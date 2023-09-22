李琴峰初访四国，游了两个岛，遇见日式鬼怪、观音菩萨、天使与日本创生的神祇之后，夜晚搭乘游轮回港，一片黑暗之中，就连海潮声听来也像某种不知名的猛兽低吼。

日文中“小豆”是红豆的意思，可惜小豆岛这地方不产那甜蜜的相思豆，反而盛产咸味的酱油和苦味的橄榄。

离开德岛，电车1小时便抵达香川县最大的高松站。香川县北方濑户内海离岛众多，联络离岛的邮轮乘船处从高松站步行即可抵达。这些离岛每3年会举办一次“濑户内国际艺术祭”，我曾接过相关翻译案件，但真正造访濑户内海，这还是头一次。离岛数量纷繁，无法遍游，目的地事前已经决定：据认为是桃太郎传说里鬼岛的“女木岛”，以及名字听来颇为美味的“小豆岛”。那女木岛与男木岛成双成对，合称为“雌雄岛”，无奈我时间不够，只得把雄的先搁在一旁了。

成为观光资源的鬼岛传说

从高松港到女木岛，搭船仅需20分，踏上陆地，眼前便有“鬼之灯塔”“鬼之馆”，岛内导览图写的不是正式名称“女木岛”而是“鬼岛”，从港口搭上公交车便可抵达岛内最大景胜地“鬼岛大洞窟”，可见这座岛有多仰赖桃太郎传说作为观光资源。



鬼岛 女木岛内四处立着这种人偶

“鬼岛大洞窟”据说为昔日众鬼盘据之处，里头煞有介事地分成多个房间，有大厅、起居室、会议室等，还有宝库与监禁室，到处设有桃太郎与诸鬼的人型广告牌与雕像，监禁室嵌着铁栅，里头还有遭到囚禁的女子塑像，看着颇为诡异。洞内晦暗而阴凉，绕行一周，那种“终于来到有名的桃太郎传说发生之地”的感慨正当油然而生之时──且慢，可惜的是桃太郎传说毕竟不过是虚构，说这座岛便是故事里的鬼岛，不过是穿凿附会，当然不能当真。毕竟自称鬼岛原型的土地，在日本可是为数众多，世上哪来那么多鬼岛。不过根据“鬼岛大洞窟”里的说明，这座洞窟并非天然，而是人工所建，既然如此，过往或许真有人在里头居住过，也未可知。从位于入口两侧的石板阶梯拾阶而上，便可抵达洞窟上方的山峦，鹫峰峰顶的展望台。极目远望，濑户内海的雄阔风光便展现眼前，景致颇佳。



鬼岛大洞窟内的监禁室

摩托车之旅与出乎意料的邂逅

从女木岛回到高松港，再次搭上邮轮，便来到小豆岛。乘船时间为1小时，抵达小豆岛土庄港时约为下午1点半。今日云层较厚，天色微蒙，港口附近阒静无人，鲜少游客。在便利商店随便买点东西果腹后，租了一台机车，便开始在岛上探索。

我18岁时便考到汽车驾照，来日本后也换到了日本汽车驾照，但真正开车上路过的次数却是一次也没有，驾照虚设长达十多年。东京交通便利，无须驾车，但每到海外或地方都市旅行，没有地铁电车，公交车班次又少时，没有代步工具总是颇感不便。2019年游与那国岛时，经其他游客提醒，这才发现自己在日本虽没有机车驾照，持有汽车驾照其实也能骑50cc的机车。机车这东西，住在台湾时倒也骑过，难不倒我。那次骑车环游与那国岛，无须担心公交车时间，得以尽情游赏岛内风光，从此便爱上了骑车环岛的感觉。但日本并非机车盛行的社会，租车行虽多，却鲜有能租机车的。所幸小豆岛上便有机车出租店，只是离港口较远，还得搭出租车前往。

小豆岛最知名的景胜地，非寒霞溪莫属，那是一座壮阔溪谷，每到秋凉时节，更是红叶胜地，吸引不少游人前来观览。但此时10月上旬，自是没有红叶可看，又值平日，岛内观光客少，就连公交车也不到寒霞溪了，只能自行骑车前往。

