶特别漂亮，于是便搭电车到最靠近的王寺站，再转计程车前往。没想到计程车司机却没听过龙田公园，看来此地似乎并非什么知名观光景点。实际抵达后发现这是一座沿着河道整修、形状狭长的公园，完全没有观光客，只有零星几名看似附近居民的人带着宠物或小孩在公园内散步，特地路远迢迢前来拜访的人，也只有我了。

至于此地的重点红叶，可惜这也没想像中漂亮，至少没有美到足以令人联想起前述在原业平的和歌，或是能因法师的歌“岚吹く三室の山のもみぢ叶は竜田の川の锦なりけり（三室山兮秋风起，萧飒摇落霜叶红，龙川锦绣兮色绮靡）”中的景象（附带一提，三室山是龙田公园附近一座小山丘）。有部分原因是因为龙田公园的红叶最佳观赏时节在奈良县里算是较晚的，因此我11月中旬造访还略嫌早了些；然而从根本上而言，百人一首等古典诗歌中出现的龙田川，据说与现在的龙田川根本不是同一处地方。



龙田川与龙田公园，枫叶才刚开始染红

跟风式百人一首景点

或许是因为《花牌情缘》红得风风火火的缘故，就连《名侦探柯南》也开始以竞技歌牌当题材了——我说的正是2017年的剧场版动画《名侦探柯南：唐红的恋歌》，片名的“唐红”明显取自前文提到的在原业平和歌。在竞技歌牌描绘的真实度上，名侦探柯南当然远远比不上《花牌情缘》，但由仓木麻衣演唱的主题曲〈渡月桥 〜君 想ふ〜〉歌曲与MV都极为美丽，立刻便使我着迷。因此，虽然位于京都的渡月桥在百人一首中并未出现，但在我心中这座名桥也就成为了百人一首景点之一。整个就是跟风。



京都岚山，渡月桥

渡月桥是架在桂川之上的一座大桥，站在桥上远眺色彩斑斓的岚山，以及从岚山彼方奔淌而至的桂川奔流，景色颇为壮观。我是到奈良旅行时顺便前往京都造访渡月桥的，而此处真不愧是知名景点，即使是平日午后，桥上依旧人潮密集、来来往往，其中许多是身穿制服、正在进行修学旅行的学生。

渡月桥附近的“岚山公园龟山地区”里，许多地方都设有百人一首歌碑，一边散步，一边阅读歌碑，遥想千年前绚烂华美的王朝文化，颇为惬意。走着走着突然又发现有块中文的周恩来诗碑，唐突地陷入一种飞越时空般的错乱感。再往前走便是幽静碧绿的“竹林小径”，以及枫叶正红的天龙寺，那红与绿的对比堪称绝配。此处的美景使我耽溺，一不小心待得太久，等抵达常寂光寺时，寺庙开放参拜的时间竟已超过了数分钟，导致我没能参观到最重要的景点——百人一首编纂之地，据传位于常寂光寺境内的藤原定家小仓山庄“时雨亭”。多么沉痛的失败，只得期待他日再访了。



没能赶上参拜时间的常寂光寺，寺内有藤原定家编纂小仓百人一首时居住的小仓山庄遗址

2020年的新冠疫情对竞技歌牌的世界也造成不少影响，有段时间许多比赛被迫停办；而在比赛恢復举办之后，选手依旧面临许多限制，比如必须戴口罩，或是不能大声叫喊等等。竞技歌牌比赛时间本来就长，过程又颇为激烈，比赛需要戴口罩想必相当闷热而喘不过气，华美的日式裤裙配上口罩，也实在很煞风景、不甚搭调。本篇散文写于2020年年底，在此且容我引用竞技歌牌的“序歌”为此文作结，藉以祈祷即将到来的新年得以情况好转、生机盎然。

难波津に咲くやこの花冬ごもり今を春べと咲くやこの花—— （难波津兮此花开，玄冬寒兮羞颜闭，今朝春至兮芬芳来）

标题图片：红叶与竹林相映成趣

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