搭乘大众运输工具，旅行总成为点对点式的移动，途中即使偶遇在意的事物，也无法中途停车、驻足观赏。自行骑车就没有这个问题，旅途中总有出乎意料的发现。与小豆岛大观音的邂逅，便不在预料之中。



小豆岛大观音

兼有男身与女相的观音菩萨

从土庄町城镇中心沿大路往山区行进，正当四周房屋商家渐少，来往车辆也渐趋稀疏之时，一座巨大的雪白观音像陡然出现。那观音像身着长裙，慈眉善目，手中结印，拈花微笑，镇座在左手边一座山丘之上。

在早先的佛教之中，观音菩萨原为男身，随着佛教传至中国、日本之后，慈悲为怀的女性形象才逐渐普及。换句话说，观音菩萨可说是一尊历经“性别转换”的神祇，在不同时代与地域，兼有男身与女相，这形象使我颇为着迷。我虽不信宗教，对佛教教义亦不熟悉，见到眼前突然出现这样一座壮观的观音像，也不由得兴起一游的念头。

观音像位于山丘顶部，往山顶的坡道未经铺修，土石突起，崎岖不平，骑车爬坡还得小心翼翼，以免翻车。到了观音像脚下，才知这观音像本身便是一座庙宇，称“佛齿寺”，寺内可以参观，搭电梯更可抵达最高楼，由展望窗眺望岛内风光。原就喜欢登高望远的我，自是没有不入馆参观的理由。

许是平日下午的缘故，寺内不见其他信徒游人，空空荡荡仅我一人。一楼有书库展示，一旁卖着各色檀香，再往里走便有佛堂，鲜红地毯，鹅黄灯光，雪白观音像正立于神坛中央，氛围颇为庄严。佛堂一角摆着一圈巨大念珠，说是能带来幸运，也正在挑战世界最大念珠的金氏世界纪录。



幸运的大念珠

更往里走，照明愈显昏暗，数百数千座镀金佛像整齐排列走道两旁，排满一整个厅堂，都是信徒捐款寄赠。天花板附近打着幽蓝灯光，四周播放着佛教音乐，除袅袅梵音外再无其他声息，令人不禁悄步行进，大气都不敢喘上一口。



佛像整齐排列的走道

搭了电梯到最高楼13楼，又沿54级螺旋阶梯爬升而上，总算到了“释迦殿”，又称“佛齿之间”。阅读此处说明，才知道这座巨大观音像的来历。这座大观音建于1994年，起因是位于斯里兰卡康提的佛牙寺送了一颗佛牙给小豆岛，岛民便盖了这座观音像，用以供奉佛牙。



通往释迦殿的螺旋阶梯旁也列着佛像，气氛庄严

释迦殿内还展示着来自当时斯里兰卡总统普雷马达萨的信函。虽然这座寺庙缘起于与斯里兰卡的交流，但其建筑形式不似斯里兰卡通行的上座部佛教，比较接近大乘佛教。释迦殿南北两侧各开着3扇窗户，既作采光之用，也可眺望岛内风景，一边可见重峦迭翠的碧绿群山，另一边则可远眺濑户内海的蔚蓝海洋。经过肃穆庄严的佛像厅堂洗礼之后，又见碧山蓝海的美丽景致，真觉身心如洗，很庆幸自己注意到了这座观音像。附带一提，这3扇窗所开之处，正相当于观音像胸口的首饰。



从释迦殿展望窗眺望岛内风光

在天使的导引之下前往深山

离开大观音，遵行Google地图的指示，朝寒霞溪继续前行。随着离市镇愈来愈远，坡度也愈来愈陡，加之道路蜿蜒曲折，便知已是在爬山了。蓦然在一处转弯处，路旁的景色吸引我停下引擎，驻足观赏：原先被灰云笼罩而微蒙的天际，不知何时已云破日出，数道光束从云层顶端洒下，照在群山环抱、阡陌交错的平野上，直似某种天启。这种云隙光在日文里又称为天使的阶梯，不禁使我暗笑今天真是圣灵充满，又是鬼又是菩萨，又是佛又是天使的。



天使的阶梯

复骑车骑了一阵，忽然感到有些不对劲，车行的距离似乎比我原先设想的远上许多。在路边停车，拿出手机确认后，才发现我把Google地图的目的地设错了。原先我的计划是骑到寒霞溪山脚下，从那里搭缆车上山的，却不小心把目的地直接设成山顶，现在已爬到半山腰了。既已爬到半山腰，要回头也为时已晚，只好将错就错，继续朝山顶前进。山路陡峭，坡度倾斜之处，即便把油门催到底也只能加速到时速30公里。

又行了一阵后，到达寒霞溪山顶。由展望台极目眺望，可以望穿群山，看到远处的草壁港、内海湾与邻近诸岛，全都笼着一层薄薄的云气。10月的寒霞溪没有红叶，色彩略显单调，附近鲜少游人，缆车乘车处与伴手礼商店都空空荡荡，只有工作人员百无聊赖地坐在店内一角等下班。寒霞溪以“表十二景”与“里八景”闻名，各个景观都有诗情画意的名称，如“玉笋峰”“层云坛”等。可惜我已略为疲倦，加上此时已下午4点半，是时候赶往下一个目的地了，因此在山顶只蜻蜓点水似地短暂停留，便仍循原路下山。红叶时期的寒霞溪，只能等他日再访了。



从寒霞溪山顶眺望岛内风景

比起爬山，下山自然轻松许多，不一会儿便回到了土庄町市镇。下一个目的地，是位于土庄町的“天使之路”。这是一条涨潮时会淹没在海里，仅干潮时才露出的沙滩小路，也就是说1天仅浮出水面2次，连接到对岸的小岛。之所以赶着下山，一方面是为了赶上干潮时间，另一方面则是为了在这里观赏落日。



从天使之路看到的夕阳

独游浪漫的天使之路

不同于几无人影的寒霞溪，天使之路倒是有零星游人，多半是年轻人。几个一同旅游的年轻女孩聊着天，无意偷听，声音也被海风吹入了耳内，说是“希望下次是跟男人一起来”，听了不禁莞尔。“天使之路”名称浪漫，此处又被选为“恋人圣地”，莫怪女孩有此一言。但如我这般，身边既无友人，也无情人，独自一人四处拍照，静静望着火红夕阳披着彩霞，逐渐落到对岸山头之后，倒也惬意。



干潮时才会出现的天使之路

“天使之路”附近有间不起眼的小小神社，名“蛭子神社”。据日本第一本史书《古事记》记载，日本的创世兄妹神，伊邪那岐与伊邪那美在成功生出日本群岛之前，由于身为女性的伊邪那美先出声搭话，违反天理伦常，导致两神生出的第一座岛成了失败作，这就是“蛭子”。《古事记》原文只提及蛭子“不良”，后人研究推测，或许是畸形儿。不论如何，兄妹神决定将蛭子放入芦苇小船中，弃至海中。

从前读这段神话总觉气愤，一方面是这神话透露着浓厚的男尊女卑意味，另一方面则是气兄妹神不负责任，生下孩子不满意随即抛弃的作法。天使之路旁的“蛭子神社”正如神话里那被弃置的畸形儿般，不起眼地藏在海滩一角。莫非真的是在祭祀《古事记》里那可怜的蛭子神？可惜神社附近没有任何说明板说明这座神社的祭祀对象为何，详情便不得而知。后来查数据才知道，《古事记》的蛭子神在后代逐渐与福神惠比寿被视为同一尊神祇，祭拜蛭子便等于祭拜惠比寿。如此说来，此处的蛭子神社或许也并不是在祭拜可怜的畸形神，就只是在祭拜福神而已。



天使之路附近的蛭子神社

秋分已过，白昼渐短，夕阳西沉后不久，天色便暗了下来。还了机车后搭出租车回到土庄港，搭上往高松港的邮轮时，夜幕已然低垂，除码头边稀稀落落的路灯之外，四周已沉入黑暗之中。若说有什么事物在白昼与黑夜里的面貌全然不同，大海必然是首选，白昼时那潮起潮落，潮声彷佛低喃诉说着什么似的蔚蓝海洋，在失去了光线的夜晚也化作一片不见涯际的黑水，潮声听来不似呢喃，却彷佛是某种不知名的猛兽低吼。时刻到来，邮轮离港，航向伸手不见五指的黑水，望着窗外渐行渐远的码头灯光，我也在心中默默辞别这座诸神之岛。

图片均由笔者摄影

标题图片：香川县高松站一带市区

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